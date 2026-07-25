Ore diferite, anunțate de Nicușor Dan și Radu Miruță pentru doborârea dronei din Deltă

Primul care a anunțat că o dronă a fost doborâtă pe teritoriul României a fost Nicușor Dan pe Facebook. El a spus că drona a fost doborâtă la 8.30.

La câteva minute după postarea lui Nicușor Dan, Radu Miruță a anunțat și el pe Facebook doborârea unei drone dar el spune că doborârea a avut loc „în această dimineață, la ora 8:34”.

De asemenea, președintele și ministrul Apărării au o diferență de 400 de metri și privind locul doborârii. Dacă Nicușor Dan a postat că a avut loc la 10 kilometri de Sfântu Gheorghe, Radu Miruță a anunțat că la 9,6 km.

Cum au prezentat cu o zi înainte

Și în cazul dronei doborâte vineri lângă Padina în Buzău, ora a fost diferită în comunicațiile oficiale. Nicușor Dan a anunțat pe Facebook că drona a fost doborâtă la „în jurul orei 11.00”.

Ulterior, Ministerul Apărării a prezentat ora exactă: 11:02.