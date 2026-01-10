„Oriunde se mișcă românul, îl izbeşte o taxă crescută. S-a greşit foarte mult”. Traian Băsescu, critici la Guvernul Bolojan

Fostul președinte Traian Băsescu susține declarații de presă după ce a votat în al doilea tur al alegerilor prezidențiale, la Colegiul Național 'Aurel Vlaicu' din Capitală, pe 18 mai 2025. FOTO: Agerpres

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat măsurile Guvernului, sâmbătă, la România TV, și susține că „nu era nevoie de creșteri de taxe, ci de reducerea cheltuielilor” statului, transmite News.ro.

Băsescu reclamă că fiscalitatea a crescut „peste tot”.

„Încercam să mă pun în situaţia unui om care are o pensie de 2000 de lei. Taxa pe casă vede că s-a dublat, sau chiar mai mult, taxa pe maşină a explodat şi ea. Pe dividende sunt taxe suplimentare. Oriunde se mișcă românul, îl izbeşte o taxă crescută. De asta cred că s-a greşit foarte mult cu această soluţie”, a spus fostul președinte.

„Marele deficit s-a creat pe pensii şi pe salarii, şi pe celebrele sporuri”

Traian Băsescu consideră că „nu e corect” cum s-a procedat, deoarece „sectorul privat nu a avut nicio contribuție” în creșterea deficitului bugetar.

„Marele deficit s-a creat pe pensii şi pe salarii, şi pe celebrele sporuri, asta înseamnă că aici trebuia operat. Numai la bugetari s-au utilizat bani din rezervă ca să crească sporurile sau salariile. De ce nu te-ai dus doar acolo? De ce pui toată economia, tot sectorul privat să fie părtaş la recuperarea unor bani care s-au dat nesăbuit pentru ca tu, PSD, sau tu, PNL, să câştigi alegerile?”, a mai declarat Băsescu.

Fostul președinte a spus că în 2010, când au fost de asemenea probleme cu nivelul deficitului bugetar, măsurile au vizat „zona care a generat deficitul”, nu sectorul privat.

El este de părere că actualele măsuri puteau fi implementate treptat, întrucât introducerea lor în mod simultan îl pune pe cetățean „într-o situație extrem de dificilă”.

Nu în ultimul rând, Traian Băsescu a afirmat că preşedintele Nicuşor Dan „se distanţează de Guvern” în ceea ce priveşte măsurile fiscale adoptate.