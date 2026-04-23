Ospitalitatea intră în era deciziilor strategice la TopHotel Conference 2026

După o perioadă în care viteza de dezvoltare a dictat direcția, industria ospitalității începe să își recalibreze prioritățile. Creșterea rapidă nu mai este suficientă, iar accentul se va muta pe stabilitate, eficiență și rezultate care pot fi susținute pe termen lung.

TopHotel Conference 2026 se desfășoară pe 26 și 27 mai la Hotel JW Marriott București și aduce împreună executivi, investitori și profesioniști pentru un schimb aplicat de perspective asupra direcțiilor care vor influența sectorul în anii următori. Tema ediției, „Profitable Growth in Hotels: The Road to 2030”, reflectă trecerea de la dorința de creștere rapidă la o dezvoltare atent planificată, bazată pe decizii bine calculate și rezultate sustenabile.

STRUCTURA EVENIMENTULUI

TopHotel Conference propune două zile de conținut concentrat, cu sesiuni orientate spre analiză practică și dialog între specialiști, urmate de gala dedicată recunoașterii excelenței și progresului din domeniu.

MARȚI, 26 MAI 2026

Invest Today to Secure your Business for 2030

Prima zi este dedicată deciziilor de capital care pot consolida stabilitatea și competitivitatea pe termen lung. Agenda vizează identificarea oportunităților relevante și a modelelor de dezvoltare capabile să genereze valoare până la finalul deceniului.

TopHotel Awards Ceremony

Seara este rezervată ceremoniei de premiere, un moment de referință pentru recunoașterea performanțelor notabile și a inițiativelor care contribuie la evoluția industriei ospitalității.

MIERCURI, 27 MAI 2026

Operate Smart Today for a Profitable 2030

A doua zi se concentrează pe execuție și optimizare, evidențiind metode prin care procesele eficiente și deciziile informate pot susține rezultate solide și creștere sustenabilă pe termen lung.

VORBITORII EDIȚIEI DIN 2026

TopHotel Conference 2026 aduce pe aceeași scenă profesioniști cu rol activ în modelarea industriei ospitalității, atât din România, cât și de pe piețe internaționale relevante. Printre speakerii confirmați se numără:

• Alexandros Vassilikos (President, Hotrec)

• Laura Călin (Senior Vice President, Consumer Industries, Oracle)

• Ettore Cavallino (VP Development Luxury Southern & Eastern Europe – Accor)

• Begüm Kaya Kutlu (Senior Director, Accor One Living, Head of Mixed-Use, Europe)

• Christophe Chamboncel (Executive Director, Niro Investment Group)

• David Jenkins (Vice President Business Development, Radisson Hotel Group)

• Dr. Dimitris Koutoulas (Hotel Development Adviser and Project Manager, Koutoulas Consulting)

• Max Gross (CDO Central & Eastern Europe, Radisson Hotel Group)

• Riad Abi Haidar (CEO/Partner Hotel Division, One United Properties)

• Alla Shamova (Director Of Business Development, ISWM Group)

• Ryan Bains (Account Director, STR)

• Silvija Lovreta (Vice President Development Central and South Eastern Europe, Marriott International)

• Alexis Feuillat (Senior Director, Business Development, Black Sea, Caucasus & CIS, Banyan Group)

• Bogdan Stanciu (Director General, Bit Soft)

• Vassilis Themelidis (Senior Regional Director, South & East Europe, Wyndham Hotels & Resorts)

• Malgorzata Morek (Senior Director Development Central & Eastern Europe, Hilton)

• Svetoslav Georgiev (CEO, HotelOne)

• Adina Calfa (Chief Executive Officer, Issa Estate Group)

• Marina Begletsova (Area Manager, Booking.com)

Informații suplimentare despre participare, agenda și vorbitorii confirmați sunt disponibile pe www.tophotelconference.ro

TopHotel 2026 este un eveniment organizat de Evensys, în parteneriat cu Epta Daas, Technogym, Atelier Rebul, Radisson Hotel Group, One United Properties, Marriott International, ACCOR, Hilton, Philips, MultiSoft, Diversey, Bitsoft, Nespresso, Expressoft, Standard Textile, Wyndham, Nazzuro Aqua, Bolt for Business, Shiji, Upventa și Magnolia.

Despre Evensys

Cu 20 de ani de experiență în dezvoltarea de conferințe și seminarii proprii, Evensys (www.evensys.ro) organizează în acest moment o paleta largă de evenimente, ce tratează tematici actuale, relevante atât pentru industria de business locală, cât și pentru cea din Europa Centrală și de Est. Astfel, Evensys dezvoltă conferințe și seminarii proprii, ce acoperă 6 arii de expertiză: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investiții, Human Resources, Real Estate și Retail.

Parteneriat media