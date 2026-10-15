[P] Ce limită ar trebui să aibă asigurarea de călătorie pentru SUA și Canada? 30.000 EUR, cu siguranță, nu

Mulți cumpără asigurarea de călătorie în ultima seară dinaintea plecării și o aleg după preț. Pentru Europa, o acoperire de bază poate fi suficientă, însă nu și pentru restul lumii.

Pentru SUA sau Canada însă, costurile medicale sunt de alt ordin: o spitalizare poate ajunge la sute de mii de euro, iar o repatriere, la și mai mult. Diferența dintre un plafon mic și unul mare pare de câteva zeci de euro la cumpărare, dar devine totul într-o urgență.

Ce arată comparația, pe scurt

Pragul de 30.000 € pe care îl cer vizele Schengen este gândit pentru călătoriile în Europa, nu pentru destinații cu costuri medicale ridicate. Pentru SUA sau Canada, un plafon de acest nivel se poate epuiza după o singură zi de spitalizare. Plafoanele medicale variază pe piață de la 15.000 € până la 500.000 €, iar pentru aceste destinații diferența e linia dintre a fi acoperit și a plăti din buzunarul propriu. AXA Assistance este singurul asigurător din comparație care oferă, pentru SUA și Canada, un plafon de până la 500.000 € – exact destinațiile unde costurile medicale pot fi uriașe și unde un plafon ridicat face diferența între a fi acoperit integral și a suporta singur o parte din cheltuieli.

Ce acoperă, de fapt, o asigurare de călătorie

O asigurare de călătorie cuprinde mai multe componente: cheltuielile medicale de urgență, răspunderea civilă, bagajele, accidentele și anularea. Dintre toate, plafonul medical este cel care contează cel mai mult într-un caz grav, pentru că din el se acoperă spitalizarea, intervențiile și transportul medical. Tocmai de aceea ofertele diferă în primul rând prin nivelul acestui plafon – poți vedea, de exemplu, ce acoperă o asigurare de călătorie și până la ce sume – dar și prin serviciile suplimentare incluse și prin amploarea asistenței.

După ce criterii alegi

Criteriu De ce contează Plafonul pentru cheltuieli medicale Decisiv pentru SUA și Canada, unde costurile sunt mari. Valabilitatea teritorială Pachetul „mondial” acoperă zone pe care cel european nu le include. Asistență 24/7 Într-o urgență peste ocean, contează cine coordonează totul. Repatrierea medicală Una dintre cele mai scumpe situații, mai ales din SUA sau Canada. Acoperirea pentru sporturi Schiul și sporturile de risc cer, de regulă, o extensie.

Plafoanele medicale pentru SUA și Canada, pe asigurători

Pentru a răspunde concret la întrebarea din titlu, iată cum cresc plafoanele medicale pe cele mai comune variante de asigurare de călătorie:

Asigurător / pachet Plafon medical pentru SUA / Canada Observații Allianz-Țiriac Voiaj până la 50.000 € Planul A exclude SUA și Canada. AXA Assistance până la 500.000 € La încheiere se selectează „întreaga lume, inclusiv SUA și Canada”. Generali până la 15.000 € Limită separată pentru SUA, Canada și Israel. Grawe până la 50.000 € Acoperă SUA/Canada doar dacă se alege zona „întreaga lume” la achiziție. Groupama până la 50.000 € Acoperă SUA/Canada doar dacă se alege zona „lumea inclusiv SUA și Canada”. OMNIASIG până la 50.000 € Valabil pe orice continent.

Ce spun recenziile clienților

Dincolo de cifre, experiențele clienților arată cum se comportă asigurătorii la plată. Mai jos, ce reiese din recenziile publicate pe Google, în ordine alfabetică.

Asigurător Ce apreciază clienții La ce să fii atent Allianz-Țiriac Asistență medicală de urgență inclusă în toate pachetele. Reclamații privind condiții de activare neclare. AXA Assistance Plafoane medicale ridicate și asistență coordonată, inclusiv transfrontalier. Reclamații privind disponibilitatea în vârf de sezon. Generali Consultanți apreciați și urgențe medicale gestionate bine. Reclamații privind compensațiile pentru întârzieri de zbor. Grawe Soluționarea rapidă a unor dosare. Nemulțumiri legate de excluderi. Groupama Despăgubiri prompte la anulări, bagaje și asistență medicală. Unele reclamații privind întârzieri ale despăgubirilor. OMNIASIG Cheltuieli medicale mari rambursate integral în cazurile pozitive. Reclamații privind dosare contestate.

Sursă recenzii: analiza a 2.928 de recenzii text publicate pe Google, iulie 2026. Recenziile AXA Assistance provin de pe profilul central AXA Assistance FR, sub care e reprezentată și AXA Assistance România.

Plafonul medical: ce reiese despre fiecare asigurător

La destinații precum SUA sau Canada, plafonul pentru cheltuieli medicale este criteriul decisiv, iar recenziile conturează un tablou diferit de la un asigurător la altul. La AXA Assistance, pachetele au plafoane medicale de până la 500.000 €, nivel potrivit pentru zonele cu cele mai mari costuri, iar clienții menționează rambursări mari gestionate integral. La OMNIASIG, recenziile descriu și ele cheltuieli medicale mari rambursate integral în cazurile pozitive. La Groupama și Generali, experiențele pozitive vizează urgențele medicale și despăgubirile corecte, nu plafoanele maxime. La Grawe și Allianz-Țiriac, recenziile vizează soluționarea dosarelor și, respectiv, asistența de urgență inclusă.

Pentru o călătorie peste ocean, verifică întotdeauna ca plafonul să corespundă costurilor reale din destinație.

Concluzie

Nu există o poliță potrivită pentru toată lumea – depinde de destinație și de plafonul de care ai nevoie. Cert e însă că, pentru SUA sau Canada, 30.000 € nu sunt suficienți. Compară plafoanele înainte de plecare și alege un nivel pe măsura destinației, nu a prețului.