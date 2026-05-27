[P] Infestările cu ploșnițe se extind în marile orașe din România. Specialist DDD – Labeș Dan Alexandru: „Trei greșeli frecvente transformă o problemă mică într-o infestare incontrolabilă”

Infestările cu ploșnițe de pat (Cimex lectularius) au devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai frecvente și mai dificile probleme cu care se confruntă locuințele, hotelurile și spațiile închiriate din marile orașe ale României. Apartamente din toate sectoarele Bucureștiului, unități de cazare turistică din zona centrală, dar și locuințe din Ilfov sau din alte centre urbane raportează intervenții repetate – semn că fenomenul nu mai este izolat, ci devine sistemic.

Potrivit specialistului DDD – Labeș Dan Alexandru , coordonator tehnic al firmei PestControl București, cu peste 14 ani de experiență în controlul dăunătorilor urbani și mii de intervenții reale documentate, problema este, în cele mai multe cazuri, subestimată în primele faze, iar reacțiile spontane ale locatarilor contribuie, fără ca aceștia să-și dea seama, la agravarea infestării.

„Ploșnițele de pat sunt insecte parazite, hematofage, capabile să supraviețuiască luni întregi fără hrană și să se ascundă în spații milimetrice. În peste 14 ani de practică în dezinsecție urbană am observat că majoritatea infestărilor scapă de sub control nu din cauza insectei, ci din cauza intervențiilor amatoricești aplicate înainte de evaluarea profesională”, explică Labeș Dan Alexandru.

De ce devin infestările cu ploșnițe greu de controlat

Ploșnița de pat este o insectă nocturnă, cu corp aplatizat de 4–7 mm, care se hrănește cu sângele oamenilor în timpul somnului. După o singură hrănire, o femelă poate depune între 1 și 5 ouă pe zi, însumând până la 500 de ouă pe durata vieții, iar în condiții de temperatură interioară de 20–25°C, ouăle eclozează în 10–20 de zile.

Această biologie reproductivă explică, în mare măsură, ritmul exploziv al infestărilor. „O singură femelă fecundată introdusă într-un apartament prin bagaje, mobilier second-hand sau prin migrație de la vecini poate genera, în mai puțin de 8 săptămâni, o populație stabilă, distribuită în mai multe focare ascunse”, precizează expertul în controlul dăunătorilor – Labeș Dan Alexandru.

Spre deosebire de alte insecte, ploșnițele nu sunt atrase de murdărie sau resturi alimentare. Sunt atrase exclusiv de prezența umană – căldura corporală și dioxidul de carbon expirat. Acest detaliu, ignorat de cei mai mulți locatari, explică de ce și locuințele impecabil întreținute pot fi afectate.

Prima greșeală: subestimarea problemei în faza incipientă

Cei mai mulți oameni sesizează o infestare doar atunci când apar înțepături repetate, dimineața, dispuse de obicei pe brațe, gât sau picioare, în șiruri liniare de 2–3 înțepături pe traseul unei vene superficiale – tipar cunoscut în literatura de specialitate drept „mic-dejun, prânz, cină”, produs de o singură insectă care se hrănește succesiv în aceeași noapte. Până la acest moment, infestarea poate fi deja activă de câteva săptămâni.

„Ploșnițele se ascund în timpul zilei în zone greu accesibile: cusăturile saltelei, structura tăbliei patului, în spatele plintelor, în prizele electrice, sub parchetul flotant, în îmbinările mobilierului fix. Pot rămâne nedetectate perioade lungi, mai ales într-o locuință în care nu există un protocol de inspecție specifică”, explică specialistul.

În acest stadiu inițial, mulți locatari presupun că au de-a face cu țânțari sau reacții alergice cutanate, iar diagnosticul corect este, adesea, întârziat cu 3–6 săptămâni – interval suficient pentru ca infestarea să se extindă la mai multe camere sau chiar la apartamentele vecine.

A doua greșeală: spray-urile din comerț și soluțiile improvizate

Reacția cea mai frecventă a celor care descoperă o infestare este aplicarea repetată a unor insecticide de uz general, achiziționate din supermarketuri. Aceste produse sunt formulate pentru insecte zburătoare sau pentru combaterea ocazională a gândacilor și au, în cele mai multe cazuri, o eficiență limitată asupra ploșnițelor – care au dezvoltat, în ultimii ani, rezistență documentată la mai multe clase de piretroizi.

„În multe situații, am intrat în locuințe unde infestarea fusese agravată semnificativ după aplicarea repetată a spray-urilor comerciale. Insecticidul de contact omoară doar exemplarele expuse, dar irită restul populației, care se retrage mai adânc în structura mobilierului, în spatele plintelor, în prize sau în trasee electrice. În infestările active, este necesară combaterea infestărilor cu ploșnițe realizată cu biocide profesionale, autorizate în România pentru Cimex lectularius, aplicate prin tehnici specifice precum nebulizarea ULV și pulverizarea reziduală”, explică specialistul DDD – Labeș Dan Alexandru.

Un risc suplimentar este dispersia laterală: în blocurile colective, agitarea unei populații de ploșnițe printr-un tratament necorespunzător poate provoca migrația insectelor către apartamentele vecine, prin fisuri în pereți, prize, rosturi structurale sau trasee tehnice comune.

A treia greșeală: aruncarea saltelei ca „soluție definitivă”

O idee răspândită, dar profund greșită, este că eliminarea saltelei rezolvă infestarea. „Salteaua este, într-adevăr, o zonă de hrănire preferată, dar rareori este singurul focar. În aproximativ 75% dintre cazurile documentate de noi, populații active de ploșnițe se găsesc și în structura patului, în plintele din zona de dormit, sub parchet flotant, în spatele tablourilor sau prizelor electrice. Aruncarea saltelei elimină o fracțiune din populație, dar lasă în urmă cea mai mare parte a focarelor – iar reinfestarea apare în 2–4 săptămâni”, explică Labeș Dan Alexandru.

Mai mult, salteaua infestată, scoasă pe scara blocului sau transportată cu lift, poate contamina alte spații – fenomen frecvent semnalat în ansamblurile rezidențiale dense.

Ce înseamnă un tratament profesional corect

Conform protocolului standard utilizat de PestControl București, eradicarea unei infestări active cu Cimex lectularius presupune minimum trei intervenții programate la intervale de aproximativ 10 zile.

„Există un singur tratament corect din punct de vedere biologic: minimum trei intervenții la intervale de aproximativ 10 zile. Logica este simplă – ouăle eclozează între 10 și 20 de zile în funcție de temperatura interiorului. Un protocol de două vizite lasă întotdeauna o fereastră biologică neacoperită, iar generația eclozată după a doua vizită supraviețuiește și reinfestarea reapare. Strategia celor trei tratamente asigură o eficiență de peste 90% în situațiile reale”, declară profesionistul DDD – Labeș Dan Alexandru.

Echipamentul utilizat într-o intervenție profesională de interior împotriva ploșnițelor este nebulizatorul ULV (Ultra Low Volume) – singurul tip de aparat indicat pentru tratamentele rezidențiale împotriva Cimex lectularius. Termonebulizatoarele și atomizoarele, frecvent menționate în descrierile generice de servicii DDD, nu sunt potrivite pentru aplicațiile de interior împotriva ploșnițelor de pat.

„Pentru tratamentele de interior împotriva ploșnițelor se folosesc exclusiv nebulizatoare ULV. Aparatul produce o ceață insecticidă formată din particule de aerosol cu diametrul de ordinul micronilor, care se depun ca un film fin și uniform pe toate suprafețele orizontale și verticale din încăpere. Acoperirea depășește 95% și, foarte important, elimină eroarea umană la aplicare: substanța nu este pulverizată țintit de operator, ci ajunge uniform în întreaga geometrie a camerei. Când biocidul aplicat conține și un sinergizant – cum este piperonil butoxidul, dar nu numai – formularea are o proprietate suplimentară valoroasă: capacitatea de a scoate ploșnițele din spațiile inaccesibile, precum fisuri, prize, plinte sau structuri închise, unde se ascund în timpul zilei. Insecta este forțată să iasă, intră în contact cu suprafețele tratate și este eliminată”, explică expertul DDD – Labeș Dan Alexandru.

Substanțele utilizate trebuie să fie biocide autorizate de autoritățile române pentru aplicații DDD profesionale, evaluate pentru eficacitate asupra Cimex lectularius și aplicate în conformitate cu normele DSP, DSV și PMB. Multe dintre formulările profesionale au efect remanent de 14–30 de zile, ceea ce contribuie la controlul populațiilor care eclozează post-tratament.

Cum recunoști o infestare reală: semne verificate de specialiști

Conform observațiilor lui Labeș Dan Alexandru, o infestare cu ploșnițe de pat poate fi identificată după următoarele semne:

Înțepături repetate apărute dimineața , dispuse liniar pe traseul venelor superficiale (braț, gât, glezne)

, dispuse liniar pe traseul venelor superficiale (braț, gât, glezne) Pete mici, negre sau maronii pe lenjerie, saltea sau pereți (excremente de ploșnițe)

pe lenjerie, saltea sau pereți (excremente de ploșnițe) Pete maro-roșcate pe cearșafuri (sânge strivit din insecte hrănite)

pe cearșafuri (sânge strivit din insecte hrănite) Exuvii – resturi de exoschelet, semn de năpârlire

– resturi de exoschelet, semn de năpârlire Miros caracteristic, dulceag, asemănător zmeurei fermentate – prezent doar în infestări dezvoltate

– prezent doar în infestări dezvoltate Insecte adulte observate noaptea, cu deplasare lentă, pe lenjerie sau perete

Multe infestări sunt descoperite după întoarcerea din vacanțe (hoteluri, pensiuni, Airbnb), după achiziționarea de mobilier second-hand sau după călătorii cu trenul, autocarul, taxiul sau avionul – ploșnițele fiind transportate pasiv în bagaje, haine sau obiecte textile.

De ce reapar infestările chiar și după tratament

Reapariția unei infestări după un tratament considerat „încheiat” are, de regulă, una dintre următoarele cauze:

Pregătirea incompletă a locației înainte de intervenție (haine nespălate la temperatură ridicată, obiecte necontrolate) Lipsa monitorizării post-tratament (capcane de monitorizare neinstalate) Reintroducere din surse externe (apartamentele vecine, bagaje contaminate, obiecte aduse din spații infestate) Tratament aplicat în doar 1 sau 2 vizite, fără să acopere ciclul biologic complet

„Succesul combaterii depinde în proporție de aproximativ 50% de aplicarea corectă a substanței și în 50% de colaborarea dintre specialist și proprietar – pregătire, monitorizare, măsuri de prevenție. Niciun tratament profesional nu funcționează izolat, fără implicarea locatarului în protocolul recomandat”, explică expertul în infestări urbane cu dăunători – Labeș Dan Alexandru.

Întrebări frecvente despre infestările cu ploșnițe

Ploșnițele apar din cauza lipsei de igienă?

Nu. Cimex lectularius nu este atras de murdărie sau resturi alimentare, ci de prezența umană – căldură corporală și CO₂. Locuințele curate sunt la fel de vulnerabile ca cele neîngrijite. Igiena ajută doar la depistarea timpurie.

Cât durează un tratament profesional complet?

Protocolul standard implică 3 intervenții la 10 zile interval, deci un ciclu complet de aproximativ 30 de zile, plus o perioadă de monitorizare post-tratament de 2–4 săptămâni.

Pot scăpa de ploșnițe doar cu tratament termic sau cu aburi?

Tratamentele termice funcționează punctual, pe suprafețe accesibile (saltea, lenjerie, anumite textile), dar nu pot pătrunde eficient în prize, sub parchet flotant, în structura mobilierului fix sau în spațiile dintre pereți. În infestările dezvoltate sunt insuficiente ca soluție unică.

Se pot răspândi ploșnițele între apartamente?

Da. În blocurile colective, ploșnițele migrează prin fisuri, prize, rosturi structurale, conducte și trasee tehnice comune. În infestările avansate, este recomandat un tratament coordonat la nivel de scară sau bloc.

Sunt ploșnițele periculoase pentru sănătate?

Ploșnițele nu sunt vectori dovediți pentru transmiterea bolilor infecțioase la om, dar pot cauza reacții alergice cutanate, tulburări de somn, anxietate și, în cazul copiilor sau persoanelor sensibile, anemie ușoară în infestările masive.

Există substanțe „eco” sau „naturale” eficiente?

Substanțele profesionale autorizate în România sunt aplicate în concentrații sigure pentru oameni și animale de companie, după respectarea timpului de aerisire. „Soluțiile naturale” promovate online (ulei de neem, terra diatomată, ulei esențial de lavandă) au efect limitat și nu controlează populațiile active.

Despre specialist

Labeș Dan Alexandru este Specialist DDD și Coordonator Tehnic al companiei PestControl București, firmă autorizată pentru servicii profesionale de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în București și Ilfov. Cu peste 14 ani de experiență în controlul dăunătorilor urbani și mii de intervenții documentate, este specializat în managementul infestărilor complexe cu Cimex lectularius (ploșnița de pat). A fost invitat în mai multe emisiuni TV (ProTV, Observator Antena 1) pentru a explica fenomenul infestărilor cu ploșnițe și metodele profesionale de combatere. Activitatea sa se desfășoară conform principiilor Integrated Pest Management (IPM), cu utilizarea exclusivă a biocidelor autorizate și a echipamentelor profesionale corespunzătoare fiecărui tip de infestare, în conformitate cu normele DSP, DSV și PMB. PestControl București deține certificări ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.