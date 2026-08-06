[P] Ce rol are un separator de hidrocarburi pentru platforme auto și service în protecția mediului și respectarea normelor RAR

Dacă administrezi un service auto, o spălătorie sau o platformă tehnică, gestionezi zilnic ape contaminate cu uleiuri și combustibili. Fiecare schimb de ulei, fiecare intervenție la sistemul de alimentare sau fiecare ploaie care spală platforma antrenează reziduuri petroliere către canalizare sau sol. Fără un sistem de pretratare, aceste substanțe ajung direct în mediu.

Un separator de hidrocarburi rezolvă această problemă într-un mod controlat și conform cu legislația. În același timp, te ajută să îndeplinești cerințele RAR și ale autorităților de mediu. În continuare, clarificăm cum funcționează acest echipament, de ce este obligatoriu pentru activitățile auto și cum îl alegi corect pentru afacerea ta.

Ce este un separator de hidrocarburi și cum funcționează?

Separatorul de hidrocarburi este un echipament de pretratare instalat între zona de colectare a apelor contaminate și rețeaua de canalizare sau emisarul natural. Scopul lui este simplu: reține uleiurile, combustibilii și particulele solide înainte ca apa să fie evacuată.

Funcționarea se bazează pe diferența de densitate dintre apă și hidrocarburi. Uleiurile plutesc, apa rămâne dedesubt, iar particulele grele se depun pe fund.

Un separator conform SR EN 858 include, în general:

Decantor de nămol (osadnik) – reține nisipul, pământul și particulele metalice.

– reține nisipul, pământul și particulele metalice. Cameră de separare gravitațională – unde hidrocarburile se ridică la suprafață.

– unde hidrocarburile se ridică la suprafață. Filtru coalescent (la clasa I) – captează picăturile fine de ulei și reduce concentrația la sub 5 mg/l.

Pentru utilizare uzuală în service-uri autorizate RAR, se recomandă separatoare de clasa I, deoarece asigură o calitate superioară a apei evacuate.

Hidrocarburile și nămolul colectate se vidanjează periodic prin firme autorizate. Aceste reziduuri sunt încadrate ca deșeuri periculoase și trebuie gestionate conform legii.

Pentru aplicații auto, poți consulta gama dedicată de separator hidrocarburi pentru platforme auto si service, unde găsești soluții conforme SR EN 858, cu documentație completă pentru autorizare.

De ce este obligatoriu pentru platforme auto și service-uri?

Surse reale de contaminare

În majoritatea cazurilor, un service generează poluare prin:

scurgeri accidentale de ulei motor;

combustibil vărsat în timpul intervențiilor;

lichid de frână sau antigel;

ape pluviale care spală suprafețele betonate.

De exemplu, o platformă de 800 m², expusă unei ploi torențiale, poate antrena în canalizare reziduuri acumulate în timp pe suprafața betonului. Fără separator, acestea ajung direct în rețeaua publică sau în sol.

Cerințe legale și RAR

Autorizația de funcționare pentru un service auto presupune gestionarea corectă a apelor contaminate. RAR verifică existența separatorului și documentația tehnică aferentă. În lipsa unui echipament conform SR EN 858, autorizația poate fi respinsă sau suspendată.

Normele NTPA stabilesc limite clare pentru hidrocarburi la evacuare. Dacă depășești aceste valori, riști:

amenzi între 10.000 și 100.000 lei;

suspendarea activității;

costuri de remediere a poluării.

Indiferent de dimensiunea service-ului, obligația rămâne aceeași.

Cum contribuie la protecția mediului?

Protecția solului și a pânzei freatice

Un litru de ulei motor poate contamina până la un milion de litri de apă subterană. În zonele cu pânză freatică ridicată, riscul crește. Separatorul oprește hidrocarburile înainte ca acestea să se infiltreze în sol.

Pentru rezultate stabile, echipamentul trebuie dimensionat corect și întreținut regulat.

Protecția rețelei de canalizare

Hidrocarburile afectează procesele biologice din stațiile de epurare și pot colmata conductele. Operatorii de apă pot sista evacuarea dacă identifică depășiri.

Un separator de clasa I reduce concentrația la sub 5 mg/l, nivel compatibil cu cerințele stricte de descărcare. Pretratarea locală reprezintă prima etapă în lanțul de tratare a apelor uzate, iar responsabilitatea începe la sursă – adică la tine, în incinta service-ului.

Ce prevede standardul SR EN 858?

Standardul european SR EN 858 reglementează proiectarea și testarea separatoarelor. El definește două clase principale:

Clasa I – evacuare sub 5 mg/l hidrocarburi (cu filtru coalescent).

– evacuare sub 5 mg/l hidrocarburi (cu filtru coalescent). Clasa II – evacuare sub 100 mg/l (separare gravitațională simplă).

Pentru service-uri auto autorizate RAR, clasa I reprezintă soluția recomandată în majoritatea situațiilor.

Dimensionarea se face în funcție de debitul nominal (NS), exprimat în litri pe secundă. Alegerea corectă ține cont de:

suprafața platformei;

coeficientul de scurgere;

intensitatea precipitațiilor din zonă;

tipul activității desfășurate.

Un service cu 2–3 posturi poate funcționa cu un separator de 3–6 l/s. O platformă logistică poate necesita 50 l/s sau mai mult.

Tipuri de separatoare utilizate în domeniul auto

Separator cu retenție totală

Tratează întregul debit de apă. Este potrivit pentru service-uri și spălătorii, unde riscul de scurgeri este constant.

Separator bypass

Prelucrează doar debitul uzual de ploaie. Se folosește în parcări cu risc redus de contaminare. Pentru service-uri active, această soluție nu oferă protecție suficientă.

Separator pentru spălătorii auto

Include decantor de nămol dimensionat pentru volume mari de apă și suspensii solide. Nu trebuie confundat cu separatorul de grăsimi, destinat bucătăriilor sau unităților alimentare.

Cum alegi corect separatorul?

Evită subdimensionarea. Un separator prea mic funcționează în suprasarcină, iar eficiența scade. Hidrocarburile pot depăși limita admisă, iar mentenanța devine frecventă și costisitoare.

Pentru alegerea corectă:

Calculează suprafața activă a platformei.

Stabilește tipul activității și riscul de scurgeri.

Verifică cerințele impuse de autoritățile locale.

Alege clasa de performanță potrivită.

Solicită documentația tehnică completă.

Un consultant tehnic cu experiență poate preveni erori de proiectare și costuri ulterioare.

Întreținerea – condiție pentru conformitate continuă

Instalarea separatorului nu încheie responsabilitatea ta. Echipamentul trebuie întreținut constant.

Ce presupune mentenanța?

verificare vizuală lunară;

măsurarea stratului de ulei;

vidanjare periodică;

curățarea filtrului coalescent;

păstrarea documentelor justificative.

În majoritatea cazurilor, vidanjarea se face la 6 luni, dar frecvența depinde de volumul de activitate.

Senzorii de nivel pentru ulei și nămol te ajută să monitorizezi starea separatorului în timp real. Aceștia reduc riscul de depășire a capacității și facilitează controalele autorităților.

Neglijarea mentenanței duce la pierderea eficienței și la depășirea limitelor legale. La control, inspectorii solicită registrul de întreținere și dovada vidanjărilor efectuate.

Costuri și factori care influențează investiția

Prețul unui separator depinde de:

debitul nominal;

clasa de performanță;

materialul (beton, GRP, polietilenă);

accesorii suplimentare;

adâncimea de montaj și tipul capacului.

Un separator de 3 l/s are un cost mult mai redus decât unul de 50 l/s. Totuși, compară investiția cu riscurile financiare ale unei poluări sau ale suspendării activității. În practică, costurile remedierii depășesc de multe ori investiția inițială.

Expertiză și suport tehnic specializat

Din 2008 până în prezent, FECO a dezvoltat soluții pentru protecția mediului adaptate sectorului auto. Experiența acumulată permite echipei să ofere:

consultanță pentru dimensionare;

suport în integrarea în proiect;

documentație completă pentru autorizare;

recomandări de mentenanță.

Primești nu doar un produs, ci și sprijin pe tot parcursul implementării și exploatării.

Un separator de hidrocarburi instalat corect îți protejează afacerea, mediul și autorizația de funcționare. Analizează necesarul real al platformei tale și solicită o evaluare tehnică înainte de achiziție. Dacă vrei o soluție conformă SR EN 858 și suport specializat pentru autorizare RAR, discută cu un consultant FECO și alege echipamentul potrivit pentru activitatea ta.