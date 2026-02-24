Cine dorește un aparat aer condiționat bun poate opta pentru branduri ca Yamato și Gree. Acestea au recenzii pozitive și pot fi cumpărate la prețuri avantajoase de pe platforme de încredere ca evomag, eMAG, Altex sau ClimaZone. În 2026, evomag continuă să iasă în evidență prin vastele stocuri proprii, livrarea rapidă oferită, montajul inclus în prețul anumitor modele de aparate de aer condiționat.

Aparat aer condiționat Gree și Yamato: care este cel mai bun brand de aparate de aer condiționat?

Brandurile Gree și Yamato se remarcă anul acesta prin performanță, funcționare silențioasă și consum mic de energie. Avem o selecție excelentă dacă ești în căutarea unui aparat aer conditionat evomag și vrei ce e mai bun.

Pentru a vedea, însă, care este cel mai bun aer condiționat dintre Gree și Yamato, va fi nevoie să vedem ce oferă fiecare brand și prin ce funcții/performanțe se remarcă.

Cel mai bun aparat aer condiționat Gree

Un aparat aer condiționat Gree se remarcă prin stabilitatea temperaturii, eficiența energetică și nivelul redus de zgomot. Tehnologia proprie, inclusiv compresorul Inverter G10, asigură o funcționare optimă chiar și în condiții de temperaturi extreme.

Capacitate de răcire și eficiență în funcție de suprafață:

Gree 9000 BTU: pentru camere de până la 20 mp, pentru dormitoare sau birouri mici, permite răcirea rapidă fără a supraîncărca compresorul

pentru camere de până la 20 mp, pentru dormitoare sau birouri mici, permite răcirea rapidă fără a supraîncărca compresorul Gree 12000 BTU: pentru camere de 25–35 mp, apartamente standard, asigură un flux constant de aer rece și menține umiditatea optimă

pentru camere de 25–35 mp, apartamente standard, asigură un flux constant de aer rece și menține umiditatea optimă Gree 18000 BTU: pentru camere de 40–50 mp sau spații comerciale mici, răcește uniform încăperile mari datorită fluxului de aer mai puternic

pentru camere de 40–50 mp sau spații comerciale mici, răcește uniform încăperile mari datorită fluxului de aer mai puternic Gree 24000 BTU: încăperi open space sau birouri de dimensiuni mari, este capabil să facă față sarcinilor termice ridicate

Eficiență, funcții, performanțe aparat aer condiționat Gree:

Clasa energetică A++/A+++: potrivit pentru utilizare zilnică intensă, nu consumă foarte mult

potrivit pentru utilizare zilnică intensă, nu consumă foarte mult Compresor Inverter: reglează continuu turația compresorului, previne uzura prematură a componentelor, dar și fluctuațiile de temperatură

reglează continuu turația compresorului, previne uzura prematură a componentelor, dar și fluctuațiile de temperatură Funcția I Feel sau Follow Me: senzorul inteligent din telecomandă poate detecta temperatura exactă din zona utilizatorului și ajusta în mod automat puterea de răcire

senzorul inteligent din telecomandă poate detecta temperatura exactă din zona utilizatorului și ajusta în mod automat puterea de răcire Cold Plasma Generator: reduce formarea bacteriilor, a virusurilor și elimină eficient praful fin și particulele PM2.5, făcând aerul mai sănătos, mai curat

reduce formarea bacteriilor, a virusurilor și elimină eficient praful fin și particulele PM2.5, făcând aerul mai sănătos, mai curat Auto Clean X-Fan: usucă vaporizatorul după oprire, previne mirosurile neplăcute, precum și formarea mucegaiului

usucă vaporizatorul după oprire, previne mirosurile neplăcute, precum și formarea mucegaiului Mod Sleep: ajustează temperatura treptat pe timpul nopții, asigură confort termic optim și consum redus

ajustează temperatura treptat pe timpul nopții, asigură confort termic optim și consum redus Turbo Mode: răcire rapidă, în câteva minute, temperatură optimă aproape imediat

răcire rapidă, în câteva minute, temperatură optimă aproape imediat Eco Mode: continuă să asigure confort, dar optimizează consumul de energie

continuă să asigure confort, dar optimizează consumul de energie Nivel de zgomot redus: sub 25 dB în regim silențios, ideal unde se lucrează, sunt copii, vârstnici sau animale de companie

sub 25 dB în regim silențios, ideal unde se lucrează, sunt copii, vârstnici sau animale de companie Wi-Fi integrat: oferă control de la distanță prin aplicația mobilă Gree+ sau sisteme smart home, însă este o funcție opțională

Cel mai bun aparat aer condiționat Yamato

Un aparat aer conditionat Yamato este o soluție practică pentru utilizatorii care doresc funcții moderne, performanță stabilă, consum redus la un preț competitiv. Brandul este adaptat perfect pentru climatul României, inclusiv pentru variațiile mari de temperatură.

Capacitate de răcire și eficiență în funcție de suprafață:

Yamato 9000 BTU : camere mici, dormitoare, birouri individuale, asigură răcire rapidă și uniformă pentru aproximativ 15-20 mp

: camere mici, dormitoare, birouri individuale, asigură răcire rapidă și uniformă pentru aproximativ 15-20 mp Yamato 12000 BTU : camere de dimensiuni medii, livinguri, fluxul de aer și sistemul de dezumidificare mențin un climat confortabil pentru aproximativ 20-25 mp

: camere de dimensiuni medii, livinguri, fluxul de aer și sistemul de dezumidificare mențin un climat confortabil pentru aproximativ 20-25 mp Yamato 18000 BTU : camere mari sau spații cu ferestre mari expuse la soare, capacitatea de răcire mare de până la 50-55 mp permite menținerea constantă a temperaturii, fără fluctuații sesizabile

: camere mari sau spații cu ferestre mari expuse la soare, capacitatea de răcire mare de până la 50-55 mp permite menținerea constantă a temperaturii, fără fluctuații sesizabile Yamato 24000 BTU: camere foarte mari, spații rezidențiale, birouri open space cu suprafață cuprinsă între 60 mp și 90 mp

Eficiență, funcții, performanțe aparat aer condiționat Yamato:

Clasa energetică A+/A++: garantează un consum nu foarte mare pentru uz casnic și rezidențial

garantează un consum nu foarte mare pentru uz casnic și rezidențial Inverter cu frecvență variabilă: ajustează continuu puterea aparatului în funcție de necesarul termic, prevenind fluctuațiile deranjante de temperatură

ajustează continuu puterea aparatului în funcție de necesarul termic, prevenind fluctuațiile deranjante de temperatură Agent frigorific R32: eficiență energetică crescută, dar și mai puțin dăunător pentru mediu

eficiență energetică crescută, dar și mai puțin dăunător pentru mediu Wi-Fi integrat: face posibil controlul de la distanță, de pe telefonul mobil, programarea, vizualizarea posibilelor probleme de mentenanță

face posibil controlul de la distanță, de pe telefonul mobil, programarea, vizualizarea posibilelor probleme de mentenanță Mod Eco: optimizează consumul de energie pe perioade lungi

optimizează consumul de energie pe perioade lungi Funcție Turbo: răcire rapidă în câteva minute, consum moderat

răcire rapidă în câteva minute, consum moderat Dezumidificare: menține nivelul optim de umiditate, însă nu scade excesiv temperatura

menține nivelul optim de umiditate, însă nu scade excesiv temperatura Protecție la variații de tensiune: ideal pentru zonele cu rețele electrice instabile, oferă protecție componentelor electronice

ideal pentru zonele cu rețele electrice instabile, oferă protecție componentelor electronice Nivel de zgomot optimizat la 25–27 dB în regim normal: funcționare foarte silențioasă, mai ales în modul Sleep

funcționare foarte silențioasă, mai ales în modul Sleep Auto Restart: în cazul unei pene de curent, orice aparat aer condiționat Yamato repornește automat cu setările stabilite anterior

Cel mai bun aparat aer condiționat disponibilitate și preț

Prețul pentru un aparat aer condiționat bun variază în funcție de promoții, capacitate, funcții, eficiență energetică. Pe piața electrocasnicelor și aparatelor de climatizare eficiente, evomag reușește, însă, să aducă prețuri avantajoase la aparatele de aer condiționat 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU și 24000 BTU.

Pentru cel mai bun aparat aer condiționat preț, verifică oferta actuală de pe evomag sau vezi preț aer condiționat cu montaj inclus.

Cel mai bun aparat aer condiționat: Intrebari frecvente

Cum aleg capacitatea potrivită a unui aparat aer condiționat pentru apartament?

Capacitatea potrivită se calculează în funcție de dimensiunile camerei. De exemplu:

Până în 15-20 mp – aer condiționat 9000 BTU

Până în 20-25 mp – aer condiționat 12000 BTU

Până în 50-55 mp – aer condiționat 18000 BTU

Peste 55 mp – aer condiționat 24000 BTU

Aparatul aer condiționat afectează umiditatea din cameră?

Da. Majoritatea aparatelor moderne au funcții de dezumidificare care reduc excesul de umiditate, prevenind astfel mucegaiul și îmbunătățind confortul termic.

Este eficient un aparat aer condiționat inverter iarna?

Da, modelele cu SCOP ridicat pot fi folosite ca sursă de încălzire suplimentară, chiar și la temperaturi exterioare negative, fără a consuma excesiv energie. Spre deosebire de modelele clasice, inverterul menține temperatura constantă și optimizează consumul.