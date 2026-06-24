Orașul din Italia în care e cel mai plăcut să locuiești pe tot parcursul anului

Pe măsură ce verile din Europa devin tot mai toride, iar fenomenele meteorologice extreme se înmulțesc, un proiect început în Italia încearcă să identifice orașele în care locuitorii sunt cât mai feriți de oscilațiile extreme de temperatură, relatează agenția ANSA.

Soare, brize marine care contrabalansează căldura și frigul excesive, absența caniculei africane. Acestea sunt caracteristicile care fac din Ancona orașul italian în care se trăiește cel mai bine din punct de vedere meteorologic, notează agenția de presă a Italiei.

Imediat după Ancona, oraș de pe coasta de est a țării, în clasament urmează patru orașe din sudul Italiei: Bari, Vibo Valentia, Brindisi și Trapani.

În schimb, mai puțin bine stau marile orașe și cele din nord, în special cele din Câmpia Padului.

Acestea sunt concluziile trase de ediția din 2026 a Indicelui de Viabilitate Climatică, un proiect comun al portalului meteo iLMeteo.it și al cotidianului Corriere della Sera. Clasamentul publicat acum reflectă datele din anul precedent.

Plajă în apropierea orașului Ancona din Italia, FOTO: Giulio Andreini, UCG, Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

Temperaturile tot mai mari fac orașele de pe coasta Italiei tot mai râvnite

„Clasamentul general din 2025 reflectă o evoluție înregistrată deja tot mai frecvent, din 2000 încoace: cel mai bun climat italian se găsește în orașele de coastă, de la Liguria la întregul versant adriatic și până la Insulele Mari (n.r. Sicilia, Sardinia)”, a declarat pentru ANSA Lorenzo Tedici, meteorolog responsabil de relațiile cu mass-media al iLMeteo.it.

„Odată cu încălzirea globală, cei 8.000 km de coastă ai Italiei reprezintă un refugiu împotriva caniculei, chiar dacă nopțile de vară devin din ce în ce mai sufocante chiar și la mare”, a adăugat acesta.

Indicele de Viabilitate Climatică înregistrează bunăstarea climatică a Italiei în baza a 17 parametri – de la evenimente de îngheț, la valuri de căldură – prin colectarea și analiza a peste 400 de milioane de date meteorologice privind 108 orașe italiene reședință de provincie.

În Italia provincia este a doua unitate administrativă ca rang, sub regiune și peste municipalitate.

„Indicele de Viabilitate Climatică, în acești ani, a pus accentul pe o temă centrală: influența tot mai mare pe care clima o exercită asupra societății noastre”, afirmă Emanuele Colli, administrator al iLMeteo.it.

„Mai mult decât oricând, a prognoza vremea și a analiza variațiile climatice înseamnă și a înțelege mai bine dinamica la care sunt supuse persoanele și teritoriile”, subliniază acesta.