Ora de vară 2026. Noaptea când dăm ceasurile înainte și dormim mai puțin

România va trece la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră. Ora 03:00 devine ora 04:00, astfel că ziua de duminică va avea doar 23 de ore.

Ora se schimbă de două ori pe an în România: în martie și octombrie. Trecerea la ora de vară are loc în ultimul weekend din martie.

Odată cu această modificare, România trece de la ora standard a Europei de Est (EET) la ora de vară a aceluiași fus orar (EEST).

Odată cu schimbarea orei, serile devin mai lungi și mai luminoase, în timp ce diminețile vor fi, pentru o perioadă, mai întunecate.

În prezent ora de vară nu este folosită în țările de la Ecuator și de la tropicul Capricornului. De asemenea, două țări importante, Japonia și China, nu folosesc ora de vară.