[P] Nobelul revine la Timișoara: UVT aduce în fața publicului una dintre cele mai importante voci ale Europei contemporane

Nobelul revine la Timișoara: UVT aduce în fața publicului una dintre cele mai importante voci ale Europei contemporane | Sursa foto - uvt.ro

Într-un moment în care Europa traversează unul dintre cele mai tensionate capitole ale ultimelor decenii, iar teme precum războiul, libertatea și apărarea democrației revin brutal în realitatea cotidiană, Universitatea de Vest din Timișoara aduce în fața publicului una dintre personalitățile care influențează astăzi discursul global despre drepturile omului și responsabilitatea civică: Oleksandra Matviiciuk, președinta organizației „Center for Civil Liberties”, laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2022.

Luni, 25 mai, Timișoara devine spațiul unei întâlniri cu una dintre cele mai respectate voci europene în apărarea libertăților fundamentale și documentarea crimelor de război în contextul conflictului din Ucraina. Președinta organizației ucrainene „Center for Civil Liberties”, Oleksandra Matviiciuk este una dintre figurile-cheie ale luptei pentru drepturile omului în Europa contemporană.

Prin seria „Nobel @ UVT”, Universitatea de Vest din Timișoara continuă să aducă în România personalități care definesc marile conversații ale lumii contemporane și să consolideze rolul Timișoarei ca spațiu al dialogului european autentic.

Organizația condusă de Oleksandra Matviiciuk a devenit prima din Ucraina distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace, iar recunoașterea internațională a activității sale continuă și în prezent. În această săptămână, Oleksandra Matviiciuk s-a numărat printre primii laureați ai European Order of Merit, distincție anunțată de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, pentru contribuții excepționale la apărarea valorilor europene.

Vizita sa la Timișoara deschide o conversație necesară despre memorie, rezistență, curaj civic și responsabilitate într-o perioadă în care Europa își redefinește propriile repere.

Publicul este invitat să participe la două momente-cheie ale vizitei:

* 11:30 – Ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa UVT

(Amfiteatrul A01, UVT)

* 18:00 – Conferința „Memory, Resistance and Human Dignity in Times of Conflict”

(Aula Magna UVT), moderată de jurnalista Sabina Iosub

Întâlnirea cu Oleksandra Matviiciuk reprezintă una dintre puținele ocazii în care publicul din România poate intra în dialog cu o personalitate care influențează astăzi dezbaterea globală despre libertate, drepturile omului și apărarea democrației.