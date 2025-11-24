Orașul Călărași a depășit Sevilla, Palermo și Nisa, în două zile cu temperaturi ieșite din comun

Vineri și sâmbătă, Călărași a fost nu doar cel mai cald loc din România, ci și unul dintre cele mai calde din Europa. Sâmbătă au fost +23 ºC în orașul din sudul României, mult mai cald decât în sudul Spaniei și al Italiei. În mod normal ar trebuit să fie +9 grade Celsius la Călărași.

Vineri au fost +22,4 ºC la Călărași, iar sâmbătă dimineață minima a fost extraordinar de ridicată pentru ultima decadă din noiembrie (+16,8 C, demnă de o dimineață de vară), arată hărțile ANM.

Temperaturile maxime pe 21 noiembrie 2025 (sursa ANM)

Când la Călărași erau 22,4 de grade, la Viena erau doar +3 ºC , la Nisa erau 9 ºC grade, la Palermo și Sevilla erau +16 ºC , iar la Barcelona erau +11 grade Celsius, conform datelor meteociel.fr.

Sâmbătă a fost și mai cald la Călărași, +23,2 ºC, iar la Fetești au fost +22,7 ºC. În ambele zile, cel mai rece a fost după prânz la Rădăuți (maximă de 5,8 ºC vineri și numai 2,1 ºC sâmbătă), conform datelor ANM.

Tot sâmbătă, maxima a fost de +23,1 ºC la Oltenița, temperatură ce apare extrem de rar după 20 noiembrie în România. Dintre țările europene, mai cald decât în România a fost în Turcia, Cipru și Grecia.

Minimele pe 22 noiembrie 2025 (sursa ANM)

Noiembrie 2025 a fost, până acum, mai caldă decât în mod normal, iar un exemplu ține de faptul că la Călărași au fost șase zile cu maxime de peste 20 grade Celsius. Au fost nopți cu minime de 13-15 ºC și la stații meteo precum Constanța, Mangalia și Sulina.

Călărași este locul din România cu cele mai ridicate temperaturi de noiembrie. Iată patru exemple:

+30,5 ºC pe 1 noiembrie 1926

+28,9 ºC la 5 noiembrie 2021

+27,7 ºC pe 15 noiembrie 2010

+27,5 ºC în noiembrie 1969