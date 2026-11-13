[P] Laserele Waterlase schimbă experiența la dentist: tratamente stomatologice cu mai puțin disconfort

Tratarea cariilor și intervențiile asupra țesuturilor moi pot fi realizate astăzi și cu ajutorul tehnologiei laser, care oferă o alternativă la anumite instrumente stomatologice convenționale.

Waterlase, un sistem care combină energia laser cu un jet de apă și aer, disponibil la DaVinci Dental Clinic, permite realizarea unor proceduri cu mai puțin contact mecanic și fără vibrațiile specifice frezei dentare, în cazurile în care indicația medicală permite acest lucru.

Cum funcționează tehnologia Waterlase și ce tipuri de tratamente permite

Spre deosebire de instrumentele rotative clasice, care acționează mecanic asupra dintelui, sistemul Waterlase folosește energia laser transmisă printr-un jet de apă și aer pentru a interveni asupra țesuturilor. Tehnologia poate fi utilizată în anumite tratamente ale cariilor, precum și în intervenții asupra gingiei și a altor țesuturi moi.

„Tehnologia Waterlase, pe care o utilizăm, combină energia laser cu un jet de apă și aer. În cazurile potrivite, aceasta ne permite să tratăm anumite țesuturi fără contactul mecanic și vibrațiile caracteristice instrumentelor rotative. Valoarea laserului se vede atunci când este ales pentru o indicație potrivită. Medicul trebuie să știe ce avantaj poate aduce în cazul respectiv și când este necesar să îl combine cu instrumentele convenționale”, explică medicul stomatolog Adrian Mina, fondator DaVinci Dental Clinic.

Mai puțin disconfort și, în anumite situații, mai puțină anestezie

Unul dintre avantajele importante ale tehnologiei laser este posibilitatea de a reduce anumite senzații neplăcute asociate intervențiilor stomatologice. Absența vibrațiilor caracteristice frezei poate face ca unele proceduri să fie mai ușor de tolerat, în timp ce intervențiile asupra țesuturilor moi pot beneficia de un control mai bun al sângerării.

În anumite situații, utilizarea laserului poate contribui și la reducerea necesității anesteziei locale, însă acest lucru depinde de natura intervenției, profunzimea tratamentului și sensibilitatea pacientului. Laserul nu înlocuiește anestezia în toate procedurile și nici nu reprezintă soluția potrivită pentru orice problemă dentară.

„Unele intervenții asupra țesuturilor moi pot beneficia de un control mai bun al sângerării și de un disconfort postoperator redus. În cazul anumitor tratamente ale cariilor, reducerea vibrațiilor poate face procedura mai ușor de tolerat. În cazuri selectate, poate fi redusă și nevoia de anestezie locală. Aceste avantaje diferă însă în funcție de tipul laserului, de procedură și de sensibilitatea fiecărui pacient. Unele proceduri pot dura chiar mai mult atunci când se utilizează laserul”, spune Dr. Adrian Mina.

Scanarea intraorală și diagnosticul digital completează tratamentul

Confortul pacientului nu depinde însă doar de instrumentele utilizate în timpul intervenției. Investigațiile digitale și scanarea intraorală contribuie la stabilirea diagnosticului și la planificarea tratamentului, oferind medicului informații utile pentru alegerea soluției potrivite.

În multe situații, scanarea intraorală poate înlocui amprenta dentară clasică, pe care unii pacienți o tolerează cu dificultate. În plus, imaginile digitale pot face mai ușor de înțeles explicațiile medicului și etapele tratamentului.

„Investigațiile digitale și instrumentele de planificare ne oferă informații utile pentru alegerea tratamentului potrivit. Scanarea intraorală poate înlocui, în multe situații, amprenta clasică, dificil de tolerat pentru unele persoane. Imaginile pot face explicațiile mai ușor de urmărit, iar planificarea digitală poate ajuta la organizarea etapelor de tratament. Anestezia corect administrată rămâne esențială pentru multe proceduri”, explică Dr. Adrian Mina.

Tehnologia contează, dar și relația dintre medic și pacient

Pentru persoanele care evită vizitele la stomatolog din cauza unor experiențe neplăcute, tehnologia modernă poate reprezenta un argument în plus pentru a reveni la controalele periodice. Totuși, confortul nu este determinat exclusiv de aparatură, ci și de modul în care medicul comunică, explică procedurile și ține cont de temerile pacientului.

„Confortul pacientului începe cu o conversație relaxată alături de medic. Este important să ascultăm pacientul, să îi explicăm ce am identificat, ce se poate face și să stabilim împreună pașii tratamentului. Un gest simplu, precum stabilirea unui semnal prin care poate cere o pauză, îi poate reda sentimentul de control. Tehnologiile moderne pot contribui la o experiență mai confortabilă, prin reducerea anumitor senzații neplăcute și printr-o planificare mai bună”, declară medicul stomatolog Adrian Mina.

Recomandarea sa pentru cei care amână consultațiile este să înceapă cu o evaluare și o discuție despre opțiunile disponibile, fără presiunea de a începe imediat un tratament, atunci când situația medicală permite.

Unele afecțiuni dentare evoluează fără simptome evidente, iar intervenția tardivă poate însemna proceduri mai complexe. De aceea, controalele periodice și identificarea timpurie a problemelor rămân esențiale, indiferent de tehnologia utilizată în cabinet.