[P] Inima nu doare întotdeauna – importanța screeningul cardiologic

Bolile cardiovasculare continuă să fie principala cauză de mortalitate la nivel global. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), peste 80% dintre decesele de cauză cardiovasculară pot fi evitate prin prevenție activă, iar screeningul cardiologic joacă un rol esențial în acest proces.

Una dintre cele mai mari provocări în prevenția bolilor de inimă este faptul că acestea evoluează adesea fără simptome evidente. De aceea, se spune că inima nu doare întotdeauna.

Hipertensiunea arterială, de exemplu, poate afecta organismul în mod silențios, crescând riscul de infarct miocardic sau accident vascular cerebral. Potrivit OMS, 46% dintre adulții cu hipertensiune nu știu cã suferã de aceastã afecțiune.

Screeningul cardiologic și depistarea precoce a riscurilor

Screeningul cardiologic oferă o imagine clară asupra stării inimii și a sistemului cardiovascular, chiar și atunci când nu există simptome. Prin intermediul analizelor uzuale de sânge și al investigațiilor specifice, medicul poate identifica dezechilibre precum tensiune arterială crescută, colesterol mărit sau glicemie modificată, toate acestea fiind factori majori de risc.

Valorile crescute ale tensiunii arteriale, peste 140/90 mmHg, de exemplu, indică hipertensiune arterială și necesită evaluare medicală. Descoperirea acestor modificări înainte de apariția simptomelor poate preveni complicații severe.

Screening cardiologic la Medicover

Cardiologia este una dintre cele mai accesate specialități din rețea, iar pacienții beneficiază de evaluări și investigații complete în toate clinicile Medicover.

Începând cu luna aprilie, sunt disponibile pachete de prevenție dedicate mai multor specialități. Pachetul de screening cardiologic include consult de specialitate, EKG și ecocardiografie și contribuie la evaluarea riscului cardiovascular, fiind esențial în contextul în care multe afecțiuni cardiace evoluează fără simptome evidente.

Pacienții cu patologii cardiovasculare beneficiază de soluții eficiente și de o abordare integrate și personalizată.

Când ar trebui să faci un screening cardiologic?

Screeningul cardiologic este recomandat chiar și în absența simptomelor, începând din perioada adultă. Monitorizarea anuală a parametrilor de bază contribuie la depistarea timpurie a riscurilor.

După vârsta de 40 de ani, evaluarea riscului cardiovascular devine esențială și este recomandată periodic, la intervale de aproximativ trei ani. Persoanele cu factori de risc, precum hipertensiunea, diabetul, colesterolul crescut sau istoricul familial de boli cardiovasculare, ar trebui să efectueze controale mai frecvente.

Stilul de viață este esențial pentru sãnãtatea inimii

Deși screeningul cardiologic este esențial pentru depistarea precoce a riscurilor, rezultatele acestuia trebuie susținute de un stil de viață sănătos. Activitatea fizică regulată contribuie la menținerea tensiunii arteriale în limite normale și la reducerea riscului cardiovascular, fiind recomandate cel puțin 150 de minute de mișcare moderată pe săptămână .

Alimentația echilibrată, bogată în legume, fructe și grăsimi sănătoase, ajută la protejarea inimii, în timp ce reducerea consumului de sare, zahăr și alimente procesate contribuie la menținerea sănătății vaselor de sânge. Renunțarea la fumat, somnul de calitate și gestionarea stresului completează abordarea preventivă.

Screeningul cardiologic este unul dintre cele mai importante instrumente de prevenție, oferind informații valoroase despre sănătatea inimii.

