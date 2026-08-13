Orașul surpriză de lângă România care va găzdui Eurovision 2027

Orașul de la Marea Neagră, Burgas, a fost selectat oficial drept gazda Eurovision 2027, în detrimentul capitalei Sofia, au anunțat joi organizatorii competiției, potrivit Euronews.com.

Al patrulea oraș ca mărime din Bulgaria a fost apreciat pentru „unicitatea” sa, în contextul în care țara se pregătește să organizeze pentru prima dată cel mai mare concurs muzical live din lume.

Este pentru prima dată când Bulgaria va găzdui concursul, după victoria istorică a formației DARA cu piesa „Bangaranga” la ediția din acest an a Eurovisionului, care a avut loc în luna mai la Viena. Burgas se află la aproximativ 315 kilometri de București și este o cunoscută destinație turistică de pe litoralul bulgăresc.

Multe surse bulgare indicau capitala Sofia drept favorită pentru câștigarea dreptului de a găzdui concursul, însă, într-o declarație publicată pe site-ul său, organizatorii EBU (European Broadcasting Union) au precizat că Burgas a fost ales deoarece oferă „fanilor Eurovisionului un cadru cu totul unic pentru cel mai mare eveniment de muzică live din lume”.

Organizatorii din cadrul EBU spun că „al patrulea oraș ca mărime din Bulgaria și-a construit o reputație solidă datorită plajelor, parcurilor, vieții culturale și evenimentelor vibrante de vară, precum și datorită faptului că găzduiește evenimente muzicale, artistice și culturale internaționale”.

„Suntem încântați că Burgas va fi orașul gazdă al Concursului Muzical Eurovision din 2027. Pentru primul Concurs Muzical Eurovision care va avea loc vreodată în Bulgaria, dorim să creăm ceva care să aibă o atmosferă cu adevărat bulgară, dar care să fie în același timp inconfundabil Eurovision – o sărbătoare care unește oamenii prin muzică”, a spus Martin Green, directorul Concursului Muzical Eurovision.

Marea finală a celei de-a 71-a ediții a Concursului Eurovision va avea loc sâmbătă, 15 mai, iar cele două semifinale se vor desfășura marți, 11 mai, și joi, 13 mai.

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