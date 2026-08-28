[P] Întoarcerea la creșă, grădiniță sau școală: cum pregătești copilul pentru schimbarea de program

Revenirea în colectivitate vine cu multe schimbări pentru copil: trezire mai devreme, mese la ore fixe, activități organizate și mai puțin timp liber. După o vacanță în care programul a fost mai relaxat, adaptarea nu se produce întotdeauna din prima zi. Oboseala, lipsa poftei de mâncare, iritabilitatea sau dificultatea de a adormi sunt frecvente în primele săptămâni. O pregătire din timp poate face tranziția mai ușoară, indiferent dacă cel mic merge pentru prima dată la creșă, revine la grădiniță sau începe un nou an școlar.

Reintrodu treptat orele de somn și trezire

Cu una sau două săptămâni înainte de începerea programului, începe să apropii ora de culcare de cea necesară în zilele de școală. Nu este nevoie să schimbi rutina brusc. Mută ora de somn și cea de trezire cu câte 15-20 de minute la fiecare câteva zile. Seara, redu timpul petrecut în fața ecranelor și creează o succesiune previzibilă de activități: baie, pregătirea hainelor, citit și somn. O rutină îl ajută pe copil să înțeleagă că ziua se apropie de final.

Dimineața, evită graba. Pregătiți ghiozdanul și hainele din seara precedentă, astfel încât copilul să aibă timp să se trezească, să mănânce și să plece fără tensiuni.

Reorganizează mesele înainte de prima zi

În vacanță, micul dejun poate fi luat târziu, iar gustările pot apărea pe tot parcursul zilei. Pentru revenirea în colectivitate, încearcă să readuci mesele la ore apropiate de cele din timpul săptămânii.

Micul dejun poate include ouă, iaurt, brânză, fulgi de ovăz, pâine integrală și fructe. Pentru pachet, alege alimente ușor de mâncat în pauze: un sandviș simplu, un fruct, legume tăiate sau un iaurt, dacă poate fi păstrat în condiții potrivite.

O alimentație variată rămâne principala sursă de vitamine și minerale. Atunci când copilul este foarte selectiv, are o dietă restrictivă sau există o recomandare medicală, părinții pot discuta cu specialistul despre utilitatea unui sirop multivitamine copii. Suplimentele trebuie alese în funcție de vârstă și administrate în dozele recomandate, fără a înlocui mesele echilibrate.

Acordă atenție digestiei în perioada de adaptare

Schimbarea programului, emoțiile și mesele luate la alte ore pot influența digestia. Unii copii se pot confrunta cu lipsa poftei de mâncare, balonare, constipație sau disconfort abdominal în primele zile.

Ajută-l să consume suficientă apă și include treptat în meniu fructe, legume, ovăz și alte surse de fibre. Evită să introduci mai multe schimbări alimentare importante în același timp, mai ales înaintea primei zile de creșă sau grădiniță.

În anumite situații, medicul poate recomanda probiotice bebeluși, inclusiv după administrarea antibioticelor sau pentru anumite probleme digestive. Produsele diferă prin tulpini, concentrație și vârsta pentru care sunt indicate, de aceea nu trebuie alese doar după denumirea de pe ambalaj.

Pregătește copilul pentru despărțirea de dimineață

Pentru copiii mici, întoarcerea la creșă sau grădiniță poate veni cu plâns, refuz și teamă de separare. Vorbește despre ce urmează într-un mod simplu și pozitiv, fără să promiți că totul va fi perfect. Puteți repeta drumul până la instituție, puteți pregăti împreună hăinuțele și puteți discuta despre activitățile care îl așteaptă. În dimineața plecării, despărțirea trebuie să fie afectuoasă, dar clară. Prelungirea momentului poate amplifica neliniștea.

La finalul zilei, întreabă-l ce i-a plăcut, cu cine s-a jucat sau ce activitate a făcut. Evită un șir lung de întrebări despre mâncare, somn și eventualele momente neplăcute imediat după ce îl iei.

Exersați regulile simple de igienă

Revenirea în colectivitate înseamnă și mai mult contact cu virusuri și bacterii. Învață copilul să se spele pe mâini înainte de masă, după folosirea toaletei și după ce își suflă nasul.

Arată-i să tușească sau să strănute în pliul cotului și explică-i de ce nu este bine să împartă sticla de apă, tacâmurile sau alte obiecte personale. Pentru copiii mici, regulile trebuie repetate prin joacă și exemple, nu doar prezentate sub formă de interdicții.

Pune în ghiozdan șervețele și o sticlă cu apă, dar evită să transformi igiena într-o sursă de teamă față de colegi sau de mediul din jur.

Păstrează după-amiezile mai puțin aglomerate

Primele săptămâni pot fi obositoare chiar și pentru copiii care s-au bucurat să revină la colegi. După program, lasă timp pentru masă, joacă și odihnă. Nu programa din prima zi foarte multe activități suplimentare.

Fii atentă la schimbările persistente: oboseală accentuată, refuzul constant de a merge, tulburări de somn, dureri abdominale repetate sau retragere. Acestea pot indica faptul că adaptarea este dificilă și că cel mic are nevoie de mai mult sprijin.

Revenirea la creșă, grădiniță sau școală este un proces, nu un test care trebuie trecut din prima zi. Un program introdus treptat, mesele regulate, somnul suficient și comunicarea calmă pot transforma schimbarea într-o experiență mai ușor de gestionat pentru întreaga familie.