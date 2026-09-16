[P] Pompe funebre Brașov: ce intră în pachet și ce se plătește separat

Cifra de afaceri a firmelor de pompe funebre din România a depășit 500 de milioane de lei încă din 2021, potrivit unei analize Frames citate de Agerpres. Cu toate acestea, puține familii știu, înainte de primul deces din familie, ce conține de fapt un pachet funerar, ce rămâne de plătit separat și cât din sumă poate fi acoperit de ajutorul de deces. Explicația, pe cifrele practicate în Brașov, vine de la Funerare Beșliu, firmă cu peste 10 ani de activitate care își publică tarifele pe site.

Ce conține pachetul de bază

Un pachet funerar acoperă ce este obligatoriu între deces și înmormântare: preluarea persoanei decedate, sicriul echipat, pregătirea, transportul funerar și actele care țin de firmă. La firma de pompe funebre Funerare Beșliu, pachetul pentru decesul la spital pornește de la 2.550 lei, iar cel pentru decesul la domiciliu de la 3.950 lei. Diferența vine din constatarea decesului de către un medic și din preluarea de la adresă, etape care nu există când decesul are loc în spital. Conținutul exact al fiecărui pachet este scris pe pagina lui, iar familia îl poate citi înainte de primul telefon.

Pentru incinerare, pachetele sunt de 6.075 lei la spital și 6.490 lei la domiciliu și includ transportul la crematoriu și actele necesare incinerării, pe care le obține firma. Orice sicriu de lemn este potrivit pentru incinerare.

Ce se plătește separat

Serviciile care depind de situația fiecărei familii — constatarea decesului la domiciliu de către medicul colaborator al firmei, preluarea cu depunerea la capelă, îngrijirea completă a persoanei decedate, păstrarea în camera frigorifică, transportul funerar — se plătesc separat și au, fiecare, prețul afișat pe site și în magazin. Pachetele funerare afișate pe site sunt punctul de plecare, iar ce nu intră în ele se spune de la început, cu suma lui.

Priveghiul se organizează la capelă, conform legii; depunerea la capelă o face firma. Slujba și locul de veci se stabilesc cu parohia și cu cimitirul, iar aceste costuri nu țin de firma funerară. Coroanele, jerbele și sicriul se aleg din magazin sau de pe site, cu prețul scris pe fiecare model.

„Familia trebuie să vadă prețul înainte să spună da. Dacă un serviciu nu e în pachet, îl spunem de la început, cu suma lui”, spun reprezentanții Funerare Beșliu.

Cât acoperă ajutorul de deces

Ajutorul de deces plătit de casa de pensii este, la valoarea actuală, de până la 9.192 lei pentru persoanele asigurate sau pensionare și 4.596 lei pentru un membru de familie neasigurat. Se plătește persoanei care a suportat cheltuielile, pe baza facturilor, în câteva zile lucrătoare de la depunerea dosarului complet. Ajutorul poate acoperi o parte din costul înmormântării, uneori integral, în funcție de pachetul ales și de situația persoanei decedate. Firma sprijină familia pas cu pas la întocmirea dosarului: ce acte trebuie, de unde se iau, în ce ordine.

Cine ce face, în primele trei zile

Certificatul medical constatator îl obține firma funerară, de la medicul care a constatat decesul. Certificatul de deces se eliberează la starea civilă a primăriei și îl ridică familia, declararea făcându-se în cel mult trei zile, cu ziua decesului inclusă; firma spune exact ce acte trebuie aduse. Restul — constatarea, transportul, îngrijirea, capela, actele pentru incinerare — se rezolvă printr-un singur telefon, la orice oră. În Brașov, echipa ajunge la adresă în aproximativ 30 de minute.

Funerare Beșliu are sediul pe Calea București 104, magazinul pe Calea București 29, în Brașov, un magazin în Zărnești (Strada Mare 141) și răspunde non-stop la 0725 386 244.