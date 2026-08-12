„Schema Nordis” la un ansamblu rezidențial din Sectorul 5. 16.000.000 de lei este prejudiciul estimat până acum

Procurorii Parchetului General și polițiști de investigare a criminalității economice au făcut miercuri 19 percheziții în Capitală și județele Ilfov, Giurgiu și Prahova, într-un dosar în care sunt anchetate persoane bănuite că au vândut de mai multe ori aceleași apartamente dintr-un ansamblu rezidențial din Sectorul 5 al Bucureștiului.

Ancheta vizează modul în care erau vândute apartamente în ansamblul rezidențial Oxy Residence 2, situat în cartierul Rahova din București, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Cazul amintește de „schema Nordis”: aceleași apartamente erau vândute către mai multe persoane, înainte ca imobilul să fie finalizat.

Care era modul de operare

Conform unui comunicat al Parchetului General, modul de operare în acest caz este următorul:

încheierea de promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente dintr-un complex imobiliar nefinalizat;

promiterea, în unele cazuri, a aceluiași apartament către mai mulți cumpărători;

încasarea de avansuri, fără ca potențialii cumpărători să cunoască situația juridică reală a imobilelor;

transferarea succesivă a sumelor prin mai multe societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleași persoane;

retragerea ulterioară a banilor în numerar, în interesul și beneficiul persoanelor cercetate.

Anchetatorii au descins miercuri în 14 locații din București, două în județul Ilfov, una în județul Giurgiu și două în județul Prahova.

Cercetările vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.

Perchezițiile au loc la domiciliile unor persoane fizice, respectiv administratori ai unor societăți comerciale, precum și sediile și punctele de lucru ale mai multor persoane juridice, între care societăți comerciale și instituții financiare nebancare.

16.000.000 de lei, prejudiciul estimat până acum

Totodată, sunt făcute verificări la o instituție și la patru birouri notariale, în vederea obținerii unor înscrisuri necesare completării probatoriului.

Activitățile urmăresc identificarea și ridicarea unor înscrisuri, obiecte, valori și date informatice care au legătură cu faptele cercetate și care pot contribui la aflarea adevărului.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare-cumpărare având ca obiect apartamente ce urmau să fie construite în cadrul unui complex imobiliar din sectorul 5 al municipiului București, fără ca lucrările de construire a spațiilor locative promise să fie finalizate. În unele situații, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică a imobilelor și fără să își poată recupera sumele achitate cu titlu de avans. De asemenea, există suspiciunea că sumele de bani obținute în urma încheierii promisiunilor de vânzare-cumpărare ar fi fost transferate succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleași persoane, ulterior fiind retrase în numerar în interesul și beneficiul acestora”, a explicat Parchetul General.

Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 16.000.000 de lei.

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