[P] Eden Hill Retreat & Spa, selectat oficial în Ghidul Michelin – o destinație românească intră în elita ospitalității internaționale

În elita ospitalității internaționale Eden Hill Retreat & Spa a fost inclus oficial în prestigiosul Ghid Michelin, prin intermediul platformei Tablet Hotels – recunoscută la nivel global pentru rigoarea în selecția hotelurilor boutique cu identitate puternică, servicii premium și experiențe autentice.

Această distincție internațională plasează Eden Hill Retreat & Spa în rândul celor mai apreciate destinații de relaxare și reconectare din Europa Centrală și de Est – o confirmare a valorilor brandului: naturalețe, simplitate rafinată și respect pentru oaspete.

O experiență de redescoperire în inima naturii

Situat în satul Șimon, la poalele Munților Bucegi, Eden Hill Retreat & Spa este compus din trei vile minimaliste din lemn scandinav, amplasate strategic pe o proprietate de peste 3 hectare, în mijlocul unei poieni retrase.

Fiecare vilă este proiectată pentru intimitate absolută, cu fațade vitrate ce oferă priveliști directe spre pădurea de conifere și peisajul montan. Acest peisaj natural servește drept fundal pentru o experiență de reconectare profundă – cu natura, cu liniștea și cu tine însuți.

Recunoaștere internațională dublă: Michelin & National Geographic

Selecția Edenhill în Ghidul Michelin vine în completarea unei alte recunoașteri de prestigiu: includerea în colecția National Geographic Spa & Wellness Collection, consolidându-și poziția ca lider în turismul de wellness și experiențial din Europa Centrală și de Est.

Ambele distincții certifică un nivel ridicat de excelență în ospitalitate, sustenabilitate și integrare autentică în peisajul natural local.

“Această recunoaștere din partea Ghidului Michelin ne onorează profund și confirmă că pasiunea, dedicarea și respectul pentru oaspeți sunt apreciate la nivel internațional. Edenhill este mai mult decât un loc de cazare – este o experiență creată cu suflet, într-un colț de natură pe care vrem să-l împărtășim lumii.”— Sorin Ghete, Owner, Eden Hill Retreat & Spa

Edenhill: un spa departe de convențional

Pe lângă designul atent și amplasarea unică, Edenhill oferă oaspeților o experiență de wellness completă, cu:

Camere boutique cu design rafinat și vedere panoramică

• Jacuzzi panoramic cu vedere spre munte

• Saună exterioară și dușuri senzoriale

• Spații de relaxare în aer liber, în armonie cu natura

• Pachete de bun venit personalizate pentru fiecare oaspete

Despre selecția Michelin prin Tablet Hotels

Fondat în 1900, Ghidul Michelin este una dintre cele mai respectate referințe internaționale în domeniul gastronomiei și ospitalității. Selectarea unei destinații în ghid reprezintă o validare a excelenței și a valorii experienței oferite oaspeților.

Edenhill, parte dintr-o platformă cu impact global

Tablet Hotels – parte a Ghidului Michelin:

6000+ hoteluri boutique din întreaga lume

• 20+ ani de expertiză în curationare

• 500.000 abonați activi

• 40 milioane de vizitatori pe site-ul Michelin anual

• Prezență în 35+ piețe internaționale

Tablet Hotels este un curator global al hotelurilor cu personalitate, identitate clară și servicii ireproșabile. Din cele peste 6000 de hoteluri listate, doar o mică parte sunt incluse anual în selecția oficială, în baza următoarelor criterii:

Excelență în design și arhitectură

2. Autenticitate și personalitate distinctă

3. Calitate constantă a serviciilor și confortului

4. Integrare în experiența locală

Despre Eden Hill Retreat & Spa

Eden Hill Retreat & Spa este un sanctuar de echilibru și rafinament, creat pentru cei care caută mai mult decât un sejur: o reconectare autentică cu natura, cu liniștea și cu esența lucrurilor simple. Cu servicii de wellness de top, un spa holist integrat și o abordare sustenabilă, Edenhill redefinește conceptul de retreat în România și în regiune.