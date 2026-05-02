Ostilitățile dintre Israel și Hezbollah continuă în ciuda armistițiului. Cel puțin 13 persoane ucise în bombardamente IDF în sudul Libanului

Coloană de fum ridicându-se din zona localității Kafr Jouz, din provincia Nabatieh, Liban, pe fondul atacurilor israeliene efectuate, sâmbătă, 2 mai 2026.

Forțele de Apărare a Israelului (IDF) au lansat sâmbătă atacuri aeriene asupra mai multor zone din sudul Libanului, iar autoritățile locale spun că acestea s-au soldat cu moartea a cel puțin 13 persoane, potrivit AFP și BBC.

La Haboush, în districtul Nabatieh, unde IDF emisese ordine de evacuare, au fost omorâte opt persoane, printre care două femei și un copil.

La Zrarieh, în districtul Sidon, au fost omorâți patru oameni, printre care două femei. O altă persoană a fost ucisă la Ain Baal, în districtul Tir.

Ostilitățile dintre Israel și Hezbollah, miliție șiită libaneză aliniată Iranului, au continuat în ciuda armistițiului convenit de Israel și Liban.

Vineri noapte, Hezbollah a lansat cel puțin patru drone asupra nordului Israelului, potrivit The Times of Israel. Sâmbătă, IDF a anunțat că a interceptat o rachetă trasă de Hezbollah spre soldații israelieni staționați în sudul Libanului, în timp ce alte câteva rachete și drone încărcate cu explozibil au explodat în apropierea efectivelor israeliene.

Armistițiu după discuțiile dintre Israel și Liban

Inițial, în 16 aprilie, după discuțiile purtate de ambasadorii Israelului și Libanului la Washington, a fost anunțată o pauză în lupte de 10 zile. Între cele două țări nu există relații diplomatice, iar întâlnirea din capitala SUA a fost prima pe care o au la nivel înalt după 1993.

În 23 aprilie, președintele american Donald Trump a anunțat prelungirea acordului de încetare a focului cu trei săptămâni, spunând că o a doua întrevedere între reprezentanții celor două state „a decurs foarte bine”, iar SUA va colabora cu Libanul „pentru a-l ajuta să se protejeze de Hezbollah”.

Organizația, susținută de Iran, nu a fost implicată în acordul de încetare a focului, dar a semnalat că va respecta termenii înțelegerii dacă îi respectă și Israel.

Deși acordul de încetare a focului a oprit într-o mare măsură atacuri asupra capitalei libaneze Beirut și asupra suburbiilor sale sudice, conflictul a persistat în zone din sudul Libanului, cu raiduri aeriene constante și ordine de evacuare repetate.