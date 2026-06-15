[P] Patru anotimpuri, un singur set de roți – alegerea care schimbă calculul șoferilor

Patru anotimpuri, un singur set de roți - alegerea care schimbă calculul șoferilor | Sursa foto - pexels

Vara aduce cu ea nu doar culorile și căldura, ci și o dilemă familiară pentru milioane de șoferi: schimbarea sezonieră a anvelopelor.

Dar ce ar fi dacă ai putea sări peste această corvoadă fără să faci compromisuri la siguranță?

Anvelopele all season au transformat această întrebare dintr-un vis comod într-o opțiune concretă, iar piața din România le-a primit cu brațele deschise.

De ce anvelopele all season nu mai sunt doar o modă de nișă

Timp de ani buni, specialiștii au privit cu scepticism anvelopele all season, considerându-le un compromis acceptabil doar pentru șoferii cu kilometraj redus.

Realitatea de pe șosele a demonstrat însă altceva.

Producători precum Continental, Michelin sau Goodyear au investit masiv în compounduri speciale care rămân flexibile atât la -10 grade Celsius, cât și la +30 de grade.

Rezultatul este o anvelopă care nu excelează într-un singur anotimp, ci performează rezonabil în toate – o distincție importantă pe care orice șofer ar trebui să o înțeleagă înainte de cumpărare.

Anvelopele all season mai înseamnă și economie reală.

Un set de anvelope cu montare, echilibrare și depozitare sezonieră poate costa între 400 și 700 de lei pe an, costuri care dispar complet dacă optezi pentru o soluție universală.

Iată câteva criterii esențiale după care poți alege:

Marcajul M+S și simbolul fulgului de nea – garantează performanța pe zăpadă compactă

– garantează performanța pe zăpadă compactă Indicele de temperatură – verifică limitele de utilizare recomandate de producător

– verifică limitele de utilizare recomandate de producător Clasa de aderență pe teren umed – esențială pentru siguranța în ploi torențiale

– esențială pentru siguranța în ploi torențiale Compatibilitatea cu sistemul TPMS – obligatorie la autovehiculele după 2014

Cumpărând anvelope all season, șoferii nu renunță la siguranță – renunță la birocrație.

Asigurarea mașinii și anvelopele: un tandem pe care mulți îl ignoră

Există o legătură mai subtilă între tipul de anvelope pe care îl pui pe mașină și costul asigurării tale.

Nu este vorba de o corelație directă, dar siguranța demonstrată pe șosea – inclusiv prin echipamente adecvate – influențează statistic numărul de daune și, implicit, profilul de risc al șoferului.

Tocmai de aceea, tot mai mulți șoferi care își cumpără anvelope all season își reevaluează și polița RCA.

Achiziția RCA online a simplificat radical acest proces: în loc să mergi la un broker sau să suni la mai multe firme de asigurări, compari ofertele în câteva minute, direct de pe telefon.

Platformele de RCA online calculează prețul în funcție de datele mașinii, istoricul de daune și locația șoferului. Un șofer din București cu un autoturism de clasă medie poate găsi diferențe de 200-400 de lei între ofertele diferiților asigurători, doar printr-o simplă comparație online.

Combinația dintre anvelope all season și o poliță RCA recalculată poate însemna, în practică, sute de lei economisiți anual fără niciun compromis la siguranța rutieră.

Procesul de cumpărare RCA online durează, în medie, sub zece minute. Polița ajunge pe email imediat după plată și este valabilă legal din acel moment – fără drumuri, fără cozi, fără hârtii fizice pierdute prin torpedou.

Șoferii care au trecut deja la anvelope all season povestesc adesea că schimbarea i-a făcut mai atenți la întreținerea generală a mașinii. Odată ce ai eliminat o grijă sezonieră, începi să cauți și alte simplificări – iar RCA-ul online este, de obicei, următorul pas logic.

Într-o lume în care timpul a devenit cea mai prețioasă resursă, alegerea produselor care îți eliberează agenda fără să îți compromită siguranța nu este lux, ci înțelepciune practică.

Anvelope all season și o asigurare gestionată digital – două decizii aparent minore care, puse împreună, redefinesc felul în care te raportezi la costurile și stresul zilnic al condusului.

Oare câte ore pe an ai putea câștiga dacă ai elimina o dată pentru totdeauna naveta la vulcanizare și la agentul de asigurări?