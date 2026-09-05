Ordinul lui Putin pentru forțele ruse înainte de vizita emisarilor lui Trump la Kiev

Președintele Vladimir Putin le-a ordonat forțelor ruse să nu atace Kievul, timp de trei zile, începând din 6 septembrie, conform Kremlinului.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că decizia are legătură cu pregătirile și vizita pe care urmează să o facă emisarii președintelui american Donald Trump în capitala Ucrainei, potrivit Kyiv Independent.

Steve Witkoff și Jared Kushner au aterizat sâmbătă la Moscova, iar după discuțiile din Rusia se vor merge la Kiev.

Anterior anunțului făcut de Kremlin, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a atacat intenționat aeroporturile din Kiev și Boryspil, în cursul nopții. El susține că loviturile au fost răspunsul Moscovei la discuțiile despre posibilitatea ca Witkoff și Kushner să vină cu avionul în capitala ucraineană.

Oamenii lui Trump, la Moscova și Kiev, „cu o propunere pentru încheierea războiului”

Președintele Donald Trump a declarat vineri că emisarii săi se duc în capitalele Rusiei și Ucrainei „cu o propunere de încheiere a războiului” lansat de Rusia în februarie 2022.

„Aduc cu ei cu o propunere pentru încheierea războiului”, le-a spus Trump reporterilor, întrebat despre vizita din acest weekend a ginerelui său, Jared Kushner, și a lui Steve Witkoff, potrivit AFP.

Trump nu a spus dacă planul presupune o cedare de teritorii din partea Ucrainei, cum sugerase anterior, dar a adăugat: „Avem o idee pentru pace”.

Kushner și Witkoff au aterizat sâmbătă la Moscova, iar după ce se încheie discuțiile din Rusia se vor deplasa la Kiev. Va fi prima vizită pe care o fac cei doi în capitala Ucrainei.

Președintele Ucrainei a spus că oficialii americani vor sosi duminică în Ucraina.

Între Rusia și Ucraina există în continuare un decalaj uriaș cu privire la modul de a pune capăt războiului care durează de patru ani și jumătate, cel mai sângeros din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, a scris Reuters.

Kremlinul a declarat vineri că poziția expusă de Putin într-un discurs de acum doi ani – potrivit căreia Ucraina ar trebui să cedeze întreg teritoriul celor patru regiuni revendicate de Rusia și să renunțe la planul său de a adera la NATO – este „de neclintit”.