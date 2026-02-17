[P] S-a lansat prima platformă de pregătire online pentru examenul de specialitate din România

Ecosistemul educațional medical din România face un pas major înainte. Începând cu 17 februarie 2026, medicii rezidenți au, în premieră, acces la un instrument digital dedicat exclusiv celei mai importante etape din cariera lor post-universitară: examenul de specialitate. Dezvoltată de compania Marsilian, creatorii consacratei Grile-Rezidentiat.ro, noua platformă Grile-Specialitate.ro promite să digitalizeze și să eficientizeze procesul de învățare pentru titlul de medic specialist. Platforma poate fi testată gratuit, cu acces nelimitat, până pe 15 martie 2026.

Pentru profesioniștii ocupați

După ani de zile în care pregătirea pentru examenul de specialitate a însemnat studiul solitar din tratate voluminoase, fără posibilitatea de autoevaluare standardizată, tehnologia schimbă paradigma. Lansarea Grile-Specialitate.ro vine ca un răspuns firesc la o nevoie acută a comunității medicale: lipsa timpului și necesitatea unei structuri clare de învățare într-o perioadă a vieții profesionale extrem de aglomerată. În plus, modalitatea de examinare se schimbă începând cu sesiunea din toamna anului 2026, fiind cu subiecte unice la nivel național, „ca la rezidențiat”, în cuvintele Ministrului Sănătății.

Dacă pentru examenul de Rezidențiat studenții au la dispoziție luni întregi dedicate exclusiv studiului, realitatea medicului rezident și aproape specialist este complet diferită. Acesta trebuie să jongleze cu gărzile epuizante, responsabilitățile de la spital, viața de familie și un volum imens de materie. Noua platformă a fost construită tocmai pe această premisă: eficiență maximă în timpul limitat dintre pacienți.

De la o tematică unitară la „58 de universuri distincte”

Provocarea dezvoltării acestei platforme a fost semnificativ mai mare decât în cazul proiectelor anterioare. Spre deosebire de concursul de intrare în rezidențiat, unde toți candidații învață din aceeași bibliografie, examenul de specialitate fragmentează medicina în zeci de direcții.

„Dacă pentru rezidențiat ai o tematică unitară, examenul de specialitate este o colecție de universuri distincte. Practic, vorbim despre aproximativ 58 de specialități, fiecare cu bibliografia ei specifică și cu cerințe particulare. Grile-Specialitate.ro este, în esență, un proiect de amploarea a zeci de platforme într-una singură”, explică dr. Mihai Voinea, cofondator Marsilian.

Din acest motiv, lansarea este una etapizată, dar robustă. În momentul lansării, platforma acoperă deja peste 30 de specialități, incluzând materiile cu cel mai mare număr de rezidenți. Echipa editorială lucrează continuu la extinderea bazei de date, adaptând conținutul la cererea reală din partea comunității și la dinamica bibliografiilor oficiale.

„La medicină dentară există 8 specialități, iar la farmacie 4 specialități. Planul este să le acoperim și pe acestea, dar apelăm la profesioniștii din domeniul medical care sunt interesați de tehnologia noastră să ne ajute cu materialele bibliografice. Efortul este colosal”, explică dr. Dragoș Voinea.

Tehnologie adaptată pentru „10 minute libere”

Conceptul central al Grile-Specialitate.ro nu este doar digitalizarea informației, ci transformarea ei în „micro-learning”. Platforma a fost gândită pentru medicul, stomatologul sau farmacistul care are 10 minute libere între două consultații sau într-o pauză de gardă.

Utilizatorii care sunt deja familiarizați cu ecosistemul Marsilian (Grile-Admitere.ro și Grile-Rezidentiat.ro) vor regăsi aceeași experiență de utilizare intuitivă, însă cu funcționalități noi, adaptate complexității materiei de specialitate:

Schematizare vizuală avansată (Mindmap-uri): Platforma transformă miile de pagini de teorie în diagrame logice ușor de urmărit. Aceste „hărți vizuale” oferă o privire de ansamblu asupra patologiilor și algoritmilor terapeutici, fiind instrumentul ideal pentru cei cu memorie vizuală care vor să evite recitirea liniară a tratatelor.

Platforma transformă miile de pagini de teorie în diagrame logice ușor de urmărit. Aceste „hărți vizuale” oferă o privire de ansamblu asupra patologiilor și algoritmilor terapeutici, fiind instrumentul ideal pentru cei cu memorie vizuală care vor să evite recitirea liniară a tratatelor. Bibliotecă de sinteze esențiale: Timpul de studiu este optimizat prin accesul la rezumate gata făcute. Echipa editorială a condensat bibliografia fiecărei specialități în materiale clare, care extrag doar informația relevantă, perfecte pentru o recapitulare rapidă între gărzi.

Timpul de studiu este optimizat prin accesul la rezumate gata făcute. Echipa editorială a condensat bibliografia fiecărei specialități în materiale clare, care extrag doar informația relevantă, perfecte pentru o recapitulare rapidă între gărzi. Tehnologie de retenție a informației (Flashcard-uri): Bazat pe principiul repetiției spațiate, acest modul este „antidotul” pentru uitare. Permite fixarea datelor volatile (cifre, doze, clasificări) prin sesiuni scurte și intense de memorare activă, adaptate nivelului de oboseală al medicului.

Bazat pe principiul repetiției spațiate, acest modul este „antidotul” pentru uitare. Permite fixarea datelor volatile (cifre, doze, clasificări) prin sesiuni scurte și intense de memorare activă, adaptate nivelului de oboseală al medicului. Evaluare explicată, nu doar testare: Modulul de grile depășește formatul clasic de simulare. Fiecare întrebare beneficiază de explicații detaliate și argumentate, transformând sesiunea de testare într-o lecție în sine, unde utilizatorul înțelege logica din spatele răspunsului corect și își consolidează cunoștințele în timp real.

„Am eliminat tot ce te încurcă. Este o tehnologie construită pentru realitatea ta aglomerată, nu pentru un scenariu ideal. Obiectivul nostru este ca tu să îți obții dreptul de liberă practică cu stres minim”, transmit dezvoltatorii platformei.

Un ecosistem complet de formare medicală

Lansarea Grile-Specialitate.ro marchează maturizarea unui ecosistem educațional românesc complet. Marsilian, compania fondată de medicii Mihai și Dragoș Voinea, reușește astfel să acopere întreg traseul de formare al unui medic în România: de la momentul admiterii la facultate (prin Grile-Admitere.ro), la momentul critic al Rezidențiatului (prin Grile-Rezidentiat.ro), până la obținerea titlului de Specialist.

Această continuitate asigură nu doar o calitate constantă a actului educațional, ci și o familiaritate cu metoda de învățare. Medicii care s-au pregătit pentru Rezidențiat pe Grile-Rezidentiat.ro vor găsi tranziția către studiul de specialitate mult mai ușoară, păstrând disciplina și rigoarea, dar beneficiind de unelte superioare.

În plus, contextul actual favorizează o astfel de abordare. Discuțiile tot mai frecvente despre introducerea subiectelor unice la nivel național pentru examenul de specialitate, posibil sub formă de grilă, fac din această platformă un instrument indispensabil. Chiar și în absența grilelor la examenul final, metoda de autoevaluare propusă de platformă rămâne cea mai eficientă formă de a parcurge și fixa materia vastă.

Apel către comunitate

Fiind un proiect de o asemenea anvergură, echipa Grile-Specialitate.ro mizează pe colaborarea directă cu medicii rezidenți, stomatologi și farmaciști. Platforma este un proiect „work in progress”, construit pentru și împreună cu comunitatea medicală.

Astfel, medicii care nu își regăsesc încă specialitatea în lista actuală sunt invitați să trimită bibliografia și materialele necesare creării de conținut, efortul lor fiind recompensat cu un Cont Premium. De asemenea, utilizatorii care au deja acces la grilele specifice specialității lor sunt încurajați să ofere feedback constant, să semnaleze eventuale erori sau să propună îmbunătățiri. Este un efort comun, în care sugestiile utilizatorilor devin baza dezvoltării viitoare a platformei.

Gratuitate până pe 15 martie 2026

Pentru a permite tuturor medicilor rezidenți să descopere utilitatea noilor instrumente, echipa Marsilian a decis ca accesul la platformă să fie gratuit în prima lună de la lansare.

Astfel, în perioada 17 februarie – 15 martie 2026, orice cont creat pe platformă beneficiază de statutul Premium, cu acces nelimitat la toate funcțiile: baza de date completă de grile, flashcard-uri, rezumate complete din materie, flashcard-uri și statistici.

După această dată, utilizatorii vor putea opta pentru abonamente flexibile – fie lunare, fie pachete extinse de tip „Până la Examen 2026”, menținând însă și o variantă de cont gratuit cu funcționalități limitate (un test pe zi).

Platforma poate fi accesată începând de astăzi la adresa: grile-specialitate.ro.

Despre Marsilian: Marsilian este liderul pieței de tehnologie educațională (EdTech) din domeniul medical românesc. Fondată de medicii Mihai Voinea și Dragoș Voinea, compania a dezvoltat un ecosistem digital integrat care susține formarea medicilor în toate etapele carierei: de la Admitere și Rezidențiat, până la Examenul de Specialitate. Portofoliul companiei include platformele utilizate anual de zeci de mii de cursanți, precum și clinica de dermatologie Wanderma, un reper de excelență în medicina estetică.