[P] Șase modalități prin care companiile care utilizează Daktela gestionează volume mari de solicitări fără a compromite calitatea serviciilor

Black Friday, momentul în care cele mai multe companii din România își testează, fără să vrea, limitele relației cu clienții. Un vârf de trafic nu se anunță însă niciodată politicos: o campanie care merge mai bine decât estimările, o întârziere la livrări sau o simplă schimbare de politică pot dubla peste noapte numărul de apeluri, e-mailuri și mesaje. Diferența dintre companiile care trec cu bine peste aceste momente și cele care pierd clienți nu ține de numărul de agenți, ci de modul în care sunt organizate fluxurile de lucru. Companiile care gestionează volume mari de solicitări fără scăderi de calitate, printre care și cele care lucrează pe platforma Daktela, au aproape fără excepție aceleași șase lucruri în comun: canale centralizate, rutare inteligentă, automatizare pentru rutină, planificare bazată pe date, agenți asistați în timp real și indicatori urmăriți zilnic.

Miza este mai mare decât pare. Potrivit unui sondaj realizat în România în februarie 2026, pe un eșantion de 1.013 respondenți din mediul urban, 60% dintre consumatori spun că sunt mai puțin dispuși să treacă cu vederea o experiență negativă cu un brand față de anul anterior. Iar toleranța la așteptare scade proporțional: datele sintetizate de GreetNow în 2026 arată un CSAT de 92% pentru răspunsurile sub cinci minute, care coboară la 78% după o oră și la 51% după 24 de ore.

De ce volumul, singur, nu este problema

Un contact center nu se blochează pentru că primește multe solicitări, ci pentru că le primește dezordonat. Aceeași cerere ajunge pe trei canale diferite, ajunge la trei agenți diferiți și generează trei răspunsuri diferite. Timpul se consumă în căutarea contextului, nu în rezolvarea problemei.

Amploarea vârfului este ușor de cuantificat. La ediția din 2025, cel mai mare retailer online din România a înregistrat comenzi de 986 de milioane de lei într-o singură zi, de la peste 702.000 de clienți care au comandat aproximativ 3,5 milioane de produse. Fiecare dintre acele comenzi poate genera ulterior o întrebare despre statusul livrării, o modificare sau un retur, iar valul de solicitări nu se oprește vineri seara: continuă săptămâni întregi, în perioada de livrare și de retur.

Consecința comercială este directă. Analiza Harvard Business Review pe 2,24 milioane de lead-uri arată că firmele care răspund în prima oră au șanse de șapte ori mai mari să califice un contact, în timp ce timpul mediu de răspuns pe piață rămâne de 42 până la 47 de ore. În e-commerce, rata medie globală de abandon al coșului a ajuns la 70,22% în 2026, conform Baymard Institute, iar pe mobil urcă spre 80-85%.

Iată cele șase mecanisme prin care companiile care utilizează Daktela reușesc să absoarbă creșterile de volum fără a sacrifica experiența clientului.

1. Un singur ecran pentru toate canalele de comunicare

Primul câștig nu vine din tehnologie exotică, ci din eliminarea fragmentării. Telefonul, e-mailul, webchat-ul, SMS-ul, WhatsApp și mesajele din rețelele sociale ajung în aceeași interfață, cu același istoric de client atașat.

Efectul practic este dublu: agentul nu mai pierde timp comutând între aplicații, iar clientul nu mai repetă aceeași poveste de fiecare dată când schimbă canalul. Într-o soluție de tip contact center omnichannel, fiecare interacțiune, indiferent de canal, se salvează automat în fișa clientului, ceea ce scurtează semnificativ timpul de tratare a unei solicitări repetate.

Un distribuitor auto din România care operează în acest model pe platforma Daktela preia lunar peste 3.500 de apeluri, cu 91% dintre ele răspunse în mai puțin de 30 de secunde și zero apeluri pierdute nerecuperate.

2. Rutare inteligentă și prioritizarea cozilor de așteptare

Când volumul crește, ordinea în care sunt tratate solicitările contează mai mult decât viteza brută. Rutarea inteligentă direcționează fiecare cerere spre agentul cu competența potrivită, ține cont de limba clientului, de istoricul lui și de valoarea contului.

Câteva reguli simple fac diferența în orele de vârf:

Prioritizarea pe tip de solicitare : reclamațiile și problemele de livrare trec înaintea cererilor informative

: reclamațiile și problemele de livrare trec înaintea cererilor informative Rutare pe competențe : solicitările tehnice nu mai ajung la echipa de vânzări

: solicitările tehnice nu mai ajung la echipa de vânzări Callback automat în loc de așteptare : clientul își păstrează locul în coadă fără să rămână pe linie

: clientul își păstrează locul în coadă fără să rămână pe linie Recuperarea apelurilor pierdute: fiecare apel neprelucrat devine automat o sarcină de recontactare

O agenție de turism care aplică acest ultim principiu în Daktela reapelează 100% dintre apelurile pierdute în maximum două ore, ceea ce transformă un potențial client pierdut într-o cerere de ofertă.

3. Automatizarea solicitărilor repetitive cu ajutorul AI

Între 30% și 50% din traficul unui contact center este format din întrebări repetitive: status comandă, program de lucru, modificarea unei rezervări, resetarea unei parole. Acestea nu au nevoie de un agent uman, ci de un răspuns corect și instantaneu.

Chatbot-ul, voicebot-ul și automatizarea e-mailurilor preiau acest strat de rutină, iar agenții rămân disponibili pentru cazurile complexe. Modulele de automatizare cu inteligență artificială din Daktela pot purta conversații complete pe chat sau pe telefon, pot clasifica automat tichetele și pot rezuma discuțiile pentru agentul care preia cazul.

Important este unde se trage linia. Același sondaj din 2026 arată că 86% dintre respondenți consideră importantă informația în timp real despre statusul unei comenzi, deci exact tipul de cerere potrivit pentru automatizare. În schimb, pentru reclamații, anularea unei comenzi plătite sau probleme de plată, consumatorii continuă să prefere interacțiunea umană. Generația Z este cea mai deschisă la AI, cu 63% care ar folosi asistență automată pentru compararea ofertelor, față de o medie generală de 45,3%.

Automatizarea bine calibrată nu înlocuiește agenții. Le eliberează timpul pentru conversațiile în care prezența umană chiar contează.

4. Planificarea turelor pe baza traficului previzionat

Multe echipe sunt subdimensionate exact în intervalele aglomerate și supradimensionate în cele liniștite. Soluția nu este angajarea de personal suplimentar, ci corelarea programului cu tiparele reale de trafic.

Modulul de workforce management din Daktela analizează istoricul interacțiunilor, identifică vârfurile pe zile și pe intervale orare și propune un plan de ture care acoperă cererea previzionată. Rezultatul este un timp mediu de așteptare mai stabil, fără costuri suplimentare de personal.

Contextul de piață face acest lucru și mai relevant: potrivit sintezei Ringly din 2026, 74% dintre clienți consideră că suportul ar trebui să fie disponibil non-stop, iar 57% așteaptă același timp de răspuns noaptea și în weekend ca în programul normal.

5. Agenți asistați în timp real, nu lăsați să caute singuri

Sub presiune, calitatea scade pentru că agentul nu găsește informația la timp. Copilotul AI din Daktela lucrează direct în interfața agentului: propune răspunsuri pe baza bazei interne de cunoștințe, sugerează pașii următori și rezumă conversațiile anterioare în câteva secunde.

La acestea se adaugă elementele clasice, dar decisive: scripturi de apel actualizate, șabloane de răspuns aprobate și o bază de cunoștințe pe care echipa o poate consulta fără să iasă din conversație. Consistența răspunsurilor este ceea ce protejează calitatea atunci când volumul crește, iar noii colegi devin operaționali în zile, nu în săptămâni.

6. Indicatori urmăriți zilnic, nu raportați lunar

Ultimul mecanism este cel mai des ignorat. Fără vizibilitate în timp real, problemele se descoperă abia la raportul de la finalul lunii, când clienții au plecat deja.

Patru indicatori merită urmăriți zilnic:

Rata de răspuns: procentul solicitărilor preluate din totalul primit Timpul mediu de așteptare: cât stă clientul până intră în contact cu un agent Rata de rezolvare la primul contact: câte cazuri se închid fără reveniri CSAT sau NPS: satisfacția măsurată imediat după interacțiune

Panourile în timp real și rapoartele din Daktela permit redistribuirea agenților în timpul zilei, nu după. O companie de logistică din România care a implementat acest mod de lucru a redus timpul de soluționare cu 35% și a crescut satisfacția clienților cu 25%.

Când începe, de fapt, pregătirea pentru Black Friday

Cele șase mecanisme nu se activează cu o săptămână înainte de campanie. Companiile care traversează fără incidente vârful de sezon lucrează pe un calendar care începe cu aproximativ două luni înainte:

Cu 8 săptămâni înainte : analiza traficului din ediția anterioară, pe zile și pe intervale orare, pentru a identifica unde s-a rupt fluxul

: analiza traficului din ediția anterioară, pe zile și pe intervale orare, pentru a identifica unde s-a rupt fluxul Cu 6 săptămâni înainte : activarea canalelor suplimentare și configurarea automatizărilor pentru întrebările tipice de sezon, precum statusul comenzii, termenul de livrare sau condițiile de retur

: activarea canalelor suplimentare și configurarea automatizărilor pentru întrebările tipice de sezon, precum statusul comenzii, termenul de livrare sau condițiile de retur Cu 4 săptămâni înainte : planificarea turelor pe baza traficului previzionat și instruirea agenților sezonieri

: planificarea turelor pe baza traficului previzionat și instruirea agenților sezonieri Cu 2 săptămâni înainte : actualizarea bazei de cunoștințe cu politicile campaniei și testarea fluxurilor în condiții de trafic ridicat

: actualizarea bazei de cunoștințe cu politicile campaniei și testarea fluxurilor în condiții de trafic ridicat În ziua campaniei și în săptămânile de după: monitorizare în timp real și redistribuirea agenților între canale, în funcție de unde se acumulează cozile

Perioada de după Black Friday este cea mai des subestimată. Vârful de solicitări din relația cu clienții nu coincide cu vârful de vânzări, ci vine cu una până la trei săptămâni mai târziu, când încep livrările, reclamațiile și retururile.

Ce au în comun aceste șase mecanisme

Niciunul dintre ele nu presupune dublarea echipei. Toate presupun ca informația să circule într-un singur sistem, iar deciziile să se ia pe baza datelor, nu a intuiției. Cercetarea regională Daktela din 2026, confirmă aceeași tendință: așteptările privind viteza de răspuns cresc mai repede decât capacitatea operațională a companiilor de a le acoperi.

Diferența dintre o companie care se blochează la primul vârf de sezon și una care îl traversează fără incidente ține de infrastructura de comunicare pusă la punct înainte de vârf, nu în timpul lui. Daktela reunește aceste șase mecanisme într-o singură platformă în cloud, cu module care pot fi activate treptat, în funcție de canalele și de volumul fiecărei companii, și cu suport local disponibil non-stop.