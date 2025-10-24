[P] El Clasico se joacă duminică – cum văd bookmakerii Real Madrid vs Barcelona

Noul episod al celei mai spectaculoase serii de dueluri fotbalistice din Europa, El Clasico, este aproape de start. Duminică după-amiază, Real Madrid primește vizita rivalei FC Barcelona într-un meci programat de la ora 17:15, pe Estadio Santiago Bernabéu, în cadrul etapei cu numărul 10 din LaLiga.

Catalanii s-au impus în ultimele 4 meciuri directe, întâlniri în cadrul cărora s-au marcat mereu 4+ goluri. Pariorii pot și de această dată să mizeze pe număr mare de reușite. Pentru jocul din 26 octombrie, cota pentru pariul Peste 2.5 goluri este de 1.38, dar urcă până la 3.10 pentru pariul Peste 4.5 goluri.

Interes imens pentru bilele la El Clasico

În mai puțin de 5 minute din momentul în care au fost puse în vânzare online, toate biletele alocate de organizatori pentru meciul Real Madrid – FC Barcelona au fost vândute! Vor fi așadar din nou peste 80.000 de persoane care vor asista în tribune la El Clasico.

Se estimează că cererea pentru bilete la un astfel de meci ar fi de circa 3 ori mai mare față de capacitatea arenei Santiago Bernabéu. Interesul fanilor este remarcabil, mai ales că prețurile pentru bilete sunt destul de ridicate în cazul unui asemenea eveniment.

Forma de moment a celor două echipe

Real Madrid este lider în LaLiga după 9 etape, cu 24 de puncte, iar FC Barcelona se află pe poziția secundă, având două puncte mai puțin. Un eventual succes al oaspeților i-ar plasa pe aceștia pe primul loc în clasament, în timp ce o victorie a gazdelor le-ar consolida poziția în top.

În etapa precedentă, ambele formații s-au impus la limită, dând impresia că își doresc cele 3 puncte fără a forța, în așteptarea derby-ului din acest week-end. Astfel, Real Madrid a câștigat în deplasare (1-0 cu Getafe), iar FC Barcelona s-a mulțumit cu 2-1 în fața celor de la Girona.

Între timp s-au jucat și meciuri de Liga Campionilor, unde din nou ambele echipe au avut succes: madrilenii cu Juventus (1-0) și catalanii cu Olympiacos (6-1). Moralul celor două echipe din Spania este așadar excelent, context perfect pentru un nou El Clasico absolut epic!

Cote 1×2 pentru Real Madrid vs Barcelona

Echipa favorită la pariuri sportive este Real Madrid, cu o cotă de 2.08 la victorie. Cei ce mizează pe un succes al Barcelonei o pot face la cota 3.10. Mai puțin probabil pare un rezultat de egalitate – cotă 3.60.

Se știe însă că o asemenea partidă este total imprevizibilă, deci orice scenariu are șanse mari de a fi validat. În cea mai recentă confruntare dintre Real Madrid și Barcelona, catalanii au câștigat cu 4-3 după ce erau conduși cu 2-0 în minutul 14.

Ce rezultat se va consemna în episodul 262 din El Clasico?

Belgianul Thibaut Courtois, portarul celor de la Real Madrid, tocmai a bifat a 300-a partidă în tricoul acestei echipe. După o prestație excelentă în fața celor de la Juventus, el s-a referit în declarații și la duelul El Clasico:

„În fiecare meci, trebuie să fii solid și în apărare. Dacă nu primești goluri, este mai ușor să câștigi. Cu Barcelona, mereu meciurile sunt deschise, portarii au mult de muncă. Va fi greu și trebuie să ne pregătim foarte bine”.

Duminică seară va fi partida cu numărul 262 din El Clasico. Până acum, Real Madrid are 106 victorii, iar Barcelona 104, în timp ce 51 de partide s-au încheiat la egalitate.

Catalanii se confruntă cu accidentarea uneia dintre vedetele sale, Robert Lewandowski, jucător care va fi astfel indisponibil la Madrid. În plus, antrenorul Hansi Flick este suspendat și nu va putea oferi indicații de pe banca tehnică. Totuși, Raphinha și Ferran Torres sunt gata să se întoarcă în acțiune, revenindu-și după accidentări.

Sub semnul echilibrului, cu ușoare avantaje aparente pentru Real Madrid, El Clasico promite și pentru 26 octombrie o nouă doză generoasă de spectacol fotbalistic „supranatural”.

Cotele pot suferi modificări. Pariurile sportive cu mize reale sunt dedicate în exclusivitate persoanelor care au împlinit 18 ani. Fii responsabil!