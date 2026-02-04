[P] Cloud9 Evolution, un răspuns strategic la presiunile costurilor din piața rezidențială. Livrarea etapei inaugurală în 2026

Cloud9, parte a diviziei imobiliare Alfa Group, dezvoltator cu peste trei decenii de experiență în livrarea unor proiecte rezidențiale de referință pe piața din București, anunță finalizarea lucrărilor de structură pentru cele trei clădiri aferente primei etape de dezvoltare a proiectului Cloud9 Evolution, vândută în proporție de peste 50%. În prezent, lucrările se concentrează pe realizarea fațadelor ventilate, a instalațiilor electrice și mecanice, precum și pe execuția finisajelor.

Anul trecut, dezvoltatorul a construit peste 88.000 de metri pătrați în prima etapă a proiectului Cloud9 Evolution și a demarat lucrările pentru a doua etapă, menținând un ritm de execuție aliniat planificării inițiale și termenelor de livrare asumate.

Locuința a devenit, pentru noile generații de profesioniști și familii, o extensie a ritmului personal: un spațiu de echilibru, conectare și eficiență. Tot mai mulți cumpărători, în special tineri și familii cu venituri ridicate, s-au orientat către proiecte „all-in-one”, în care proximitatea, comunitatea și calitatea facilităților cântăresc mai mult decât suprafața sau prestigiul zonei. În acest context, Cloud9 își menține statutul de reper în segmentul high-end bazându-se pe un model investițional orientat spre predictibilitate, sustenabilitate și facilități urbane. Cele două etape ale proiectului însumează aproximativ 170 milioane de euro și livrează peste 1.140 de apartamente, mai mult de 1.200 de locuri de parcare, un hectar de spații verzi și un ansamblu complet de facilități destinate locuirii urbane moderne.

Studiul calitativ realizat de Unlock pentru Cloud9 relevă un element important: cumpărătorii din segmentul premium sunt din ce în ce mai atenți la atmosfera și identitatea unui cartier. Astfel, un element strategic în dezvoltarea proiectului îl reprezintă investiția de trei milioane de euro într-o unitate de învățământ privată, care va fi inaugurată anul acest. Integrarea acesteia consolidează orientarea proiectului către modelul „orașului de 15 minute”, un concept care câștigă relevanță în București pe fondul presiunii crescute asupra mobilității urbane.

În continuare, Radu Grigorescu, CCO Cloud9 adaugă: ” 2025 a fost anul în care piața rezidențială premium s-a reașezat în jurul unor criterii noi: eficiență energetică, proximitate, comunitate și predictibilitate. Studiul Unlock confirmă ceea ce observăm și în dinamica vânzărilor: cumpărătorii nu mai caută doar un apartament, ci un loc în care să trăiască bine, într-un mediu coerent și sustenabil. În acest context, modelul financiar implementat în cadrul proiectelor Cloud9 a continuat să genereze încredere, într-o perioadă marcată de incertitudine economică. Avansul minim, structura de finanțare bazată pe un mix echilibrat între fonduri proprii și finanțare bancară, precum și utilizarea conturilor escrow pentru sumele achitate de cumpărători au permis dezvoltarea proiectelor independent de ritmul precontractărilor, oferind un nivel ridicat de protecție investițiilor clienților. ”

Cloud9 Evolution se adresează clienților finali, care aleg locuința ca soluție practică pentru un stil de viață eficient, sigur și bine conectat la servicii esențiale. Apartamentele cu compartimentări flexibile, adaptate cerințelor actuale de locuire, inclusiv unitățile de tip 2,5 camere, se bucură de un interes tot mai pronunțat din partea cumpărătorilor. În același timp, componenta investițională rămâne relevantă, segmentul build-to-rent fiind susținut de cererea solidă pentru închiriere și de randamentele stabile specifice zonei de nord a Capitalei.

În 2026, Cloud9 intră într-o etapă de mobilizare. Finalizarea și livrarea primei etape a proiectului Cloud9 Evolution reprezintă unul dintre reperele anului, în paralel cu avansul lucrărilor pentru etapa a doua, programată pentru finalizare în 2027. Un obiectiv prioritar îl constituie și integrarea completă a facilităților complementare – zona comercială, spațiile de wellness și sport, infrastructura pietonală și noile funcțiuni comunitare. Tot în 2026, compania continuă procesul de analiză pentru extinderea brandului Cloud9 în orașe regionaleprecum Cluj, Brașov, Iași sau Timișoara, piețe în care cererea pentru proiecte premium integrate este în creștere, iar disponibilitatea terenurilor permite dezvoltarea unor masterplanuri coerente.

„2026 este momentul în care consolidăm tot ceea ce am construit în ultimii ani. Piața se schimbă, iar cumpărătorii sunt mult mai atenți la calitate, la ritmul de execuție și la valoarea reală pe termen lung. Cloud9 Evolution este un proiect solid, finanțat responsabil și orientat spre facilități care fac diferența în viața de zi cu zi. Finalizarea primei etape și inaugurarea școlii în 2026 vor confirma direcția în care ne-am angajat: dezvoltarea unor comunități urbane complete, în care locuirea nu este doar un produs, ci o experiență de viață predictibilă și sustenabilă”, adaugă Răzvan Brasla, CEO Cloud9.

Pentru Cloud9, 2026 marchează trecerea de la dezvoltare accelerată la consolidare strategică, cu accent pe livrare, extinderea facilităților comunitare și evaluarea unor noi proiecte care respectă aceeași filozofie de dezvoltare.