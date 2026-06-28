Tensiune maximă în Orientul Mijlociu: SUA și Iran s-au atacat din nou. Donald Trump amenință cu reluarea totală a războiului

Statele Unite și Iranul s-au atacat din nou duminică, acuzându-se reciproc de încălcarea fragilului armistițiu semnat pe 17 iunie, iar președintele american Donald Trump a amenințat din nou că va relua războiul pentru a distruge Republica Islamică, scrie AFP.

Noile ostilități sunt legate de controlul asupra strâmtorii Ormuz, blocată de Iran în timpul războiului declanșat împotriva sa pe 28 februarie de către Israel și Statele Unite.

Ruta stratetigică a fost redeschisă în temeiul acordului din 17 iunie, dar Iranul a autorizat un singur coridor de trecere, de-a lungul coastelor sale, și amenință că va ataca orice navă care nu respectă această regulă.

Sâmbătă, aviația americană a lovit zece ținte, printre care „infrastructuri militare iraniene de supraveghere, sisteme de comunicații, baze de apărare aeriană, instalații de depozitare a dronelor și mijloace de amplasare a minelor”, a scris Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) pe X.

Conform sursei citate, bombardamentele au reprezentant represalii la un atac al unei drone iraniene asupra unui petrolier sub pavilion panamez, M/T Kiku, care transporta peste două milioane de barili de țiței prin strâmtoare.

Mass-media iraniene au relatat despre mai multe explozii în regiunile Sirik și Qeshm, din sudul țării. CENTCOM a publicat pe X un scurt videoclip prezentat ca fiind cel al raidului.

Noi atacuri lansate de Iran

Duminică, în zori, Gărzile Revoluționare, armata ideologică a Iranului, au anunțat că au lansat, ca represalii, rachete și drone către Kuweit și Bahrein.

Gărzile Revoluționare au susținut că „au distrus opt infrastructuri importante ale armatei americane la baza Ali al-Salem din Kuweit și la baza Flotei a V-a din Port Salman, în Bahrain”.

„Orice agresiune inamică, indiferent de pretext, chiar și împotriva unor ținte nesemnificative (…) va primi un răspuns implacabil”, au avertizat aceștia.

Armata din Kuweit a confirmat că respinge „atacuri lansate cu rachete și drone ostile”. În Bahrain, sirenele de alertă aeriană au sunat de două ori în timpul nopții, iar autoritățile au cerut populației să se adăpostească.

Statele Unite au lansat deja vineri primele lor atacuri cunoscute împotriva Iranului de la semnarea, pe 17 iunie, a unui acord provizoriu între cele două țări, care a instituit un armistițiu și a deschis o perioadă de negocieri pentru o pace durabilă.

Armata americană a declarat că a acționat, și în acest caz, ca represalii la atacul asupra unei nave cargo de către o dronă în strâmtoarea Ormuz.

Iranul va fi anihilat, amenință Trump

Teheranul a denunțat „o încălcare flagrantă” a încetării focului și a ripostat atacând ținte americane din Golf.

În comunicatul lor, Gărzile Revoluției au subliniat duminică că „au fost luate măsuri pentru controlul traficului în strâmtoarea Ormuz împreună cu Republica Islamică”.

„De acum înainte, navele care încalcă regulile vor fi tratate cu o fermitate sporită”, a avertizat armata ideologică a Iranului.

Joi, Gărzile Revoluției au avertizat împotriva oricărei traversări a strâmtorii fără autorizația lor și au amenințat navele care nu se conformează, după ce Oman, situat pe malul opus, a anunțat o altă rută.

Iranul a „încălcat, ÎNCĂ O DATĂ, acordul de încetare a focului!”, a acuzat sâmbătă seara și președintele american Donald Trump pe rețeaua sa Truth Social.

„Este posibil ca, într-o zi, să nu mai putem da dovadă de rațiune și să fim nevoiți să ducem la bun sfârșit, prin forța militară, misiunea pe care am început-o atât de bine. Dacă se va întâmpla acest lucru, Republica Islamică Iran va înceta să mai existe!”, a adăugat el.

CENTCOM a afirmat că „traficul navelor comerciale în strâmtoarea Ormuz continuă” în ciuda noilor atacuri.

„O greșeală gravă”

Înainte de război, 20% din comerțul mondial cu hidrocarburi tranzita strâmtoarea Ormuz, lată de aproximativ 30 de kilometri, situată între Iran și Peninsula Arabică.

Pe celălalt front al conflictului, liderul grupării pro-iraniene Hezbollah a calificat sâmbătă drept „o greșeală gravă” acordul-cadru care vizează o „pace durabilă”, semnat cu o zi înainte de Liban și Israel.

Acest text „este umilitor, rușinos și reprezintă o renunțare la suveranitate”, a criticat aspru Naïm Qassem, acuzând autoritățile libaneze că „legitimează continuarea ocupației” israeliene.

Iar Israelul a lansat noi atacuri în sudul Libanului, provocând un mort, potrivit Ministerului Sănătății din Liban.

Președintele libanez Joseph Aoun a purtat sâmbătă o discuție telefonică cu Donald Trump și i-a afirmat că statul libanez „își va asuma responsabilitățile” în punerea în aplicare a acordului.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat o „prezență prelungită” a armatei în țara vecină, subliniind că acordul-cadru condiționează retragerea israeliană de dezarmarea grupării Hezbollah pro-iraniene.

Libanul a fost antrenat în conflict la începutul lunii martie, când Hezbollah a lansat atacuri împotriva Israelului în sprijinul protectorului său iranian, în urma ofensivei americano-israeliene asupra Teheranului.