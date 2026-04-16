[P] Bogdan Doicescu (Fundația Bog’Art): ”Mediul privat trebuie să se implice și mai mult pentru binele societății”

Societatea românească are șanse mai mari de dezvoltare dacă mediul privat își asumă un rol activ și constant în susținerea performanței și a noii generații. Aceasta este una dintre convingerile care stau la baza inițiativelor Fundației Bog’Art, ce își extinde în 2026 direcțiile de implicare, inclusiv către sport, prin parteneriatul cu Comitetul Național Paralimpic.

În acest context, Bogdan Doicescu, Membru Fondator al Fundației Bog’Art, vorbește despre impactul proiectelor derulate până acum, planurile pentru acest an și rolul pe care mediul privat îl poate avea în dezvoltarea societății.

Ați anunțat recent un parteneriat cu Comitetul Național Paralimpic. De ce ați ales să susțineți de această dată sportul și, mai mult decât atât, sportivii paralimpici?

Fundația Bog’Art are ca scop susținerea oamenilor talentați, care fac performanță și construiesc proiecte ce pot schimba societatea în bine. În 2025 am sprijinit studenții facultăților de artă, prin New Wave Art Prize, am oferit burse Upgrade tinerilor cu rezultate remarcabile și planuri clare de dezvoltare profesională în România, am lansat programul „Micii visători”, prin care am descoperit și recompensat copii cu rezultate bune la învățătură, din clasele I–IV, sau aptitudini speciale în diverse domenii, și am sprijinit proiecte terțe, precum ParentED Fest.

Acum, pasul către sport a venit ca o continuare firească a acestei misiuni.

Parteneriatul cu Comitetul Național Paralimpic are o semnificație aparte pentru noi, pentru că sportivii paralimpici sunt exemple extraordinare de disciplină, curaj și perseverență. Vorbim despre oameni care nu doar că ating performanțe sportive de nivel internațional, ci și reușesc să inspire prin felul în care își depășesc limitele zi de zi.

Este un domeniu unde implicarea mediului privat poate face o diferență reală. Prin programul „Puterea de a Învinge”, susținem financiar sportivii și ne dorim să schimbăm în bine și percepția asupra sportului paralimpic în România.

Ce ecouri aveți în urma burselor și premiilor oferite anul trecut? Ce se întâmplă cu beneficiarii?

2025 a fost anul în care am lansat primele programe concrete de burse și premii, iar ecourile au fost peste așteptări. Pentru mulți dintre beneficiari, sprijinul oferit de Fundația Bog’Art a însemnat mai mult decât o susținere financiară – a fost o confirmare că munca și direcția lor sunt valoroase. Am primit feedback direct de la foarte mulți tineri care ne-au spus că aceste burse le-au permis să continue studiile fără presiune financiară, să investească în proiecte personale sau să participe la programe internaționale.

În același timp, am urmărit evoluția unora dintre ei și am văzut deja rezultate concrete: absolvenți care s-au angajat în domeniile pentru care s-au pregătit, studenți care și-au îmbunătățit performanțele academice sau tineri care au început să se implice activ în comunitățile lor.

Ne dorim să menținem această relație pe termen lung cu beneficiarii și să construim, în timp, o comunitate de oameni cu potential, care să devină la rândul lor mentori sau modele pentru generațiile viitoare.

Ce alte inițiative aveți în calendar pentru 2026?

Pentru 2026, obiectivul nostru principal este să consolidăm inițiativele începute anul trecut și să le ducem la un nivel superior. Continuăm programele de burse pentru studenți și tineri talentați, dar lucrăm și la extinderea lor, astfel încât să ajungem la un număr mai mare de beneficiari și la domenii noi.

În luna aprilie lansăm o nouă ediție a New Wave Art Prize, care are, de această dată, o tematică și mai spectaculoasă și incitantă. Studenții universităților de artă vor exprima, printr-un proiect artistic, tema Valoarea Umană [la începutul epocii AI]. Tema propune o reflecție profundă asupra condiției umane într-un moment de redefinire globală, o perioadă de transformări accelerate, în care inteligența artificială redefinește relațiile și identitatea individuală. Va urma, de asemenea, o nouă ediție a burselor Upgrade, pe care le vom oferi unor tineri care dovedesc că au viziune și planuri de dezvoltare în România.

Un pilon important în 2026 este lansarea campaniei „Puterea de a Învinge”, care va aduce în prim-plan sportivi de performanță, din zona paralimpică. Prin acest program, vom oferi burse de merit și vom susține promovarea unor povești inspiraționale, care pot avea un impact real asupra societății.

În paralel, analizăm și dezvoltarea unor inițiative noi în zona educațională și culturală, inclusiv proiecte care să încurajeze interdisciplinaritatea și colaborarea între tineri din domenii diferite. Ne dorim să construim programe coerente, care nu doar sprijină individual, ci contribuie la dezvoltarea unor ecosisteme de performanță.

Cum simțiți că este percepută Fundația Bog’Art în urma proiectelor derulate în primul an de activitate?

Primul an a fost, în mod natural, un an de construcție – atât din punctul de vedere al programelor, cât și al identității fundației. Am încercat să fim foarte atenți la tipul de proiecte pe care le lansăm și la modul în care ne implicăm, tocmai pentru a construi o bază solidă pe fiecare palier de implicare al fundației.

Percepția pe care o simțim este una pozitivă, mai ales în rândul beneficiarilor direcți și al partenerilor. Cred că ceea ce a contat a fost consistența și faptul că am venit cu inițiative concrete, bine structurate, nu doar cu mesaje generale.

În același timp, suntem conștienți că reputația se construiește în timp. De aceea, avem în vederecontinuarea și creșterea programelor prin dezvoltarea unor parteneriatede impact.

Ce v-ați dori cel mai mult să se întâmple în România la nivel social?

Cred că una dintre cele mai importante schimbări ar fi o implicare constantă și strategică în dezvoltarea societății – atât din partea instituțiilor, cât și a mediului privat, care ne include pe fiecare dintre noi.

România are foarte mulți tineri talentați și oameni valoroși, iar acest potențial are nevoie de susținere – prin educație, prin acces la oportunități și prin modele reale de succes. În același timp, cred că este important ca performanța să fie recunoscută indiferent de contextul din care provine.

De aceea, ne dorim să contribuim, prin toate proiectele Fundației Bog’Art, la promovarea valorilor noastre: respect, responsabilitate, integritate și solidaritate . Schimbările mari apar în timp, dar ele încep întotdeauna cu inițiative concrete și cu oameni care aleg să se implice.