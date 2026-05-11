[P] Cum își propune Bento să devină, dintr-o companie listată la BVB, un jucător global

După listarea pe piața AeRO a Bursei de Valori București din martie 2022, Bento (2B INTELLIGENT SOFT S.A.), companie antreprenorială românească de tehnologie specializată în dezvoltare de soluții software, servicii IT și infrastructură cloud, a traversat o perioadă de expansiune accelerată. Veniturile au crescut semnificativ, iar investițiile în soluțiile proprii s-au intensificat an după an. La peste trei ani de la listare, compania a intrat într-o nouă etapă strategică, orientată spre consolidarea poziției pe piața locală și extinderea pe piețele internaționale.

Planul nu este construit de la zero. Bento livrează deja proiecte complexe pentru companii multinaționale din România, SUA și Elveția, are două produse mature — Bento FSM și Bento MDM — cu aplicabilitate dovedită în industrii critice și o echipă de specialiști cu procese clare, formată în peste 20 de ani de proiecte complexe. Direcția este clară: tranziția de la furnizor de servicii custom la furnizor de produse software standardizate și scalabile, susținută de un ecosistem de parteneri internaționali în construcție.

Activitatea Bento este centrată pe dezvoltarea de soluții software și infrastructură IT care optimizează operațiunile organizațiilor cu echipe distribuite în teren, active în industrii precum utilități, energie, telecomunicații și servicii. Produsul-cheie al companiei, Bento Field Service Management (Bento FSM), oferă management în timp real al echipelor de teren, planificarea optimă a ordinelor de lucru, automatizare, optimizare de rute și gestionare mobilă a stocurilor. Complementar, soluția Bento MDM permite gestionarea și securizarea centralizată a dispozitivelor mobile (telefoane, tablete, laptopuri, sisteme IoT etc.) totul dintr-o singură consolă, poziționată ca produs SaaS cu potențial de scalare la nivel internațional.

„Business-ul companiei este împărțit relativ echilibrat între două direcții: infrastructură IT & cloud, respectiv dezvoltare software custom și produse standardizate. Tot ceea ce facem este centrat pe automatizare și optimizare. Beneficiile principale sunt creșterea productivității, eficientizarea costurilor și trasabilitate. Nu ne propunem să înlocuim oamenii, ci să le augmentăm capacitățile. Soluțiile noastre îmbunătățesc imediat modul de lucru și generează rezultate vizibile inclusiv în zona financiară”, declară Vlad Bodea, co-fondator al companiei.

De la creștere de două cifre la maturizare și planuri de extindere internațională

Primii ani după listare au fost marcați de o creștere accelerată pe toate planurile. „Imediat după listare, în perioada 2022–2024, am avut o creștere extraordinară atât a business-ului, cât și a capitalizării. Au fost ani de creștere de tip ‘’double digits’’ pe toate planurile. Între 2020 și 2024 ne-am dublat echipa, iar dezvoltarea a fost vizibilă la toate nivelurile, inclusiv în ritmul investițiilor”, explică Vlad Bodea.

Această etapă de expansiune rapidă a lăsat în urmă o companie mai solidă — cu procese clare, echipă consolidată și produse proprii ajunse la maturitate. Contextul extern, însă, s-a schimbat.

Cum se adaptează într-o industrie IT aflată în schimbare rapidă

Piața serviciilor IT, în special în zona infrastructurii, traversează o perioadă complexă, marcată de dificultăți, dar și de oportunități, însă pentru Bento, schimbările din industrie nu reprezintă o excepție, ci o constantă.

„Ceea ce pentru alții poate părea o schimbare accelerată, pentru noi este business as usual. Transformările majore din această perioadă au vizat atât forța de muncă, cât și instrumentele utilizate, mai ales odată cu apariția soluțiilor de inteligență artificială. Ceea ce ne diferențiază este că am intrat în această etapă cu o echipă matură și cu o experiență solidă în spate. Suntem deschiși noilor tehnologii – AI-ul este un instrument util pe care îl integrăm în mod responsabil – dar nu pierdem din vedere că oamenii rămân sursa principală de valoare adăugată”, spune Vlad Bodea.

‘’Dincolo de provocări, contextul actual deschide și oportunități. Cererea globală pentru software este în continuă creștere iar companiile care combină experiența operațională cu capacitatea de a oferi soluții eficiente și flexibile sunt bine poziționate să le valorifice. Acest context generează oportunități importante în proiectarea și optimizarea infrastructurii IT, inclusiv în zona comunicațiilor și a distribuției geografice a resurselor cloud, într-un peisaj tot mai influențat de factori geopolitici și reglementări regionale”, adaugă co-fondatorul Bento.

Investiții în produse, marketing și oameni

Strategia de creștere sustenabilă are la bază investiții consistente în proprietate intelectuală, produse proprii și în oameni.

„Un element central al strategiei noastre este investiția în proprietate intelectuală, materializată în produse software proprii. Continuăm tranziția de la furnizor de servicii custom la furnizor de produse standardizate și configurabile. Avem deja produse mature, dezvoltate în peste 10 ani, iar ritmul a fost accelerat după listare, inclusiv cu sprijinul capitalului atras și al proiectelor de finanțare. Produsul nostru flagship, Bento Field Service Management, este competitiv la nivel internațional, cu un potențial de piață încă nevalorificat pe deplin. Pe termen mediu și lung vom continua să investim în promovarea produselor proprii, dar și în construirea unui ecosistem de parteneri care să susțină expansiunea internațională”, afirmă Vlad Bodea.

Alături de investițiile în produse, Bento tratează dezvoltarea profesională a echipei ca pe o investiție strategică, nu ca pe un beneficiu opțional. Compania alocă resurse constante pentru dezvoltarea echipei — atât pe parte tehnică, cât și non-tehnică. Într-o industrie care se schimbă rapid, oamenii bine pregătiți sunt, în cele din urmă, cel mai durabil avantaj competitiv.”

2026: focus pe produse proprii și expansiune internațională

Pentru 2026, strategia companiei rămâne consecventă cu direcțiile anunțate încă de la listare, dar cu un accent mai puternic pe scalabilitate.

„Ne aflăm într-un proces de tranziție de la o companie orientată spre servicii la una orientată spre produse. Obiectivul este creșterea ponderii veniturilor din produse software proprii, licențe și servicii asociate. Acest proces implică standardizare, dezvoltarea de parteneriate și trecerea de la proiecte custom la product management.

A doua direcție majoră este orientarea spre piața internațională. Continuăm să explorăm canale diverse pentru a ne extinde în afara României. Ne așteptăm ca rezultatele să devină din ce în ce mai vizibile în perioada următoare, pe măsură ce aceste inițiative se concretizează”, încheie Vlad Bodea.