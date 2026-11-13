Ordinul ANRE care le aduce beneficii prosumatorilor a fost publicat în Monitorul Oficial / În cât timp își vor recupera banii din urmă românii cu panouri solare

Ordinul ANRE care stabilește metodologia de aplicare a noii legi a prosumatorilor a fost publicat vineri în Monitorul Oficial. Din acest moment, prosumatorii își vor putea primi banii lunar pentru energie livrată în rețea, iar sumele restante de până acum le vor fi plătite în termen de 40 de zile de lucrătoare.

Ordinul stabilește normele de aplicare a Legii 160/2026, care aduce mai multe beneficii pentru prosumatori. Cele mai importante sunt:

Prosumatorii își vor primii banii lunar de la furnizori pe diferența dintre energia livrată în rețea și cea consumată, față de 24 de luni, cum a fost până acum.

Prosumatorii își vor putea compensa facturile la gaze cu surplusul pe care îl au de încasat în urma injectării de electricitate în rețea.

Prosumatorii își vor putea compensa facturile de la mai multe locuri de consum cu electricitatea produsă de panourile fotovoltaice pe care le dețin.

Aceste beneficii se vor aplica pentru energia livrată în rețea începând cu 26 iulie 2026, data publicării în Monitorul Oficial a noii legi.

Cum se recuperează banii din urmă

În plus, noua metodologie stabilește un mecanism distinct pentru energia livrată până la 25 iulie 2026 inclusiv și rămasă în report, când furnizorii aveau la dispoziție 2 ani pentru plata facturilor către prosumatori.

Aceste cantități și valorile aferente vor fi evidențiate separat, cu păstrarea informațiilor privind documentul de origine, cantitatea, prețul istoric și scadența.

Prosumatorii vor primi o situație detaliată din care vor putea urmări soldul inițial, utilizările efectuate și sumele rămase.

Metodologia introduce plata acestor sume în termen de cel mult 40 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului.

Pentru perioada cuprinsă între 26 iulie 2026 și ziua anterioară publicării ordinului, furnizorii au obligația efectuării regularizării în termen de 40 de zile lucrătoare de la publicare.

Peste 385.000 de prosumatori în România

Furnizorii au obligația de a-și adapta sistemele informatice și operaționale până la 31 decembrie 2026.

Deocamdată nu există informații oficiale despre sumele pe care le au de recuperat prosumatorii de la furnizori în total, însă, potrivit informațiilor HotNews, este vorba de zeci de milioane de lei.

În urmă cu două zile, George Niculescu, președintele ANRE, a transmis un mesaj „foarte clar” furnizorilor:

„Adaptarea sistemelor informatice este responsabilitatea lor, nu o problemă care trebuie transferată prosumatorilor. Termenul de 31 decembrie este stabilit pentru finalizarea acestor adaptări, nu pentru amânarea drepturilor prosumatorilor. ANRE va urmări modul în care noile reguli sunt aplicate. Obiectivul nostru este simplu: fiecare prosumator să poată beneficia efectiv de drepturile pe care legea i le recunoaște”.

HotNews a solicitat și punctul de vedere al furnizorilor, reuniți în Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), pe care îl vom publica de îndată ce îl vom primi.

În România există peste 385.000 de prosumatori, dintre care 350.000 sunt persoane fizice.