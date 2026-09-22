„Orice e posibil”. Numărul 2 din AUR reacționează după ce Sorin Grindeanu a spus, pentru prima dată, că nu exclude un guvern PSD-AUR

Președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu, spune că este posibilă varianta unui guvern PSD-AUR și vorbește despre trei cerințe la care partidul nu este dispus să renunțe. Reacția vine după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus că nu exclude un guvern PSD – AUR, dar că e nevoie ca și liderii AUR să-și dorească asta.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit pentru prima dată, luni seară, la Antena3, despre o posibilă guvernare cu partidul condus de George Simion.

Sorin Grindeanu: „Șansele să treacă un guvern PSD-AUR sunt foarte mari”

„În acest moment departe, pentru că nu îl văd pe Siegfried Mureşan conducând un guvern PSD-AUR. Trebuie să pice Siegfried Mureşan ca să putem să ne gândim că ar exista.

Sunt partidele care au fost pe locul 1 şi locul 2, PSD pe locul 1, AUR pe locul 2 la alegerile parlamentare. Matematica parlamentară arată că nici împreună nu avem majoritate. Suntem aproape de majoritate, PSD plus AUR, dar nu avem 233 de voturi. Sigur că şansele să treacă un guvern PSD-AUR sunt foarte mari, având în vedere că sunt 60 de afiliaţi”, a răspuns Sorin Grindeanu, întrebat despre varianta unei guvernări PSD-AUR, confor News.ro.

El a spus că a discutat cu liderul AUR, George Simion, în urmă cu trei săptămâni, încercând să vadă „unde se situează” şi „care e dorinţa” acestuia. Grindeanu afirmă că atunci Simion i-a spus „foarte clar că-şi doreşte anticipate, nimic altceva”.

Grindeanu a spus că, totuşi, „nu ar exclude” un guvern PSD-AUR în acest mandat legislativ, subliniind că şi AUR trebuie să îşi dorească să facă parte din Guvern şi „să facă nişte lucruri”, conform News.ro.

Petrișor Peiu: „Deocamdată PSD nu a făcut niciun gest către AUR”

Întrebat, marți, la Digi24, dacă există deja discuții între AUR și PSD, Petrișor Peiu a negat, spunând că „deocamdată PSD nu a făcut niciun gest” față de AUR:

„Este, probabil, o nouă formulare a domnului Grindeanu. Până acum, cel puțin public, a spus că nu există o astfel de posibilitate. Eu vreau doar să comentez și să spun că o procedură corectă, onestă, democratică este ca astfel de majorități să se stabilească înainte de a merge la Cotroceni și de a-i comunica domnului președinte existența unei majorități în jurul unui nume de premier, în jurul unei propuneri de premier.

Deocamdată, PSD-ul nu a făcut niciun gest față de noi să ne ceară să participăm la o discuție”:

„Pur și simplu, dânșii, care sunt cel mai mare partid din Parlament în urma alegerilor din 2024, au această libertate de a-și alege partenerul de discuții. Pe noi, deocamdată, nu ne-au contactat pentru astfel de discuții”.

„Orice e posibil”. În ce condiții ar discuta AUR despre o guvernare cu PSD

Întrebat la Digi24 dacă consinderă că un guvern PSD-AUR este posibil până în 2028, Peiu nu a exclus acest scenariu și a spus că eventualele negocieri ar trebui purtate cât mai repede.

„Orice este posibil dacă respectăm regulile democratice. Dacă domnul Grindeanu dorește să exploreze această posibilitate, este imperios necesar să înțeleagă că trebuie să o facă înainte de desemnarea domniei sale ca premier.

În momentul în care te așezi la masa de discuții, ai epuizat deja liniile roșii. Adică alea le spui înainte. Dacă ești la masă, înseamnă că tot ceea ce nu s-a spus înainte se discută, dar deocamdată nu este cazul”, a spus numărul 2 din AUR.

Peiu a enumerat trei condiții pe care AUR le-ar pune în cazul unor negocieri cu PSD pentru formarea unui nou guvern:

„Nu renunțăm la următoarele trei linii roșii. Unu: nu votăm un guvern în care nu suntem parte. Doi: nu votăm un guvern care nu preia chestiuni esențiale din programul de ieșire din criză. Adică nu vom vota un guvern care are exact programul de guvernare Bolojan.

Și trei: vrem o garanție suficient de importantă că se va respecta punctul doi. Noi am început discuțiile pentru acea garanție spunând că am dorit să avem un premier AUR.

Dacă, repet, putem găsi ceva echivalent cu funcția de prim-ministru pentru a garanta aplicarea unui astfel de program, putem să discutăm. Dar primele două puncte nu sunt negociabile”.