[P] Predicții Cupa Mondială 2026: Statisticienii au o altă favorită față de bookmakeri

Statisticienii de la Sport Monks au stabilit echipa favorită să câștige Cupa Mondială din 2026, folosind mijloace avansate. Echipa de statisticieni a folosit 6 detalii metodologice în analiza pe care au făcut-o, în așa fel încât să aibă o acuratețe statistică mai mare. Astfel, au ajuns la concluzia că Franța este echipa care are cele mai mari șanse, din punct de vedere statistic, să câștige Cupa Mondială din 2026. La casele de pariuri, însă, principala favorită la câștigarea turneului final este Spania, în timp ce Franța are șansa a treia.

Pe măsură ce tehnologia a avansat, tot mai multe mijloace sunt folosite pentru a prezice învingătoarele din anumite evenimente sportive. Chiar dacă un grad de acuratețe al predicțiilor de 100% este imposibil de obținut, aceste predicții făcute de Sport Monks pot fi un reper pentru evenimentul pe care SUA, Canada și Mexic îl vor organiza în această vară.

Acest lucru ne arată că, inclusiv în acest domeniu în care se folosesc date, pot exista diferențe în funcție de modul în care se anticipează anumite rezultate. Dacă la pariuri se ține cont și de sumele estimate de a fi pariate pe fiecare echipă, analiza celor de la Sport Monks are în vedere doar următoarele aspecte:

rezultatele recente de la Cupa Mondială din 2018 și 2022 statistici: goluri marcate și primite, posesie, acuratețea șuturilor analiza jucătorilor istoricul meciurilor precedente probabilități realizate cu ajutorul algoritmilor analiza formei din ultimele meciuri

Franța, văzută campioană mondială pe baza datelor statistice

Folosind un algoritm sofisticat, cei de la Sport Monks, care au anticipat cu succes că Argentina va fi campioana mondială în 2022, au ajuns la concluzia că Franța este echipa cu cele mai mari șanse să câștige titlul din 2026. Ei oferă o probabilitate de 22%, iar argumentele sunt următoarele:

are cel mai valoros lot din lume

combinație excelentă între jucători tineri și maturi, cum ar fi Mbappé și Camavinga vs. Griezmann

rezultate notabile la ultimele două Cupe Mondiale, a câștigat în 2018 și a disputat finala în 2022

a marcat cel puțin 15 goluri la ultimele două Cupe Mondiale

În același timp, statisticienii mai amintesc că Franța a dat, în medie, 2,3 goluri în fiecare meci de la Cupa Mondială din 2022, a primit în medie 1 gol și a obținut 8 victorii în ultimele 10 meciuri eliminatorii.

Foto interior

Următoarele favorite sunt următoarele:

Brazilia – 18% șanse să câștige Cupa Mondială

Anglia – 16% șanse să câștige Cupa Mondială

Argentina – 14% șanse să câștige Cupa Mondială

Germania – 12% șanse să câștige Cupa Mondială

Foarte interesant este faptul că Spania, echipa care a câștigat EURO 2024, nu este în top 5 favorite, conform statisticienilor. Deși agențiile de pariuri sportive îi oferă cele mai bune șanse să se impună în această vară, analiza bazată pe date făcută de cei de la Sport Monks nu a inclus Spania în top 5. Un motiv posibil ar fi că Spania a avut rezultate slabe la ultimele trei ediții ale Cupei Mondiale. În 2014 a fost eliminată în faza grupelor, în timp ce în 2018 și 2022 a părăsit turneul în optimile de finală.

Au mai rămas mai puțin de 100 de zile până la startul Cupei Mondiale, astfel că specialiștii încearcă să anticipeze cu succes viitoarea învingătoare. Argentina pornește din postura de campioană și îl va avea pe teren pe Leo Messi, aflat la ultimul turneu final din carieră. Argentinianul va încerca să-și ia rămas bun de la această competiție cu un nou parcurs excelent, după ce în 2022 a devenit campion mondial.