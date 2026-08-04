[P] Cont online cu overdraft în România: cum alegi și ce trebuie să știi înainte să închizi contul

Un cont online cu overdraft poate fi util atunci când ai nevoie de o rezervă de bani pentru o perioadă scurtă: înainte de salariu, în lunile cu venituri variabile sau când apare o cheltuială neprevăzută.

Ofertele băncilor diferă însă prin limita disponibilă, tipul dobânzii, perioada de acordare, costurile contului curent și posibilitatea de a parcurge întregul proces online. De aceea, cele mai bune conturi online cu overdraft nu sunt neapărat cele cu cea mai mică dobândă afișată, ci cele ale căror condiții se potrivesc modului în care vei utiliza rezerva.

În același timp, înainte să muți veniturile la altă bancă sau să renunți la un cont curent cu overdraft, este important să faci diferența dintre un cont „arhivat”, un cont inactiv și unul închis contractual.

Pe scurt: cum funcționează un cont curent cu overdraft

• Overdraftul este o linie de credit revolving atașată contului curent.

• Dobânda se calculează doar pentru suma utilizată și pentru perioada în care ai folosit-o.

• Sumele care intră în cont reduc automat valoarea utilizată din overdraft, conform mecanismului stabilit de bancă.

• Limitele disponibile în ofertele analizate ajung de la trei venituri nete până la nouă salarii, cu plafoane maxime diferite.

• Unele produse au dobândă fixă, în timp ce altele folosesc o dobândă variabilă formată din IRCC plus marja băncii.

• Un cont fără activitate nu este automat închis. Înainte de închidere trebuie rambursată suma utilizată și verificate toate costurile la zi.

• Acordarea overdraftului este supusă eligibilității și aprobării băncii.

Ce este overdraftul sau descoperitul de cont?

Overdraftul, numit și descoperit de cont, este o rezervă de bani pusă la dispoziție în contul curent. Atunci când soldul propriu se termină, poți utiliza bani din limita aprobată de bancă.

Este o linie de credit revolving: pe măsură ce rambursezi suma folosită, aceasta devine din nou disponibilă, fără să contractezi un credit nou pentru fiecare utilizare.

Dobânda se calculează, de regulă, zilnic, numai pentru suma efectiv utilizată. Dacă ai o limită de 10.000 de lei, dar folosești 2.000 de lei timp de zece zile, dobânda va fi calculată pentru cei 2.000 de lei și pentru perioada respectivă, nu pentru întreaga limită.

Overdraft versus credit de nevoi personale

Un overdraft este mai potrivit pentru cheltuieli temporare sau diferențe de cash-flow pe care estimezi că le poți acoperi relativ repede.

Creditul de nevoi personale este destinat, în general, unei sume mai mari, primite integral și rambursate prin rate lunare pe o perioadă stabilită. Acesta poate fi mai potrivit pentru renovări, achiziții importante sau alte cheltuieli planificate.

Folosirea continuă a întregii limite de overdraft poate genera costuri semnificative, mai ales când dobânda este variabilă și IRCC crește.

Overdraft versus card de credit

Overdraftul este atașat contului curent și poate fi utilizat prin cardul de debit, transferuri sau retrageri, în condițiile băncii.

Cardul de credit are o limită separată și poate include perioade de grație sau rate fără dobândă pentru anumite tranzacții. Aceste beneficii nu se aplică automat retragerilor de numerar sau tuturor cumpărăturilor, astfel că trebuie verificate condițiile produsului.

Ce trebuie să faci înainte să închizi un cont cu overdraft?

• Rambursează integral suma utilizată din limita de credit.

• Verifică dobânda acumulată și eventualele comisioane neachitate.

• Așteaptă finalizarea tranzacțiilor aflate în curs.

• Mută salariul, abonamentele și plățile recurente către noul cont.

• Descarcă extrasele și documentele importante.

• Solicită confirmarea închiderii overdraftului și a contului curent.

• Verifică procedura în aplicație, în Help Center sau direct la bancă.

Cum alegi un cont online cu overdraft în România

Compară ofertele pe baza acestor cinci criterii, nu doar în funcție de procentul dobânzii.

1. Accesarea online

Verifică dacă banca permite doar inițierea cererii online sau dacă întregul proces – identificare, acord ANAF, ofertă și semnare – poate fi finalizat din aplicație.

BT permite accesarea online prin BT Pay, ING oferă flux 100% online în Home’Bank pentru clienții existenți, CEC Bank promovează accesarea integral online, iar BCR permite activarea overdraftului din Magazinul George.

2. Limita maximă

O limită exprimată printr-un număr mai mare de salarii nu înseamnă automat că vei primi suma maximă. Banca ia în calcul veniturile, cheltuielile, celelalte credite și gradul de îndatorare.

3. Dobânda și DAE

Dobânda poate fi:

fixă, rămânând neschimbată pe perioada stabilită;

variabilă, de obicei formată din IRCC plus marja băncii.

DAE este utilă pentru comparație, deoarece reflectă costul anual al creditului în condițiile exemplului reprezentativ. Totuși, pentru overdraft, costul efectiv depinde foarte mult de suma utilizată și de numărul de zile în care o folosești.

4. Costurile contului curent

Chiar dacă overdraftul nu are comision de analiză sau administrare, contul și pachetul bancar pot avea costuri proprii. Gratuitatea poate depinde de încasarea venitului, realizarea unor plăți sau atingerea unui anumit rulaj.

5. Perioada și condițiile de prelungire

Unele facilități sunt acordate pentru un an, altele pentru doi sau cinci ani. Prelungirea poate fi automată, dar rămâne condiționată de îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.

Tabel comparativ: conturi cu overdraft oferite de principalele bănci

Bancă Accesare Limită maximă Perioadă Dobândă și costuri relevante BCR 100% online din George Până la 4 salarii nete sau 3 pensii, maximum 70.000 lei 2 ani, cu posibilitatea prelungirii pe perioade succesive de 2 ani Dobândă fixă de 14% dacă venitul este încasat la BT și 17% în caz contrar; zero comision de analiză și administrare (www.bancatransilvania.ro) Banca Transilvania Online prin BT Pay sau în unitate Până la 6 salarii sau pensii, maximum 50.000 lei 12 luni, cu posibilitate de prelungire automată IRCC + 10,55%, respectiv 16,11% în exemplul publicat; zero comision de analiză și administrare a creditului (www.ing.ro) ING Bank 100% online în Home’Bank pentru clienți; fluxul pentru alți solicitanți poate include vizita în office Între 1.000 și 50.000 lei, maximum 3 venituri nete 5 ani, cu posibilitate de prelungire automată pentru perioade succesive de 5 ani Dobândă variabilă. Exemplele oficiale folosesc IRCC + 4,99% și IRCC + 9,99%; în exemple este inclus și costul pachetului de cont (https://www.raiffeisen.ro) Raiffeisen Bank Fluxul integral online nu este confirmat explicit pe pagina produsului Până la 6 salarii sau pensii nete De verificat în oferta contractuală IRCC + 7,92% în exemplul oficial; zero comision de analiză (www.cec.ro) CEC Bank 100% online Până la 9 salarii, maximum 60.000 lei De verificat în oferta contractuală IRCC + 9% standard sau IRCC + 7% dacă este îndeplinită condiția de rulaj; zero comision de analiză și administrare a creditului (www.unicredit.ro) UniCredit Bank Cererea poate fi inițiată online; pagina nu detaliază un flux integral digital pentru overdraft Maximum echivalentul în lei a 10.000 EUR 1 an, cu posibilitate de prelungire

BCR comparativ cu alternativele: avantaj și limitare

BCR se diferențiază printr-un flux 100% online în George, o limită de până la 70.000 de lei și 0 lei comisioane de deschidere, administrare, utilizare și rambursare a overdraftului. Limitarea este dobânda variabilă, formată din IRCC plus marja băncii, astfel că nivelul costului se poate modifica. Banca Transilvania oferă mai multă predictibilitate prin dobânda fixă, iar CEC Bank comunică o limită de până la nouă salarii, însă plafonul maxim publicat este de 60.000 de lei.

Datele provin exclusiv din paginile oficiale ale băncilor și din exemplele de calcul publicate de acestea. Ofertele se pot modifica, iar condițiile finale sunt cele din oferta și contractul individual.

Cum arată accesarea 100% online în practică

Fluxurile digitale diferă de la o bancă la alta. În general, acestea includ completarea datelor personale, verificarea identității, consultarea veniturilor raportate la ANAF, primirea unei oferte și semnarea electronică a contractului.

De exemplu, un client BCR poate intra în Magazinul George, selecta „Descoperitul de cont”, semna electronic acordul de interogare ANAF și primi o ofertă personalizată. După alegerea opțiunilor disponibile și confirmarea contului de salariu, rezerva este pusă la dispoziție în cont. Limita poate ajunge la 70.000 de lei, fără a depăși patru salarii nete sau trei pensii nete.

Pentru cei care nu au deja cont, Contul George 3.0 poate fi deschis online în aproximativ zece minute, prin completarea datelor, validare video și semnare electronică. Administrarea poate fi gratuită dacă sunt îndeplinite condițiile de încasare lunară aferente pachetului ales, care trebuie verificate pe pagina oficială la momentul deschiderii.

BT oferă un flux online prin BT Pay, care include validarea datelor, acordul ANAF, afișarea ofertei și semnarea electronică. ING permite clienților existenți să acceseze Extra’ROL direct din Home’Bank, în timp ce CEC Bank promovează obținerea online, fără drumuri la bancă.

Cât costă dacă folosești 2.000 de lei timp de 10 zile?

Pentru o estimare simplificată, poți utiliza formula:

Suma utilizată × dobânda anuală × numărul de zile / 365

La o dobândă anuală de 13,55%, folosirea a 2.000 de lei timp de zece zile ar genera o dobândă orientativă de aproximativ 7,42 lei.

La o dobândă anuală de 16,55%, costul orientativ ar fi de aproximativ 9,07 lei.

Calculul nu reprezintă o ofertă și nu include eventuale asigurări, costurile contului curent, rotunjirile sau alte elemente contractuale.

Pentru cine poate fi potrivită fiecare opțiune?

BCR poate fi o opțiune foarte potrivită pentru cei care vor să deschidă contul și să activeze overdraftul 100% online, din același ecosistem digital. Prin George, procesul este integrat, iar facilitatea nu are comisioane de deschidere, administrare, utilizare sau rambursare. În plus, exemplele valabile până la 30 septembrie 2026 indică o dobândă de la IRCC + 7,99%, în condițiile prezentate pe pagina produsului.

Celelalte bănci pot fi relevante în funcție de nevoile specifice. Banca Transilvania se diferențiază prin dobânda fixă și limita de până la șase venituri, în plafonul de 50.000 de lei, în timp ce ING Bank poate fi potrivită pentru cei care preferă o perioadă mai lungă, de cinci ani, și administrarea din Home’Bank. Raiffeisen Bank oferă o limită de până la șase salarii sau pensii, CEC Bank ajunge până la nouă salarii și 60.000 de lei, cu flux 100% online, iar UniCredit poate fi avantajoasă pentru persoanele care îndeplinesc condiția de rulaj necesară reducerii marjei.

Pentru utilizatorii care pun accent pe accesarea complet digitală, costurile transparente și gestionarea contului și a rezervei de bani dintr-o singură aplicație, combinația Cont George și George Overdraft poate fi una dintre cele mai echilibrate opțiuni. Alegerea finală trebuie făcută însă în funcție de suma necesară, durata estimată de utilizare, tipul dobânzii și costurile totale ale relației cu banca.

Ce să ții minte

Cont curent: cont utilizat pentru încasări, plăți, transferuri și alte operațiuni bancare curente.

Overdraft sau descoperit de cont: linie de credit revolving atașată contului curent.

IRCC: indice de referință utilizat pentru anumite credite în lei, publicat de Banca Națională a României și actualizat trimestrial. Evoluția lui poate majora sau reduce dobânda variabilă.

Marja băncii: procent fix adăugat la IRCC pentru calcularea dobânzii variabile.

DAE: dobânda anuală efectivă, indicator care exprimă costul anual total al creditului în condițiile exemplului reprezentativ.

Rulaj creditor: totalul sumelor care intră într-un cont într-o anumită perioadă. Unele reduceri de dobândă depind de atingerea unui rulaj minim.

Întrebări frecvente

Pot obține un overdraft 100% online?

Da, mai multe bănci oferă această posibilitate. BCR permite accesarea din Magazinul George, BT prin BT Pay, ING prin Home’Bank pentru clienții existenți, iar CEC Bank promovează un proces 100% online. Eligibilitatea și documentele necesare diferă.

Cât pot obține ca descoperit de cont?

Limita depinde de bancă și de situația financiară. În ofertele analizate, aceasta ajunge la patru salarii și maximum 70.000 de lei la BCR, șase venituri și maximum 50.000 de lei la BT, trei venituri și maximum 50.000 de lei la ING sau nouă salarii și maximum 60.000 de lei la CEC Bank.

Plătesc dobândă dacă nu folosesc overdraftul?

Dobânda se aplică sumei utilizate, nu limitei disponibile. De exemplu, BCR precizează explicit că, dacă nu folosești overdraftul, nu plătești dobândă și nici comisioane pentru deschiderea, administrarea, utilizarea sau rambursarea facilității.

Ce se întâmplă când intră salariul?

În mod obișnuit, încasările din cont reduc automat suma utilizată. Mecanismul exact trebuie verificat în contractul băncii.

Ce înseamnă IRCC?

IRCC este indicele de referință pentru creditele consumatorilor în lei. În cazul unei dobânzi formate din IRCC plus marjă, creșterea indicelui determină creșterea dobânzii totale.

Este mai bună dobânda fixă sau cea variabilă?

Dobânda fixă oferă mai multă predictibilitate. Dobânda variabilă poate scădea dacă IRCC scade, dar poate și crește. Alegerea depinde de perioada de utilizare și de toleranța la variația costurilor.

Ce trebuie să fac înainte să închid un cont cu overdraft?

Rambursează suma utilizată, verifică dobânda și comisioanele la zi, descarcă extrasele și solicită confirmarea închiderii facilității și a contului. Lipsa tranzacțiilor nu echivalează cu închiderea contractuală.

Pot primi garantat limita maximă?

Nu. Limita aprobată depinde de venituri, cheltuieli, gradul de îndatorare și analiza băncii. Acordarea este supusă eligibilității și aprobării instituției de credit.

Pentru cei care preferă gestionarea contului și a rezervei de bani din aceeași aplicație, pot fi verificate condițiile oficiale pentru Contul George 3.0 și George Overdraft. Ofertele trebuie comparate cu alternativele disponibile și cu modul real în care intenționezi să folosești limita.

Surse: bcr.ro; bancatransilvania.ro; ing.ro; raiffeisen.ro; cec.ro; unicredit.ro; bnr.ro

Date accesate în iulie 2026.