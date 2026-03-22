Orientul Mijlociu, sub asediu. Explozii în Israel și Irak, diplomați expulzați și amenințarea SUA către Iran: „Vom lovi şi vom distruge”

Fum deasupra rezervoarelor din Muharraq, Bahrain, după atacul iranian din 12 martie 2026. Credit line: Fadhel MADHAN / AFP / Profimedia

Statele din Golful Persic raportează duminică un val de atacuri cu rachete și drone atribuite Iranului. În paralel, SUA a lansat un ultimatum de 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz sub amenințarea unor lovituri militare, potrivit CNN și The Guardian.

În timp ce Teheranul continua atacurile asupra vecinilor săi din Golf, Arabia Saudită a ordonat duminică dimineața atașatului militar al Iranului, adjunctului acestuia și celor trei membri ai personalului ambasadei să părăsească țara în termen de 24 de ore.

Ministerul de Externe saudit a declarat că aceste atacuri, care au vizat ținte din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Bahrain, constituie o „încălcare flagrantă” a convențiilor internaționale și contravin „principiilor fraternității islamice”. Din acest motiv, personalul misiunii a fost declarat „personae non gratae”.

La câteva ore după anunț, Ministerul Apărării saudit a declarat că a detectat trei rachete balistice lansate către capitala Riad. Una a fost interceptată, iar celelalte două au căzut într-o zonă nelocuită.

Totodată, Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a răspuns la atacurile din Iran duminică dimineața, precizând că apărarea sa aeriană a interceptat cel puțin opt vehicule aeriene fără pilot (UAV) și trei rachete balistice.

În Kuweit, sistemele de apărare au doborât nouă rachete balistice într-o perioadă de 24 de ore, conform agenției de știri de stat, în timp ce forțele de apărare din Bahrain au anunțat doborârea a două drone în ultima zi.

Explozii la Israel

Conflictul s-a extins duminică și către alte zone din regiune. Mai multe explozii s-au auzit în Ierusalim după ce armata a avertizat asupra unui atac cu rachete lansate din Iran către centrul țării. Serviciul medical „Magen David Adom” a declarat că nu au fost raportate victime până în acest moment.

În Irak, un atac cu drone a vizat o bază militară de lângă Aeroportul Internațional din Bagdad, complex folosit anterior de armata americană, conform agenției oficiale iraniene IRNA.

Amenințarea lui Trump

Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran de la sfârșitul lunii februarie, a devenit ținta unui ultimatum de 48 de ore lansat de Donald Trump.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a transmis liderul SUA sâmbătă seară pe platforma Truth Social.

Termenul limită stabilit de SUA expiră pe 24 martie, la ora 01:44 (ora României). Prin Strâmtoarea Ormuz trece aproximativ 20% din transportul mondial de petrol și gaze naturale lichefiate.

Teheranul a răspuns ultimatumului american avertizând că, în cazul unui atac asupra infrastructurii sale, va viza toate activele energetice ale SUA și ale aliaților din regiune.