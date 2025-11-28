[P] Chelsea și Arsenal, în formă maximă: Avancronica derby-ului și cote la pariuri

Chelsea și Arsenal și-au dovedit forța în această săptămână în Champions League, când au reușit să le învingă pe FC Barcelona și Arsenal în Champions League. Cele două rivale se vor întâlni duminică, în etapa a 13-a din Premier League, de la ora 18:30.

Meciul are o miză aparte, deoarece Arsenal și Chelsea se află pe primele două locuri din Premier League. Arsenal are un avans de șase puncte, iar o eventuală victorie pe Stamford Bridge îi va mări considerabil șansele la câștigarea titlului.

Forma de moment face ca duelul dintre Chelsea și Arsenal să fie unul dintre cele mai așteptate din acest final de an. Chelsea are o serie de trei victorii la rând în Premier League, la care se adaugă și victoria cu 3-0 din meciul cu FC Barcelona. În schimb, Arsenal nu a pierdut în ultimele nouă etape din Premier League, interval în care a obținut șapte victorii și două remize. Mai mult, a învins-o pe Bayern Munchen în Champions League, astfel că meciul de duminică se anunță unul pe cinste.

Arsenal nu a mai fost învinsă de la finalul lunii august și are o serie excelentă. Și în duelurile cu Chelsea din ultimii ani s-a descurcat grozav și nu a pierdut în ultimele șapte partide. Așa că opțiunea agențiilor de pariuri sportive care au stabilit cotele pentru meciul Chelsea – Arsenal a fost ca echipa lui Arteta să fie desemnată favorită. Cotele 1X2 arată astfel:

victorie Chelsea – 3.10

egal – 3.25

victorie Arsenal – 2.25

AS Monaco vrea să iasă din criză contra lui PSG

AS Monaco a pierdut ultimele trei meciuri din Ligue 1, iar în ultima etapă din Champions League a remizat cu Pafos. Sâmbătă, de la ora 18:00, o așteaptă un meci greu în Ligue 1, contra campioanei Europei, PSG. Gruparea de pe Parc des Princes este în formă maximă, domină prima ligă franceză, iar în Champions League a învins-o cu 5-3 pe Tottenham, fiind aproape de calificarea directă în optimi. E pe primul loc în clasamentul din Ligue 1, în timp ce Monaco este pe locul opt, după ce a pierdut ultimele trei meciuri. Ambele echipe impresionează prin forță ofensivă, dar Monaco are mari probleme în apărare. Drept urmare, favorita la pariuri să câștige acest meci a fost stabilită PSG:

victorie Monaco – 4.33

egal – 4.50

victorie PSG – 1.61

AC Milan – Lazio: Gazdele speră să urce pe primul loc în Serie A

Într-un alt meci programat sâmbătă, dar de la ora 21:45, AC Milan primește vizita lui Lazio în Serie A. Milan este pe locul secund în clasament, la două puncte de liderul AS Roma. Lazio, în schimb, stă ceva mai prost și este pe locul opt. Meciurile dintre Milan și Lazio au fost echilibrate în ultimii trei ani, astfel că, deși Milan e favorită să obțină victoria, e posibil să fie un meci lipsit de strălucire. Cotele la pariuri sunt următoarele:

victorie Milan – 1.58

egal – 4.00

victorie Lazio – 5.00

Se anunță un weekend friguros în Europa, cu temperaturi care nu vor sări de 8 grade la Londra și Milano și de 11 la Monaco, dar acest lucru nu-i va opri pe fani să umple cele trei stadioane pe care vor avea loc meciurile din acest articol. Sunt trei dueluri care promit spectacol, astfel că interesul pentru ele este firesc.