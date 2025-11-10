[P] Rucsandra Teodorescu, arhitect HILS Development vorbește despre funcționalitate, estetică și valoarea unei amenajări bine gândite

Echipa HILS Development a adus în prim-plan un subiect care ne interesează pe toți: amenajareainterioară. Invitată a fost RucsandraTeodorescu, arhitect în cadrul companiei, care a vorbit despre importanța designului interior în crearea unei locuințe echilibrate, funcționale și pline de personalitate. Clipul complet HILS ON AIR , în care Rucsandra vorbește despre tehnicile de amenajare și când

„La HILS Development, ne dorim ca fiecare client să se poată regăsi în propriul apartament. De aceea, amenajăm showroom-uri în fiecare ansamblu rezidențial, astfel încât oamenii să poată vedea concret cum poate arăta viitorul lor acasă și să culeagă inspirație”, explică Rucsandra Teodorescu.

Designul interior, parte din ADN-ul HILS Development

Procesul de amenajare al showroom-urilor începe cu o colaborare strânsă între departamentul de vânzări și echipa de arhitectură.

„Departamentul de vânzări este în contact direct cu clienții și ne transmite nevoile și preferințele lor. Pe baza acestor informații, stabilim tipologiile de apartamente care vor fi amenajate și tema de proiectare. Prioritatea noastră este mereu funcționalitatea, să maximizăm spațiul și să oferim o amenajare coerentă, estetică și armonioasă.”

În aceste proiecte, accentul cade pe culori neutre, texturi calde și lumină naturală, pentru a crea spații deschise și primitoare, potrivite unui public divers.

Stiluri care se potrivesc locuințelor HILS

„Pentru garsoniere sau apartamente de două camere, recomand un stil modern, cu accente nordice și minimaliste”, explică Rucsandra.

„Liniile simple, geometrice și obiectele de mobilier multifuncționale ajută la maximizarea spațiului. Culorile deschise, cum ar fi bej, crem, pasteluri, sporesc luminozitatea și dau senzația de ordine și calm. Este un design care reflectă un stil de viață echilibrat, în care oamenii vin acasă să se liniștească după o zi de muncă.”

În cazul apartamentelor mai mari, cum sunt cele cu trei camere, duplexurile sau spațiile open-space, arhitecta spune că libertatea de expresie este mult mai mare:

„Acolo putem introduce accente clasice, piese de colecție sau combinații de stiluri care reflectă personalitatea fiecărui client.”

Designul care adaugă valoare unei locuințe

Potrivit Rucsandrei Teodorescu, un apartament bine proiectat din punct de vedere al designului interior își crește semnificativ valoarea de piață.

„Un spațiu bine gândit nu doar arată mai bine, ci se și simte mai bine. Designul de interior influențează starea de bine a locatarilor, confortul zilnic, dar și prețul de revânzare sau de închiriere. Cu cât investiția în design este mai atentă, cu atât valoarea locuinței crește.”

Întrebată care sunt cele mai comune greșeli atunci când oamenii își amenajează singuri locuința, Rucsandra atrage atenția asupra aglomerării spațiilor și lipsei de coerență vizuală.

„Mulți cumpără obiecte frumoase, dar care nu se potrivesc între ele. Se ajunge astfel la un decor haotic, care micșorează vizual spațiul. De asemenea, alegerea greșită a culorilor poate influența starea emoțională – culorile reci folosite excesiv pot crea senzația de disconfort.” Recomandarea ei: culori neutre, tonuri calde și o abordare echilibrată între estetică și funcționalitate.

Sprijin pentru clienții HILS în amenajarea interioară

HILS Development oferă clienților posibilitatea de a se inspira direct din showroom-urile amenajate de echipă și, la cerere, de a primi proiectul de amenajare utilizat acolo, alături de contactele furnizorilor colaboratori.

„Sunt trei tipuri de clienți: cei care nu au timp sau experiență și aleg să reproducă amenajarea noastră exact așa cum este, cei care folosesc showroom-ul ca sursă de inspirație pentru a-și crea propriul design, și cei care au deja o viziune clară, dar vizitează showroom-ul pentru a testa combinații de culori și texturi.”

Indiferent de categorie, showroom-urile HILS sunt gândite să ofere o experiență practică, inspirațională și accesibilă, transformând procesul de amenajare într-un pas firesc către noul

„acasă”.

Arhitectura de interior ca parte a viziunii HILS Development

Pentru HILS, arhitectura de interior nu este doar o etapă ulterioară construcției ci este o componentă integrată a viziunii de dezvoltare urbană.

„Noi construim, dar detaliile dau viață spațiului. Prin designul de interior locuințele noastre devin vii, personale și echilibrate”, încheie Rucsandra Teodorescu.

HILS Development continuă să dezvolte ansambluri rezidențiale care îmbină estetica, funcționalitatea și sustenabilitatea, oferind nu doar locuințe, ci spații care inspiră și aduc confort în viața de zi cu zi.

Pentru mai multe informații despre proiectele și ansamblurile rezidențiale dezvoltate de HILS Development , precum și despre episoadele dedicate designului, arhitecturii și vieții în

comunitățile HILS, puteți accesa platforma HILSONAIR.