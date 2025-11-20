[P] Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei: „Fetița mea este cel mai important susținător al meu în această competiție”

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a vorbit despre rolul important pe care îl are fiica sa în campanie, spunând că îi oferă „o forță și o energie ieșită din comun”.

„În spatele meu s-a poziționat, cum ați văzut ieri, cel mai important susținător al meu, fata mea, Alexandra”, a menționat Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 a afirmat că își respectă adversarii politici și că toți candidații pornesc „cu șanse egale” în competiție. Totodată, le-a transmis contracandidaților săi – Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu și Gabriela Alexandrescu – o propunere legată de Sectorul 4.

Astfel, Daniel Băluță sugerează organizarea unui referendum prin care locuitorii sectorului să fie consultați cu privire la ceea ce „s-a întâmplat” acolo în ultimii ani.

„După cum ați văzut, îmi respect adversarii politici, suntem niște competitori care plecăm cu șanse egale, chiar dacă am văzut o preocupare vie atât a domnului Drulă, cât și a domnului Ciucu, cât și a doamnei Alexandrescu, în legătură cu problematica Sectorului 4. Profit de această ocazie să le propun să facem un referendum să îi întrebăm pe cetățenii Sectorului 4 dacă e bine sau nu e bine sau nu e bine ce s-a întâmplat, dar depășind acest aspect, cred ca avem toți candidații șanse egale. (…) Nu cred că vreunul dintre noi are vreun avantaj și cred în echidistanța tuturor instituțiilor statului sau reprezentanților lor vizavi de tratamentul lor. Nu cred că este cineva favorizat în această competiție”, a menționat primarul Sectorului 4.

Băluță a mai subliniat că se simte „privilegiat” de sprijinul pe care i-l oferă fiica sa pe durata campaniei electorale.

