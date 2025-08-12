Ouăle Fabergé își schimbă proprietarul. Cu cât a fost vândută marca de lux Fabergé Limited

Gemfields Group Limited a fost de acord să vândă marca sa de lux Fabergé Limited, deținută în totalitate, firmei de investiții americane SMG Capital LLC, pentru 50 de milioane de dolari.

Aproximativ 45 de milioane de dolari vor fi plătiți la finalizarea tranzacției, estimată pentru 28 august 2025, urmând să fie plătite încă 5 milioane de dolari sub formă de redevențe trimestriale (echivalentul a 8% din veniturile Fabergé), scrie publicația elenă Money Review..

Veniturile vor asigura capitalul de lucru pentru operațiunile miniere de rubine Montepuez ale Gemfields din Mozambic și pentru extinderea Kagem în Zambia. Compania minieră, care a cumpărat Fabergé în 2013 pentru 142 de milioane de dolari de la firma de capital privat Pallinghurst, a scos compania la vânzare în decembrie, după ce tulburările politice din Mozambic au determinat-o să înghețe temporar operațiunile la mina de rubine.

Casa Fabergé este cunoscută pentru ouăle sale de Paște decorate. A început să producă ouă de Paște pentru familia imperială rusă cu 50 de bucăți între 1885 și 1916, când compania era condusă de Peter Carl Fabergé.

Fondată în 1842, a fost achiziționată și transformată de Peter Carl Fabergé în 1882, dar a fost supusă presiunilor din cauza scăderii pieței bunurilor de lux. În 2024, veniturile sale au fost de 13,4 milioane de dolari, în scădere față de 15,7 milioane de dolari în anul precedent.

„După ce am inițiat revizuirea strategică a Fabergé ca răspuns la provocările semnificative cu care s-a confruntat Gemfields în trimestrul al patrulea al anului 2024, vânzarea de astăzi marchează sfârșitul unei ere pentru noi”, a declarat CEO-ul Sean Gilbertson.

„Fabergé a jucat un rol esențial în punerea în valoare a pietrelor prețioase extrase de Gemfields și cu siguranță ne va lipsi influența sa comercială și puterea reputației sale.”

Sergei Mosunov, proprietarul și CEO-ul SMG Capital, o companie axată pe tehnologie, a adăugat: „Este o mare onoare pentru mine să devin custodele unui brand atât de excepțional și recunoscut la nivel global. Moștenirea unică a Fabergé, cu legături cu Rusia, Anglia, Franța și SUA, deschide oportunități semnificative pentru a consolida în continuare poziția sa pe piața globală a bunurilor de lux și a-și extinde prezența internațională.”