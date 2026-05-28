„Oricine vede o maimuţă…” Şase macaci au evadat dintr-un sanctuar, în vestul Germaniei

Mai multe maimuţe – un grup de şase macaci rhesus – au evadat dintr-un sanctuar pentru animale din oraşul Witten, situat în vestul Germaniei, informează joi agenția germană de presă DPA, preluată de Agerpres.

Se presupune că aceste animale extrem de inteligente, dar timide, au scobit mortarul dintr-un zid de cărămidă al unui sanctuar pentru animale, ceea ce le-a permis apoi să evadeze, a declarat un purtător de cuvânt al Poliţiei locale.

Până joi după-amiază, animalele nu fuseseră încă recuperate.

Postul de televiziune WDR a relatat că grupul este format din şase aşa-numite „maimuţe de templu”.

Ele fuseseră găzduite în acel sanctuar din motive legate de bunăstarea animalelor. Se spune că maimuţele fugare nu reprezintă un pericol pentru public, aşa că serviciile locale de urgenţă nu le caută în mod activ.

„Oricine vede o maimuţă în grădina sa poate, totuşi, să contacteze Poliţia sau pompierii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei din Witten. Detaliile acelor informări vor fi transmise persoanelor responsabile cu aceste activităţi, care se vor asigura că animalele vor fi capturate, a adăugat el.