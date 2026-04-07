[P] România, pe harta excelenței în chirurgia ORL din Europa

BRAIN Institute, din cadrul Spitalului MONZA, marchează o nouă premieră europeană: primul Centru de Excelență în Chirurgia ORL.

Această recunoaștere vine în continuarea unei performanțe individuale de referință: în 2025, Dr. Bogdan Mocanu a devenit primul medic ORL din Europa distins cu titlul de Master Surgeon în chirurgia ORL, în urma unui volum impresionant de intervenții și a rezultatelor obținute în cazuri de complexitate ridicată.

Astăzi, această expertiză se reflectă la nivelul întregii echipe, iar activitatea chirurgicală a echipei ORL BRAIN Institute din cadrul Spitalului MONZA primește recunoașterea de Centru de Excelență în Chirurgia ORL, acordată de Surgical Review Corporation (SRC) – o distincție care marchează o premieră la nivel european.

Dr. Bogdan Mocanu, Master Surgeon și Chirurg de Excelență în Chirurgia ORL

Cu peste 16.000 de intervenții chirurgicale realizate în ultimii 20 de ani, Dr. Bogdan Mocanu, a contribuit la dezvoltarea unei practici ORL moderne, în care abordările minim invazive și colaborările multidisciplinare au devenit esențiale. Expertiza sa și a echipei sale acoperă intervenții complexe, de la chirurgia rinosinusală endoscopică, chirurgia endoscopică a urechii și chirurgia oncologică ORL, până la intervenții de precizie în zona bazei de craniu.

De peste 17 ani, Dr. Mocanu și echipa sa sunt pionieri în România în chirurgia endoscopică minim invazivă a tumorilor rinosinusale și de bază de craniu. O parte dintre aceste intervenții de înaltă complexitate sunt realizate în echipă mixtă Neurochirurgie – ORL, prin abord transnazal endoscopic, într-un cadru care a permis dezvoltarea constantă a acestei supraspecializări (rino-neurochirurgie), împreună cu medicul neurochirurg dr Sergiu Stoica și colaboratorii săi.

În jurul acestei experiențe s-a format o echipă de chirurgi ORL, care dezvoltă această supraspecializare și contribuie la extinderea constantă a tipurilor de intervenții realizate în cadrul centrului.

„Această recunoaștere aparține unei echipe care a crescut în jurul unor standarde clare și a unei preocupări constante pentru calitatea actului medical. Este un semn că ceea ce facem este corect, este o confirmare a direcției pe care o urmăm și responsabilitatea de a o duce mai departe”, subliniază Dr. Bogdan Mocanu.

Acreditarea acordată de SRC reflectă nu doar volumul și complexitatea intervențiilor, ci și consistența rezultatelor, siguranța actului medical și modul în care este gestionat parcursul pacientului. Este o validare a unui mod de lucru construit în timp, cu rigoare și responsabilitate.

Despre BRAIN Institute



BRAIN Institute a fost înființat în 2013, cu scopul de a dezvolta un model medical modern, bazat pe expertiză și tehnologie. În prezent, în cadrul Spitalului MONZA, institutul reunește mai multe specialități chirurgicale și oferă pacienților soluții integrate pentru tratamentul unor patologii complexe.