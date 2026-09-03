[P] Romeo Căzănescu (Herbalife): ”Românii sunt azi mult mai orientați către prevenție și wellbeing decât în urmă cu un deceniu”

Atitudinea românilor față de sport și alimentație sănătoasă s-a schimbat considerabil în ultimul deceniu, la acest fapt contribuind și accesul la informație prin intermediul rețelelor de socializare. În prezent, mulți oameni nu mai caută doar soluții atunci când apare o problemă, ci sunt tot mai interesați de prevenție, nutriție, energie, sport și de un stil de viață care să ne ajute să ne simțim bine pe termen lung.

Despre cum s-a schimbat comportamentul românilor, ce caută astăzi consumatorii și cum se adaptează Herbalife acestor transformări, am vorbit cu Romeo Căzănescu, Country Manager Herbalife România.

Herbalife trece printr-o perioadă de transformare și dezvoltare. Avem o tranziție planificată a funcției de CEO și investiții în dezvoltarea unor produse inovatoare de nutriție personalizată. Cum se aud aceste ecouri în țara noastră? Ce planuri are în continuare Herbalife România?

Romeo Căzănescu: Schimbările de leadership sunt o etapă obișnuită în dezvoltarea unei companii și ele ar trebui privite ca parte a oricărui proces de evoluție organizațională. Transformarea prin care trece Herbalife la nivel global se traduce și în România prin mai multă inovație, investiții în nutriția personalizată și instrumente digitale moderne. De exemplu, vom aduce și în România în curând Bioniq GO, o abordare nouă a nutriției personalizate, bazată pe tehnologie și pe nevoile reale ale consumatorilor.

Ce înseamnă nutriție personalizată?

Romeo Căzănescu: Fiecare organism este diferit și are nevoi diferite. Ce funcționează pentru cel de lângă noi, ca nutrienți, mie poate nu îmi este potrivit. Bioniq GO înlocuiește abordarea universală de suplimentare cu selecția unei formule cât mai apropiate de ce avem noi nevoie, una din cele 40 de formule disponibile, pe bază de granule elvețiene, pe care le adăugăm în alimentele pe care le consumăm zi de zi. Nu mai avem capsula “cu de toate”, ci mixul de nutrienti potrivit ție. Este o nouă paradigmă în nutriție, un motor de personalizare ce utilizează informații generate prin analiza tendințelor și a datelor disponibile pentru a crea formule nutriționale adaptate obiectivelor individuale de wellness. Formula ta Bioniq GO poate conține până la 23 de nutrienți, selectați pe baza rezultatelor evaluării tale de wellness online. Pratic, vei avea acel mix de nutrienți de care ai nevoie în prezent, conform stilului tău de viață.

Herbalife se axează pe un model de activitate de tip MLM, cu Distribuitori Independenți care construiesc comunități interesate de stil de viață sănătos. Pentru cei care nu sunt la curent cu acest termen, ce înseamnă mai exact un Distribuitor Independent? Cine și cum poate deveni unul?

Romeo Căzănescu: Distribuitorul Independent este o persoană care alege să colaboreze cu Herbalife în mod independent, având posibilitatea de a recomanda produsele companiei și de a dezvolta o activitate proprie, în funcție de obiectivele și timpul pe care dorește să îl investească. Este important de menționat că nu vorbim despre angajați ai companiei, ci despre antreprenori independenți care își gestionează singuri activitatea.

Mulți dintre cei care devin Distribuitori Independenți încep, de fapt, ca utilizatori ai produselor. După ce descoperă beneficiile acestora și experiența de a aparține unei comunități interesată de de nutriție, sport și un stil de viață sănătos, aleg să împărtășească această experiență și cu alte persoane cu același lifestyle.

Nu există un profil unic al unui Distribuitor Independent Herbalife. În comunitatea noastră avem studenți, angajați, antreprenori, părinți, pensionari sau sportivi. Ceea ce au în comun este interesul pentru wellbeing și dorința de a lucra cu oamenii. Unii își doresc doar un venit suplimentar, în timp ce alții aleg să dezvolte această activitate la o scară mai mare.

Un aspect definitoriu este componenta de comunitate. Distribuitorii Independenți nu oferă doar acces la produse, ci creează și contexte în care oamenii pot primi informații despre nutriție, pot găsi motivația să adopte obiceiuri mai sănătoase și pot beneficia de sprijin pe parcursul atingerii obiectivelor lor

Multi Level Marketing (MLM) este un model despre care există încă multe prejudecăți. Care sunt cele mai frecvente mituri pe care le întâlniți? Ce este informație eronată și ce este adevăr?

Romeo Căzănescu: Una dintre cele mai întâlnite prejudecăți este confuzia dintre MLM și o schemă piramidală. Deși cele două concepte sunt adesea asociate în mod greșit, ele sunt fundamental diferite. Într-o schemă piramidală, veniturile provin în principal din taxele de înscriere sau din recrutarea altor participanți, fără existența unor produse sau servicii reale și fără o valoare reală pentru consumator. În schimb, într-un model de vânzare directă de tip MLM legitim, există produse reale, consumatori reali și o activitate comercială bazată pe vânzarea acestor produse.

Un alt mit este că succesul depinde exclusiv de recrutarea altor persoane. În realitate, o afacere sustenabilă se construiește pe baza utilizării și comercializării produselor, a relației cu clienții și a creării unei experiențe pozitive pentru consumatori. Recrutarea poate face parte din model, însă nu reprezintă scopul sau sursa principală de valoare.

De asemenea, există percepția că oricine intră într-un astfel de model va obține automat câștiguri importante. Adevărul este că, asemenea oricărei activități antreprenoriale, rezultatele diferă de la o persoană la alta și depind de implicare, abilități, timpul investit și obiectivele individuale. Mulți aleg să folosească produsele pentru consum personal, iar alții decid să dezvolte o activitate independentă.

Ceea ce este important de înțeles este că MLM-ul este un model de distribuție și de antreprenoriat bazat pe recomandarea directă și pe relațiile dintre oameni. Ca orice model de afaceri, are reguli, responsabilități și necesită muncă pentru a obține rezultate.

Este important ca cei interesați să se informeze din surse credibile și să analizeze modelul pe baza faptelor, nu a prejudecăților.

Peste 75% din Distribuitorii Independenți Herbalife din România sunt femei? De ce acest procent ridicat?

Da, așa este. Peste 75% sunt femei. Femeile sunt adesea foarte implicate în domenii care țin de sănătate, bunăstare și dezvoltare personală. Modelul Herbalife le oferă posibilitatea nu doar de a-și construi o afacere și a câștiga independență financiară, ci și de a avea un impact pozitiv în viața altor persoane. Cred că această combinație între antreprenoriat și dorința de a ajuta îi atrage pe mulți dintre Distribuitorii Independenți din România.

Generația Z este, conform studiilor, foarte interesată de wellbeing și să înainteze în vârstă într-un mod sănătos. Herbalife este un model de business de peste decenii. Cum va adaptați prezentului și cum puteți atrage acest segment tânăr ca și consumatori de produse Herbalife sau ca Distribuitori Independenți?

Generația Z este una dintre cele mai informate generații atunci când vine vorba despre wellbeing, nutriție și stil de viață sănătos. Pentru noi, este o oportunitate, deoarece valorile pe care le caută tinerii astăzi sunt în acord cu misiunea Herbalife: grija față de sănătate, echilibrul și dezvoltarea personală.

Herbalife are o activitate de peste patru decenii și continuă să evolueze odată cu nevoile consumatorilor. Investim constant în inovație, în cercetare științifică și în dezvoltarea unor produse care răspund stilului de viață modern.

Cei interesați de antreprenoriat vor beneficia exact de ce îi interesează cel mai mult: flexibilitate, posibilitatea de a învăța continuu, dezvoltare personală și șansa de a construi un business în propriul ritm.

Cred că tinerii nu caută doar produse, ci experiențe autentice și comunități în care să se regăsească. De aceea, accentul nostru este pe educație, susținere și crearea unui mediu în care oamenii să își poată atinge obiectivele de sănătate și dezvoltare personală, indiferent de vârstă.

Sunt românii mai implicați în prezent, pentru a găsi soluții pentru un stil de viață sănătos comparativ cu deceniul trecut, de exemplu? Cum se poziționează România, comparativ cu alte țări europene? Ce își doresc, ce caută, ce tip de produse de nutriție și wellbeing prind mai mult la noi?

Românii sunt astăzi mult mai orientați către prevenție și wellbeing decât în urmă cu un deceniu. Caută produse de nutriție susținute de știință, cu beneficii clare pentru energie, gestionarea greutății, sănătatea digestivă și starea generală de bine. Tendința este similară cu cea observată la nivel european: sănătatea a devenit unul dintre principalii factori care influențează alegerile de consum. Vrem să trăim mai mult, dar să trăim și bine, fără probleme de sănătate care ne împiedică să ne bucurăm de viață.

Consumatorii se informează mai mult, folosesc aplicații și dispozitive pentru monitorizarea sănătății și caută soluții care să îi ajute să se simtă bine pe termen lung.

Am menționat anterior nevoia pentru nutriția personalizată și Bioniq Go. Dincolo de inovațiile din prezent, unele produse clasice au rămas la fel de actuale și necesare după decenii de existență. De exemplu, Formula 1, care a rămas cel mai vânzut shake înlocuitor de masă din lume, bineînțeles mereu perfecționat și dezvoltat în noi și noi variante și arome.

Apoi, categoria produselor destinate nutriției sportive de performanță este în continuă creștere.

Gama Herbalife H24 ajută 120 de echipe sportive și sportivi din întreaga lume, printre care Cristiano Ronaldo, LA Galaxy, precum și lotul olimpic de canotaj al României și FC Farul Constanța, Triplul Campion European si singurul Campion Mondial al Romaniei in Karate-ul Olimpic, Dorin Alexe, să aibă o hidratare optimă, aportul necesar de vitamine și minerale și să își asigure necesarul de proteine și aminoacizi, din produse bazate pe formule premium.

Herbalife monitorizează fiecare pas al ciclului de viață al produsului, de la sursa ingredientelor până la produsul final, asigurând trasabilitate completă și transparență totală. Siguranța și eficiența acestora sunt verificate și garantate în urma a mii de teste realizate în nouă laboratoare de control al calității, printre care Neotron, Eurofins și LGC Informed Sport. Prin urmare, există o atenție deosebită acordată calității fiecărui produs Herbalife, astfel încât orice persoană să își poată atinge obiectivele într-un mod sigur și sustenabil, fie că este sportiv de performanță, fie că este doar un om obișnuit care vrea să trăiască sănătos și să fie activ.