[P] Cauze și tratament pentru pielea uscată: ce funcționează cu adevărat și ce greșeli ar trebui evitate

Pielea uscată este o problemă des întâlnită, manifestată frecvent prin textură aspră, mâncărime, descuamare și senzație de disconfort. Când ai senzația de piele care ține, primul impuls poate fi să aplici o cremă hidratantă, însă îngrijirea corectă presupune mai mult decât atât.

Pentru rezultate pe termen lung, este important să susții bariera cutanată și să eviți obiceiurile care favorizează pierderea apei și a lipidelor naturale. Descoperă ce funcționează pentru menținerea confortului pielii și ce greșeli pot accentua uscăciunea.

De ce se usucă pielea – principalele cauze

Poate că ai simțit mereu senzația de piele uscată, sau poate că te confrunți brusc cu această problemă și nu înțelegi ce s-a schimbat. În general, pielea se usucă atunci când bariera cutanată nu mai reușește să mențină o cantitate suficientă de apă în epiderm. Lipidele naturale formează o parte importantă a acestei bariere și contribuie la protejarea pielii împotriva factorilor externi. Dacă nivelul lor scade, apa se evaporă mai repede, iar pielea devine aspră, fragilă și sensibilă.

Pielea foarte uscată, cunoscută și sub termenul medical de xeroză, poate fi însoțită de simptome neplăcute, precum descuamare accentuată, fisuri și mâncărime. Uscăciunea poate fi influențată atât de factori externi, cât și de particularitățile organismului:

Frigul, vântul sau aerul uscat tind să afecteze pielea, așa că este foarte probabil să observi schimbările în sezonul rece. De asemenea, aerul condiționat scade umiditatea din spațiile închise și poate afecta lipidele ce protejează pielea. Totodată, pielea se poate usca și de la expunerea la soare fără creme de protecție.

Dușurile fierbinți, utilizarea produselor de curățare agresive și exfolierea excesivă pot deteriora filmul hidrolipidic.

Vârsta influențează nivelul de hidratare, deoarece producția naturală de lipide tinde să scadă în timp. În plus, anumite tratamente dermatologice, schimbările hormonale sau unele afecțiuni ale pielii pot favoriza uscăciunea.

Uscăciunea severă apare inclusiv în afecțiuni precum dermatita atopică, motiv pentru care simptomele persistente sau intense trebuie evaluate de un medic dermatolog.

Ce funcționează pentru pielea uscată

Pentru a reda confortul pielii, rutina de îngrijire trebuie să fie axată pe menținerea apei în epiderm și protejarea barierei cutanate. Aplicarea ocazională a unei creme hidratante poate ameliora temporar senzația de uscăciune, însă rezultatele depind și de felul în care cureți și protejezi pielea zi de zi. Nu aștepta ca pielea să devină foarte uscată, aspră sau să înceapă să provoace disconfort pentru a aplica produsele de îngrijire. Menținerea unei rutine constante poate contribui la prevenirea episoadelor severe de uscăciune.

Produsele dermatocosmetice formulate special pentru pielea uscată pot fi integrate într-o rutină simplă de îngrijire. Poți folosi soluții precum cele din gama Atoderm de la Bioderma, concepute pentru piele uscată, foarte uscată sau atopică. Produsele Bioderma Atoderm hidratează intens pielea și ajută la restabilirea barierei cutanate. În plus, sunt formulate în conformitate cu principiile ecobiologiei, concept aflat în centrul abordării NAOS, care urmărește respectarea ecosistemului pielii și susținerea sănătății acesteia pe termen lung.

Cum îți creezi o rutină zilnică pentru pielea uscată

Rutina de îngrijire ar trebui să includă doi pași importanți: curățare și hidratare. Pentru curățare, folosește soluții blânde, întrucât produsele agresive pot îndepărta lipidele naturale de la suprafața pielii, accentuând pierderea apei.

Alege formule create pentru pielea uscată și sensibilă, ce respectă echilibrul barierei cutanate, cum ar fi Bioderma Atoderm Gel de duș. Este un produs de curățare delicat, fără săpun, cu pH fiziologic, iar formula sa nu perturbă bariera acidă naturală și contribuie la menținerea confortului după fiecare spălare. Atoderm Gel de duș conține agenți de hidratare care catifelează și protejează pielea, contribuind la fortificarea barierei cutanate. Proprietățile sale calmante reduc senzația de piele care ține, iar după clătire pielea rămâne moale, suplă și plăcută la atingere. Datorită toleranței ridicate, acest gel de duș poate fi utilizat de întreaga familie, o dată sau de două ori pe zi.

După curățare, folosește o cremă hidratantă sau un produs emolient adaptat gradului de uscăciune. Acesta contribuie la menținerea apei în piele și la refacerea filmului protector. Poți aplica produsul imediat după duș, când pielea este încă ușor umedă. Poți utiliza, de exemplu, Bioderma Atoderm Intensive Baume, ce contribuie la hidratarea intensă, calmarea mâncărimii și susținerea barierei cutanate.

Greșeli care pot agrava pielea uscată și când este indicat consultul dermatologic

Chiar și atunci când folosești produse potrivite, anumite obiceiuri pot diminua efectele rutinei, cauzând uscarea pielii:

Una dintre cele mai frecvente greșeli este utilizarea apei foarte fierbinți. Dușurile lungi și fierbinți îndepărtează o parte dintre lipidele naturale ale epidermei și accentuează senzația de piele care ține. Folosește apă caldă, nu fierbinte, și limitează durata dușului.

O altă greșeală este utilizarea produselor care conțin iritanți. Unele produse cosmetice și de îngrijire au un conținut ridicat de alcool, parfum și alte ingrediente ce pot agresa pielea. Optează pentru formule blânde și soluții de îngrijire dermatocosmetice.

Exfolierea foarte frecventă duce deseori la uscarea excesivă a pielii. Atunci când pielea este deja uscată și fragilă, produsele abrazive sau ingredientele exfoliante pot accentua sensibilitatea și descuamarea.

Frecarea pielii cu prosopul după baie este un obicei dăunător pentru epidermă. Tamponează pielea delicat și aplică produsul hidratant sau emolient cât timp este încă ușor umedă.

Hidratarea insuficientă este o problemă care îți poate afecta întregul organism. Atunci când nu consumi suficiente lichide, pielea are și ea de suferit, chiar dacă folosești produse de îngrijire. Asigură-te că te hidratezi pe tot parcursul zilei.

Expunerea la soare fără protecție solară poate duce la uscarea pielii. Aplică un produs cu factor de protecție, în special în zilele în care petreci mult timp în aer liber sau în mașină.

Dacă pielea rămâne foarte uscată în ciuda unei îngrijiri adecvate, mâncărimea este intensă sau apar fisuri, inflamații, leziuni și semne de infecție, consultă un medic dermatolog. Uscăciunea persistentă poate fi asociată cu afecțiuni care necesită evaluare și tratament specific.

Îngrijirea eficientă a pielii uscate presupune mai mult decât aplicarea ocazională a unei creme hidratante. Curățarea blândă, protejarea barierei cutanate, hidratarea constantă și evitarea factorilor care îndepărtează lipidele naturale contribuie la menținerea confortului cutanat pe termen lung.