[P] Noua formulă Lenor: haine care rămân parfumate de dimineața până seara

Puține lucruri sunt la fel de plăcute ca senzația hainelor proaspăt spălate. E acel detaliu mic care îți poate schimba starea de spirit chiar și într-o zi aglomerată. Iar pentru mulți dintre noi, dorința este simplă: ca mirosul de curat să reziste cât mai mult. De aici pornește și noua formulă Lenor, gândită astfel încât prospețimea să dureze întreaga zi – de dimineața până seara.

Ce stă, de fapt, în spatele parfumului care rezistă

Secretul ține de tehnologie. În balsamurile de rufe sunt folosite „bule de parfum” – particule microscopice care se fixează pe țesături și eliberează miros la atingere. În multe produse, aceste bule se sparg rapid, iar parfumul dispare la fel de repede. Noua formulă Lenor vine însă cu o abordare diferită: bulele au pereți mai rezistenți și eliberează treptat parfumul, pe măsură ce hainele sunt purtate.

Ce aduce nou Lenor

Noua formulă nu înseamnă doar un miros mai plăcut, ci și un mod diferit în care acesta este perceput și păstrat:

Intensitatea prospețimii este mai ridicată datorită sistemului de depunere a parfumului, care face ca mirosul să fie mai prezent și mai persistent pe țesături.

este mai ridicată datorită sistemului de depunere a parfumului, care face ca mirosul să fie mai prezent și mai persistent pe țesături. Durata prospețimii este extinsă prin noile „bule de parfum” cu structură mai rezistentă, care protejează parfumul și îl eliberează treptat.

Pe lângă asta, Lenor a crescut și cantitatea acestor particule – cu până la 35%, în funcție de variantă – pentru o experiență olfactivă mai intensă. Rezultatul: mirosul nu mai dispare după câteva ore, ci se reactivează pe parcursul zilei, odată cu mișcarea.

Potrivit testelor din laborator, chiar și după 40 de atingeri, hainele păstrează aproximativ 41% din intensitatea inițială a parfumului – dublu față de formulele anterioare Lenor. În plus, conceptul se apropie de senzația de prospețime de după duș: un miros curat, care poate dura până la 24 de ore.

Mai mult decât parfum: grijă pentru haine

Pe lângă prospețime, balsamul Lenor contribuie și la protejarea hainelor. Agenții de catifelare reduc frecarea în timpul spălării, ceea ce ajută la protejarea fibrelor și la menținerea culorilor mai intense pentru mai mult timp.

Funcționează indiferent de tipul de spălare

Un avantaj important este flexibilitatea: produsul poate fi folosit inclusiv la programe scurte sau la temperaturi scăzute, fără să piardă din eficiență. Este potrivit pentru majoritatea tipurilor de țesături, iar intensitatea parfumului poate fi ajustată din cantitatea folosită.

Un mic detaliu care face diferența

În final, este vorba despre confortul zilnic: senzația că hainele tale rămân parfumate mai mult timp, fără efort suplimentar. Noua gamă Lenor promite exact acest lucru – o prospețime care nu dispare după câteva ore, ci te însoțește întreaga zi.

Lenor Spring Awakening: parfumul care spune o poveste

Noua variantă Lenor Spring Awakening te invită să redescoperi Lenorul tău iubit cu un parfum reînnoit, care aduce în prim-plan o experiență dincolo de ideea clasică de prospețime. Este un parfum care evocă apropierea și emoțiile simple, dar esențiale – gesturi care spun „ești bine”, „sunt aici” sau „te iubesc” fără cuvinte. Mai mult decât o notă olfactivă, devine o prezență constantă, care se reactivează discret pe parcursul zilei și creează senzația unei îmbrățișări familiare. Lenor Spring Awakening transformă hainele într-un purtător de emoție și conexiune, într-un mod subtil, dar profund: o experiență de grijă care rămâne și care poate fi împărtășită, chiar și de la distanță, cu cei dragi.