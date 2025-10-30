Orban îi va cere lui Trump să facă excepție pentru Ungaria în aplicarea sancțiunilor contra companiilor petroliere rusești

Viktor Orban cu președintele Donald Trump la Summitul Internațional pentru Pace în Gaza, ce a avut loc în Egipt pe 13 octombrie 2025, FOTO: Yoan Valat / AP / Profimedia Images

Ungaria speră să fie exceptată de la aplicarea sancțiunilor impuse de SUA împotriva companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft, astfel încât să poată continua să importe petrol și gaz natural din Rusia, subiect ce va fi abordat de premierul ungar Viktor Orban la întâlnirea pe care o va avea cu președintele american Donald Trump pe 7 noiembrie la Casa Albă, a declarat joi șeful de cabinet al lui Orban, Gergely Gulyas.

„Obiectivul nostru este ca președintele Trump să își mențină poziția (cu privire la situația specială a Budapestei) și ca Ungaria să poată beneficia de o excepție în sancțiunile americane”, chiar dacă ultimele sancțiuni ale SUA împotriva Rusiei nu afectează direct aprovizionarea Ungariei cu petrol și gaz natural din Rusia, a declarat presei oficialul ungar, conform EFE și Agerpres.

Trump însuși a admis recent că Ungaria se află într-o situație specială, întrucât este o țară lipsită de ieșire la mare și nici nu are o producție internă de petrol și gaze naturale suficientă pentru a-și acoperi nevoile, prin urmare este nevoită să importe energie.

O alternativă în aprovizionarea cu petrol a Ungariei ar putea fi conducta Adria din Croația vecină, dar guvernul ungar acuză această țară că cere taxe de tranzit prea mari, și consideră oricum insuficientă capacitatea acestei conducte.

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat pe 22 octombrie sancțiuni împotriva a două mari companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil, ca răspuns față de „lipsa unui angajament serios din partea Rusiei față de un proces de pace menit să pună capăt războiului în Ucraina”.