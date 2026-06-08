[P] Sistemul Bonus-Malus în România: cum funcționează, cât poți economisi și de ce contează mai mult ca oricând în 2026

Sistemul Bonus-Malus în România: cum funcționează, cât poți economisi și de ce contează mai mult ca oricând în 2026 | Sursa foto - pint.ro

Aproape jumătate dintre șoferii care cumpără RCA online în România au deja bonusul maxim — Clasa B8. Concret, din zecile de mii de polițe RCA intermediate de Pint.ro, cea mai de încredere platformă de asigurări online din România activă din 2006, în perioada iunie 2025 — iunie 2026, aproape jumătate dintre șoferi — 49,11% — se aflau în Clasa B8. Aceștia plătesc cu 50% mai puțin față de un șofer fără istoric, în Clasa B0. Este cea mai mare reducere posibilă în sistemul Bonus-Malus — și este rezultatul anilor de condus fără accidente.

Pentru ceilalți 51% — șoferi cu bonus parțial, fără istoric sau cu malus — înțelegerea sistemului Bonus-Malus este cheia pentru a plăti mai puțin. Într-un an în care prima medie RCA a crescut cu 27%, diferența dintre Clasa B0 și Clasa B8 poate însemna mii de lei pe an — la același șofer, aceeași mașină, același asigurător.

Ce este sistemul Bonus-Malus și cum funcționează

Sistemul Bonus-Malus este mecanismul național prin care asigurătorii ajustează prima RCA în funcție de istoricul de daune al fiecărui șofer. Este reglementat prin norme ASF și se aplică uniform pe întreaga piață — indiferent de asigurătorul ales.

Sistemul are 16 clase: opt clase de bonus (B1–B8), o clasă neutră (B0) și opt clase de malus (M1–M8). Fiecare șofer este încadrat într-una din aceste clase, care se actualizează anual în funcție de evoluția dosarelor de daună.

Regulile esențiale

Un an fără niciun accident din vina ta → avansezi o clasă spre bonus

Produci un accident din vina ta → cobori mai multe clase spre malus

Clasa te urmărește indiferent de asigurătorul ales — este înregistrată național în baza CEDAM

Schimbarea asigurătorului nu resetează clasa și nu o poate reseta nimeni

Șoferii noi intră în Clasa B0 — fără bonus, fără malus

Cât poți economisi: de la B0 la B8 în cifre reale

Diferența de primă între Clasa B0 și Clasa B8 este de 50% — bonusul maxim înjumătățește prima față de clasa de start. Cu datele reale din mai 2026, iată ce înseamnă concret pentru un șofer obișnuit:

Impact Bonus-Malus asupra primei RCA — mai 2026, 12 luni

Clasă Bonus-Malus Primă estimată (Groupama) Economie față de B0 B0 — fără istoric ~5.654 lei — B1 — 1 an fără daune ~5.090 lei ~564 lei B2 — 2 ani fără daune ~4.750 lei ~904 lei B4 — 4 ani fără daune ~4.240 lei ~1.414 lei B6 — 6 ani fără daune ~3.390 lei ~2.264 lei B8 — bonus maxim ~2.827 lei ~2.827 lei (50%)

Un șofer care parcurge drumul de la B0 la B8 în opt ani de condus fără daune ajunge să plătească jumătate față de prețul de start. La o primă de bază de 5.654 lei, economia anuală în Clasa B8 depășește 2.800 de lei. Multiplicat pe mai mulți ani, vorbim de zeci de mii de lei economisiți în timp.

Distribuția reală a șoferilor români pe clase Bonus-Malus

Datele exclusive din analiza zecilor de mii de polițe RCA intermediate de Pint.ro în perioada iunie 2025 – iunie 2026 oferă o imagine unică a pieței românești:

Distribuția polițelor RCA pe clase Bonus-Malus — iunie 2025–iunie 2026

Clasă Nr. polițe Pondere B8 — bonus maxim 93.331 49,11% B6 15.409 8,11% B7 13.134 6,91% B5 11.911 6,27% B1 11.215 5,90% B4 11.211 5,90% B2 10.945 5,76% B3 10.457 5,50% B0 — fără istoric 10.162 5,35% Malus (M1–M8) 2.283 1,20%

Concluzia este clară: piața online de asigurări este dominată de șoferi cu experiență. Aproape jumătate dintre cei care cumpără RCA online au deja bonusul maxim. Clasele de malus reprezintă doar 1,20% din total — semn că șoferii conștienți de importanța comparării sunt și cei cu cel mai bun comportament la volan.

Ce se întâmplă dacă produci un accident

Sistemul Bonus-Malus penalizează sever accidentele produse din vina șoferului. Un singur accident poate coborî șoferul cu mai multe clase deodată — ceea ce înseamnă ani de recuperare și sute de lei în plus la primă în fiecare an.

Un șofer în B6 care produce un accident poate coborî la B3 sau mai jos — pierzând reduceri acumulate în ani

Un șofer în B8 care produce un accident pierde bonusul maxim și primește o primă cu zeci de procente mai mare

Recuperarea completă după un malus sever poate dura 5–8 ani de condus fără daune

De aceea, asigurarea CASCO — care acoperă propriile daune fără a afecta clasa Bonus-Malus în anumite condiții — este o opțiune de luat în calcul pentru șoferii cu bonus mare pe care vor să îl protejeze.

Bonus-Malus și alegerea asigurătorului — combinația care maximizează economia

Sistemul Bonus-Malus reduce prima față de prețul de bază al fiecărui asigurător — dar prețul de bază diferă semnificativ între companii. Asta înseamnă că un șofer în B8 care nu compară ofertele poate plăti mai mult decât un șofer în B6 care alege asigurătorul optim.

Datele din mai 2026 pentru un șofer în Clasa B6 arată diferențe de peste 950 de lei între cel mai avantajos și cel mai scump asigurător. La Clasa B0, aceeași diferență urcă la aproape 10.000 de lei — între 5.654 lei și 15.569 lei pentru un șofer tânăr din București.

Strategia optimă este deci dublă: construiește-ți clasa de bonus an de an și compară ofertele la fiecare reînnoire. Cele două acțiuni împreună pot reduce prima RCA cu mult mai mult decât oricare dintre ele singură.

Cum verifici clasa ta Bonus-Malus

Clasa Bonus-Malus este înregistrată național în baza de date CEDAM, administrată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR). O poți verifica:

Prin asigurătorul actual — la reînnoire, clasa apare automat în ofertă

Prin Pint.ro — la introducerea datelor personale și a vehiculului, clasa Bonus-Malus apare automat în ofertă, calculată în timp real

Direct pe site-ul BAAR, cu datele personale

Verificarea clasei înainte de a cumpăra este importantă — mai ales dacă ai schimbat mașina, ai avut o perioadă fără asigurare sau nu ești sigur în ce clasă ești înregistrat.

De ce 49% dintre șoferii online sunt deja la bonus maxim

Întorcându-ne la datele din analiza Pint.ro — 49,11% în Clasa B8 este un număr semnificativ mai mare decât s-ar putea aștepta. Explicația este logică: șoferii care compară online sunt, în general, mai atenți la cheltuielile legate de mașină și mai responsabili la volan. Au acumulat ani de bonus tocmai pentru că nu au produs accidente. Și înțeleg valoarea comparării — pentru că altfel nu ar fi pe o platformă de comparare.

Cei 10.162 de șoferi în Clasa B0 — 5,35% din total — sunt la capătul opus al spectrului. Plătesc primele cele mai mari și au cel mai mult de câștigat din compararea ofertelor. Pentru ei, diferența între asigurători poate fi de mii de lei — exact ca în datele prezentate în acest articol.

Indiferent de clasa în care te afli, strategia este aceeași: compară înainte să cumperi. Pe Pint.ro, cea mai de încredere platformă de asigurări online din România activă din 2006, poți vedea în timp real ofertele tuturor asigurătorilor autorizați ASF pentru profilul tău exact — inclusiv clasa ta Bonus-Malus — și alege varianta optimă în câteva minute.

Datele privind distribuția polițelor RCA pe clase Bonus-Malus provin din analiza zecilor de mii de polițe intermediate de Pint.ro în perioada iunie 2025 – iunie 2026. Tarifele estimate sunt calcule orientative bazate pe ofertele disponibile în mai 2026 pentru un profil de șofer cu motor de 1.991 cmc, înmatriculat în București. Prețurile individuale variază în funcție de profilul șoferului, vehicul, județ de înmatriculare și asigurătorul ales.