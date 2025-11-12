[P] Daniel Băluță, despre soluțiile pentru clădirile cu risc seismic: „Avem astăzi o legislație care ne permite să luăm măsuri similare expropierii atunci când este imperios necesar”

Dacă ar fi un cutremur major în București, scenariul ar fi unul sumbru. Multe clădiri continuă să prezinte risc seismic ridicat, iar programele de consolidare au rămas, în mare parte, doar promisiuni. Daniel Băluță, candidat la Primăria Capitalei pentru alegerile din 7 decembrie, spune că are un plan clar pentru imobilele cu risc seismic și că soluțiile trebuie aplicate fără ezitare.

„Trebuie să fim foarte corecți cu noi înșine, o astfel de operațiune presupune bani. (…) Există două categorii de clădiri: unele care sunt proprietatea statului român, prin AFI, altele care sunt proprietăți private. Și la nivelul acestor clădiri, unele sunt mai mici – case de locuit simple, locuințe unifamiliale -, iar altele sunt condominium”, a precizat candidatul PSD la Primăria Generală, Daniel Băluță.

Pentru clădirile private mai mici, candidatul propune o soluție rapidă pe care o au și care nu presupune bani, ci doar cooperare.

„Trebuie să creăm un flux rapid de eliberare a documentelor de construire, astfel încât să stimulăm investițiile din acest punct de vedere. Pentru cele care sunt abandonate și sunt ale statului în mod clar trebuie evaluate și trebuie vândute, atâta timp cât statul nu a avut atâția ani posibilitatea să investească în ele. Iar pentru cele care sunt zonă, sunt proprietate privată și oamenii nu înțeleg lucrul acesta, din banii pe care îi obține chiar din vânzarea locurilor, terenurilor nefolosite, abandonate, proprietatea privată a municipalității, folosim bani pentru locuințe de necesitate”, a adăugat primarul Sectorului 4.

Întrebat dacă Primăria are suficiente locuințe de necesitate, Băluță susține că da:

Primăria Municipiului București are locuințe de necesitate, sută la sută are. Inclusiv AFI are multe, nu pot să cuantific lucrul acesta pentru că nu am avut niciodată acces la o listă a apartamentelor pe care le deține și care n-au fost folosite niciodată. Inclusiv RAAPPS are, sunt convins, în patrimoniu foarte multe apartamente de genul acesta, care nu sunt folosite.”

Totuși, candidatul recunoaște că numărul acestor locuințe ar trebui extins și spune că există instrumente legale care permit intervenția în cazurile urgente:

„Avem astăzi o legislație care ne permite să luăm măsuri similare expropierii atunci când este imperios necesar și oamenii nu înțeleg că trebuie să părăsească un imobil cu risc iminent de prăbușire. Trebuie să avem, să ne asumăm calitatea de lider pe care o avem, să ne asumăm lucrurile negative ce derivă din această decizie, dar viața oamenilor e mai presus decât orice. Dacă ei nu înțeleg foarte bine acest lucru, e important pentru noi toți, cei care reprezentăm statul român, să-i protejăm!”.

Articol susținut de PSD