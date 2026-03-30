[P] Alertă în turism: Scumpirea kerosenului pune sub presiune vacanțele

Conflictul din Golful Persic a generat un cutremur pe piața combustibilului, iar undele de șoc au ajuns rapid în industria aviatică. Cu o creștere de peste 60% a prețului kerosenului față de data de 27 februarie, călătorii români care își planifică vacanțele pentru 2026 se confruntă cu o întrebare legitimă: cine va plăti factura acestor scumpiri?

O analiză publicată în exclusivitate de StiriDinTurism.ro dezvăluie mecanismele contractuale complexe care decid dacă turiștii vor scoate mai mulți bani din buzunare sau dacă operatorii vor fi obligați să absoarbă pierderile.

Pe măsură ce costurile operaționale explodează, companiile aeriene au început deja să recalibreze strategiile. Reducerea frecvenței zborurilor, suspendarea unor rute și introducerea suprataxelor de combustibil sunt măsuri care pot scumpi rapid biletele, chiar și pentru rezervări deja efectuate și plătite.

Totuși, transferul acestor costuri nu este o regulă automată. Totul depinde de conținutul contractului și de mecanismele de ajustare prevăzute.

Ce spune legea: poate fi modificat prețul după plată?

Pentru turiștii români, protecția legală este mai puternică decât în raporturile comerciale obișnuite. Avocata Georgiana Trandafir, Managing Partner al biroului de avocatură Trandafir Attorneys at Law, a explicat pentru StiriDinTurism.ro că legislația protecției consumatorului oferă un scut important. Potrivit analizei, dacă în contract există prevederi clare de blocare a prețului, agenția este obligată să livreze serviciile la tariful agreat. Georgiana Trandafir subliniază:

„Dacă s-a achitat un avans care a presupus „blocarea” prețului, iar în contract am o asemenea prevedere, atunci prețul rămâne la cuantumul agreat, iar agenția trebuie să livreze ce a promis la prețul stabilit,” a explicat Georgiana Trandafir.

Rolul impreviziunii în contractele de turism

În relațiile dintre companiile aeriene și agenții (B2B), situația este mult mai rigidă. În lipsa unor clauze specifice de ajustare unilaterală, modificarea prețurilor poate necesita intervenția instanței:

„Dacă nu există mecanisme de modificare imediată și unilaterală, atunci este necesară intervenția instanței de judecată. Modificarea termenilor unui contract fără acordul ambelor părți se poate dispune de instanța de judecată (sau de către un tribunal arbitral) dacă au apărut cauze care nu au putut fi prevăzute. De aceea, instituția juridică se numește „impreviziune,” arată avocata Georgiana Trandafir.

Clauze esențiale în 2026 pentru agenții de turism

Pentru a naviga prin această perioadă de impredictibilitate, profesioniștii din ecosistemul de turism trebuie să acorde o atenție sporită arhitecturii contractuale. Iată ce trebuie să verificați din punct de vedere juridic:

Mecanisme de ajustare a prețului: Verificați dacă există parametri obiectivi (variații ale burselor petroliere, condiții de război) care permit modificarea tarifului în funcție de momentul zborului.

Verificați dacă există parametri obiectivi (variații ale burselor petroliere, condiții de război) care permit modificarea tarifului în funcție de momentul zborului. Natura parametrilor: Asigurați-vă că acești parametri nu depind de voința unilaterală a companiei aeriene, ci au o natură externă controlului acesteia.

Asigurați-vă că acești parametri nu depind de voința unilaterală a companiei aeriene, ci au o natură externă controlului acesteia. Legea aplicabilă: Într-un context internațional, verificați dacă legislația română sau o lege străină guvernează contractul, deoarece mecanismele de ajustare pot diferi semnificativ.

Într-un context internațional, verificați dacă legislația română sau o lege străină guvernează contractul, deoarece mecanismele de ajustare pot diferi semnificativ. Transparența costurilor opționale: Conform regulamentelor europene, toate suplimentele de preț trebuie comunicate clar și acceptate explicit de client la momentul rezervării.

Conform regulamentelor europene, toate suplimentele de preț trebuie comunicate clar și acceptate explicit de client la momentul rezervării. Clauzele de forță majoră: Analizați dacă evenimentele din Golful Persic pot fi încadrate la forță majoră sau caz fortuit conform prevederilor contractuale specifice.

Concluzia analizei arată că în 2026, riscul fluctuațiilor pieței rămâne, în principiu, la transportator sau operator, dacă nu s-a prevăzut contractual o cale de ajustare clară. Înainte de orice rezervare, verificați atent clauzele; după rezervare, cereți respectarea lor.