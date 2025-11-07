[P] Manchester City vs Liverpool și alte meciuri de top se joacă în weekend

După partide intense în cupele europene la mijlocul săptămânii, weekend-ul vine cu acțiune de top în cele mai puternice campionate naționale de fotbal de pe continent.

Pe măsură ce etapele se scurg, clasamentele încep să se contureze, iar lupta pentru primele locuri se întețește. Greșelile sunt mai puțin acceptate la acest nivel, fiecare punct având o importanță din ce în ce mai mare.

Cap de afiș în acest weekend este super meciul dintre Manchester City și Liverpool, însă sunt meciuri de top și în alte campionate europene, precum Serie A sau Ligue 1.

Manchester City vs Liverpool: ambele formații au moral bun după duelurile din Liga Campionilor

În Premier League, duminică, 9 noiembrie, de la ora 18:30, Manchester City primește vizita celor de la Liverpool. Ambele formații vin după victorii importante în Champions League. „Cetățenii” au spulberat-o pe Borussia Dortmund (4-1), iar „Cormoranii” au reușit să obțină o victorie mai clară decât o arată scorul: 1-0 cu Real Madrid!

În campionat, City ocupă locul 3, cu 19 puncte, 6 mai puțin decât liderul Arsenal, iar Liverpool este pe poziția a treia, cu 18 puncte. În etapa anterioară, cele două combatante s-au impus cu AFC Bournemouth (3-1) și respectiv cu Aston Villa (2-0). Demn de remarcat faptul că, anterior, Liverpool avusese o serie de 4 înfrângeri consecutive!

Casele de pariuri online o dau pe Manchester City mare favorită în meciul de pe propriul teren. Formația antrenată de Pep Guardiola a câștigat 10 din ultimele 11 partide jucate pe teren propriu, astfel că are o cotă la victorie de 1.83, în timp ce oaspeții au cota 4.00 pentru cucerirea celor 3 puncte puse în joc. Pentru orice scor egal, cota este 3.80.

O statistică interesantă este faptul că Manchester City a marcat prima în 18 din ultimele 21 de meciuri. Acum, cota pentru un astfel de scenariu este 1.58. De cealaltă parte, Liverpool are cotă 2.33 să deschidă scorul. Un rezultat 0-0 are o cotă foarte mare, 21.00, fiind greu de crezut că un meci Manchester City vs Liverpool se poate termina fără gol marcat.

Interul lui Chivu primește vizita lui Lazio

Inter Milano evoluează contra echipei Lazio Roma, duminică, 9 noiembrie, de la ora 21:45. Deși se află pe locul 8 în Serie A, cu 15 puncte, Lazio are 5 meciuri la rând fără înfrângere în campionat, astfel că este într-o formă destul de bună. În ultimul meci, a învins-o acasă pe Cagliari, cu 2-0.

Sub comanda lui Cristi Chivu, Inter este la un pas de prima poziție, ocupând locul 2, cu 21 de puncte, unul singur sub liderul Napoli. Totuși, s-a impus doar cu 2-1 în fața formației Kairat, în UCL, formație mult mai slab cotată.

Mai mult decât atât, 2-1 pentru Inter a fost și în etapa anterioară din campionatul Italiei, cu Verona, când victoria a fost obținută în prelungiri. Să fie totuși aceste rezultate un exemplu de abordare pragmatică, în stil clasic italian?

Rămâne de văzut. Cert este că Inter are cotă de doar 1.37 la casele de pariuri online, deci este de așteptat o victorie fără mari emoții. Lazio, în schimb, are cota 7.00 pentru un succes, iar cota pentru rezultat de egalitate variază în jurul valorii de 5.00.

Printre numeroasele variante de pariere se remarcă, se observă un echilibru aproape perfect în ceea ce privește opțiunile Ambele marchează (cotă 1.95) și Nu marchează ambele (cotă 1.86). Demn de subliniat este faptul că ambele echipe au înscris în doar 1 din ultimele 11 meciuri ale celor de la Lazio.

Lyon vs PSG: luptă strânsă în Ligue 1

După primele 11 meciuri jucate în acest sezon în prima ligă a campionatului de fotbal din Franța, distanța dintre echipele din prima jumătate a clasamentului este foarte redusă. În același timp cu meciul din Serie A mai sus menționat se va desfășura și duelul dintre Olympique Lyon și PSG.

Parizienii sunt pe 1, cu 24 de puncte, iar Lyon, care are doar 4 puncte mai puțin, ocupă poziția a 6-a. Deținătoarea trofeului Champions League a cedat neașteptat în această competiție, chiar la Paris, 1-2 cu Bayern, în condițiile în care oaspeții au jucat în inferioritate numerică a doua repriză. Anterior, în campionat, PSG trecuse de Nice cu 1-0.

Victoria gazdelor este cotată cu 4.00, un rezultat de egalitate cu 3.80 și 1.80 pentru o victorie a lui PSG. Interesant este că Lyon a marcat cel puțin 2 goluri în 13 dintre ultimele 17 meciuri acasă. În Lyon vs PSG, cota pentru selecția Peste 1,5 goluri este 2.75.

Multe alte jocuri de la care se așteaptă spectacol sunt programate în acest weekend în Europa, în timp ce returul Superligii pornește cu un lider surpriză, mai multe echipe cu șanse reale la titlu și cu CFR aproape de retrogradare.