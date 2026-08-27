[P] Top bănci cu cele mai ușoare condiții de acordare a unui credit ipotecar în România în 2026

Băncile cu cele mai ușoare condiții de acordare a unui credit ipotecar nu sunt neapărat cele care aprobă automat orice solicitare. Fiecare bancă verifică veniturile, stabilitatea profesională, istoricul de plată, gradul de îndatorare, avansul și situația juridică a locuinței.

Prin „condiții ușoare” putem înțelege însă criterii minime mai accesibile, documente mai puține, acceptarea mai multor tipuri de venituri, posibilitatea de a adăuga un codebitor și un proces de aprobare financiară rapid sau digital.

Pe baza condițiilor publicate în 2026, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, Raiffeisen, UniCredit, BRD și ING pot fi potrivite pentru profiluri diferite. Comparația trebuie făcută în funcție de situația solicitantului, deoarece banca accesibilă pentru un salariat cu venit raportat la ANAF poate să nu fie cea mai potrivită pentru un PFA, un pensionar sau o persoană care lucrează în străinătate.

Ce înseamnă condiții ușoare pentru un credit ipotecar

O ofertă poate fi considerată mai accesibilă dacă presupune:

perioadă redusă de vechime la actualul loc de muncă;

acceptarea contractelor de muncă pe perioadă determinată;

verificarea veniturilor direct la ANAF;

lipsa adeverinței de salariu pentru veniturile raportate;

acceptarea veniturilor din PFA, dividende, chirii sau străinătate;

posibilitatea de a adăuga unul sau mai mulți codebitori;

un avans minim de 15%;

limită de vârstă mai flexibilă;

preaprobare financiară online;

încărcarea digitală a documentelor locuinței.

Aceste elemente simplifică aplicarea, dar nu garantează aprobarea. Banca poate solicita documente suplimentare sau poate respinge cererea dacă venitul nu susține rata, există întârzieri semnificative în istoricul de creditare ori imobilul nu este acceptat în garanție.

Top orientativ al băncilor după accesibilitatea condițiilor publicate

Ordinea este orientativă și nu reprezintă un clasament al ratelor de aprobare. Băncile nu publică procentul cererilor acceptate sau metodologia completă de scoring, astfel încât comparația se bazează pe criteriile minime și procesul prezentate pe site-urile oficiale.

Bancă Condiții care simplifică accesarea Posibile limitări Sursă BCR Vârstă: de la 18 ani.

Continuitate: 3 luni pentru clienții existenți / 6 luni pentru clienții noi.

Contract: perioadă nedeterminată sau determinată.

Proces: verificare ANAF, aprobare financiară și documente în George. Online integral: disponibil în special salariaților pe perioadă nedeterminată, cu venituri raportate la ANAF sau încasate la BCR. www.bcr.ro Banca Transilvania Continuitate: minimum 3 luni.

Venituri: salarii, pensii, chirii, dividende, PFA, profesii liberale, diurne, drepturi de autor și unele venituri din străinătate.

Codebitor: poate fi și partener fără grad de rudenie. Documentele și vechimea exactă diferă în funcție de tipul venitului. www.bancatransilvania.ro CEC Bank Vârstă: de la 18 ani, până la 75 de ani la finalul creditului.

Venituri: salariile pot fi verificate automat la ANAF.

Domiciliu: România sau alt stat din Uniunea Europeană. Vechimea minimă nu este publicată ca regulă unică pentru toate tipurile de venit; analiza este individuală. www.cec.ro Raiffeisen Bank Vechime: minimum 3 luni la actualul loc de muncă.

Venit: minimum 510 EUR echivalent în lei pentru fiecare participant.

Contract: perioadă nedeterminată sau, în anumite condiții, determinată. Vârsta minimă publicată este 21 de ani; fiecare participant trebuie să îndeplinească pragul minim de venit. www.raiffeisen.ro UniCredit Bank Venit: minimum 2.000 lei net eligibil pentru fiecare participant.

Codebitori: până la doi, în condițiile produsului.

Perioadă: până la 35 de ani. Codebitorii trebuie să îndeplinească propriile criterii, iar relațiile acceptate diferă în funcție de produs. www.unicredit.ro BRD Avans: de la 15% pentru prima locuință.

Preaprobare: valabilă 90 de zile.

Venituri: mai multe categorii; veniturile ANAF pot reduce documentația necesară. Vechimea și venitul minim pentru Habitat nu sunt publicate integral și trebuie confirmate în analiza personalizată. www.brd.ro ING Preaprobare: poate fi obținută online și, în anumite cazuri, pe loc.

Avans: minimum 15%.

Documente: pentru venituri disponibile la ANAF poate să nu fie necesară adeverința de venit. Criterii profesionale mai stricte: minimum 1 an vechime totală, 6 luni la actualul angajator, contract nedeterminat, venit în lei și reședință unică în România. www.ing.ro

BCR poate fi un punct bun de pornire pentru salariații cu venituri raportate la ANAF

Dintre băncile analizate, BCR publică o combinație accesibilă de criterii pentru un salariat cu venit stabil. Vârsta minimă este de 18 ani. Continuitatea necesară este de 3 luni pentru clienții existenți și de 6 luni pentru clienții noi.

Contracte acceptate: pe perioadă nedeterminată și pe perioadă determinată. Pentru veniturile raportate la ANAF și încasate într-un cont curent BCR, documentele de venit nu sunt solicitate, de regulă; este necesar acordul pentru consultarea bazei de date.

Procesul poate fi început direct în George:

Solicitantul configurează creditul și află suma pe care o poate împrumuta.

Primește o ofertă fermă aprobată financiar.

Rezervă oferta pentru două luni.

Primește lista personalizată a documentelor.

Încarcă actele locuinței în aplicație.

Urmărește analiza și primește aprobarea pe telefon.

Banca a anunțat în mai 2026 că fluxul digital poate reduce durata procesului complet la cinci zile lucrătoare în dosarele care îndeplinesc condițiile necesare și nu presupun situații juridice sau documentare complexe.

Sursă oficială: BCR – comunicatul din 6 mai 2026 privind fluxul digital al creditului ipotecar în George.

Cum se compară valabilitatea preaprobării sau a ofertei

Ca reper operațional, BCR permite rezervarea ofertei financiare pentru 60 de zile. BRD publică o preaprobare valabilă 90 de zile, iar Raiffeisen o preaprobare valabilă până la 45 de zile. Aceste durate nu reprezintă rate de aprobare și nu arată singure cât de „ușor” se obține creditul; ele arată cât timp are solicitantul la dispoziție pentru etapa următoare.

Surse oficiale: BCR – Casa Mea; BRD – Habitat; Raiffeisen Bank – Casa Ta.

Această structură nu înseamnă că eligibilitatea este automată, dar reduce numărul documentelor și permite solicitantului să afle suma aprobată înainte să se angajeze definitiv în achiziția unei locuințe.

Banca Transilvania poate fi accesibilă pentru venituri atipice sau codebitori fără grad de rudenie

BT publică o gamă extinsă de venituri acceptate. Pe lângă salarii și pensii, pot fi analizate veniturile din:

chirii;

dividende;

activități independente;

PFA și profesii liberale;

diurne;

rente viagere;

drepturi de proprietate intelectuală;

contracte de muncă din străinătate.

Condiția generală publicată este ca veniturile să fie stabile și să poată fi documentate pentru o perioadă de minimum trei luni.

Un alt element util este posibilitatea de a contracta creditul cu un partener de viață, chiar dacă nu există un grad de rudenie. Pot fi acceptați și soțul sau soția, părinții, copiii, frații, surorile și alte categorii de rude, cu condiția ca participanții să îndeplinească cerințele băncii.

Pentru persoanele care lucrează în străinătate, BT precizează că pot fi analizate veniturile din contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, dacă solicitantul are cetățenie română și o vechime de cel puțin un an.

CEC Bank poate fi potrivită pentru solicitanții mai în vârstă sau cu domiciliul în Uniunea Europeană

CEC Bank publică o limită de vârstă de până la 75 de ani la finalul perioadei de creditare. Aceasta poate permite alegerea unei perioade mai lungi de rambursare pentru solicitanții care nu se mai încadrează în limitele altor bănci.

Criteriile generale publicate sunt:

cetățenie română;

vârsta minimă de 18 ani;

venituri nete dovedite;

domiciliu în România sau într-un stat al Uniunii Europene;

vârsta de maximum 75 de ani la rambursarea integrală.

Pentru salariați, veniturile pot fi confirmate automat prin interogarea bazei de date ANAF. Documentația de bază cuprinde actul de identitate, actele imobilului și documentele de venit doar atunci când verificarea automată nu este suficientă.

Perioada creditului poate ajunge la 35 de ani, ceea ce poate reduce rata lunară și poate ajuta încadrarea în gradul de îndatorare. Trebuie însă comparat și costul total, deoarece o durată mai lungă presupune plata dobânzii pentru o perioadă mai mare.

Raiffeisen poate fi accesibilă pentru cei cu vechime redusă la actualul angajator

Raiffeisen solicită o vechime minimă de trei luni la locul de muncă actual și un venit net de minimum 510 euro, echivalent în lei, pentru fiecare participant la credit.

Sunt acceptate:

contracte pe perioadă nedeterminată;

contracte pe perioadă determinată care acoperă durata creditului;

contracte pe perioadă determinată care nu acoperă durata creditului, dacă există cel puțin două reînnoiri succesive.

Această regulă poate ajuta solicitanții care lucrează în domenii în care contractele determinate sunt frecvente, dar au un istoric profesional stabil. Banca solicită și absența creditelor executate sau a întârzierilor mari și repetate.

Vârsta minimă este de 21 de ani, iar limita la scadența finală este de 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați, pentru participanții care contribuie cu venituri.

UniCredit poate fi analizată când sunt necesari doi codebitori

UniCredit permite includerea a până la doi codebitori pentru unele dintre produsele ipotecare.

Primul codebitor poate fi persoana care devine coproprietar al locuinței, iar al doilea poate fi, în funcție de produs, un părinte, socru, frate, soră, fiu sau fiică. Sunt acceptați și pensionarii ca al doilea codebitor, dacă îndeplinesc criteriile băncii.

Condițiile minime publicate pentru creditul verde și alte produse ipotecare includ:

vârsta minimă de 20 de ani;

venit net eligibil de minimum 2.000 lei pentru fiecare participant;

avans de la 15%;

perioadă de până la 35 de ani;

maximum doi codebitori.

Pentru veniturile exclusiv din PFA sau dividende, limita de vârstă la finalizarea creditului poate ajunge la 70 de ani. Condițiile exacte depind de produs, tipul venitului și structura dosarului.

BRD poate fi potrivită pentru cei care vor mai mult timp să găsească locuința

BRD publică un avans minim de 15% pentru achiziția primei locuințe și o preaprobare financiară valabilă 90 de zile. Termenul poate fi util dacă solicitantul vrea să afle bugetul disponibil înainte să semneze antecontractul.

Pentru veniturile disponibile în baza ANAF, banca precizează că adeverința de venit este solicitată doar dacă informațiile sunt incomplete sau nu sunt înregistrate.

În cadrul produselor pentru locuință sunt menționate salariile, pensiile, dividendele, drepturile de autor, chiriile și veniturile din activități independente. În funcție de produs, pot fi adăugate veniturile mai multor coîmprumutați.

ING are un proces rapid, dar criterii mai stricte de stabilitate profesională

ING permite obținerea preaprobării financiare în Home’Bank. Pentru salariații ale căror venituri sunt disponibile integral la ANAF, aprobarea financiară poate fi oferită pe loc, fără adeverință de venit sau cupon de pensie.

Totuși, criteriile profesionale publicate sunt mai restrictive decât la unele dintre celelalte bănci:

contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

venit net de cel puțin nivelul salariului minim;

minimum un an vechime totală în muncă;

minimum șase luni la actualul angajator;

fără întreruperi mai mari de o lună în ultimul an;

venit obținut în lei;

reședință unică în România.

ING poate fi, astfel, o opțiune simplă și rapidă pentru un salariat cu istoric profesional stabil, dar nu este neapărat cea mai accesibilă pentru cineva care și-a schimbat recent locul de muncă sau are contract pe perioadă determinată.

Ce condiții sunt mai importante pentru fiecare profil

Profilul solicitantului Criteriul principal de urmărit Bănci care pot intra pe lista scurtă Salariat cu venit raportat la ANAF Preaprobare digitală și lipsa adeverinței de venit BCR, ING, CEC Bank Persoană cu vechime redusă la actualul angajator Numărul minim de luni solicitat BCR, Raiffeisen, BT Angajat pe perioadă determinată Acceptarea contractului și istoricul reînnoirilor BCR, Raiffeisen PFA sau profesionist independent Tipurile de venit acceptate și perioada analizată BT, UniCredit, BRD Persoană cu venituri din chirii sau dividende Procentul de venit considerat eligibil BT, BRD, UniCredit Solicitant care are nevoie de codebitori Numărul și relația acceptată cu aceștia UniCredit, BRD, BT Persoană care lucrează în străinătate Moneda, țara și vechimea contractului BT, CEC Bank, unele produse UniCredit Solicitant apropiat de vârsta pensionării Vârsta maximă la finalul creditului CEC Bank, UniCredit Cumpărător care încă nu a găsit locuința Durata de valabilitate a preaprobării BRD, BCR, ING

Încadrarea exactă trebuie confirmată înainte de semnarea antecontractului, deoarece veniturile atipice pot fi acceptate doar într-un anumit procent sau pe baza unei perioade mai lungi de activitate.

Ce poate face acordarea unui credit ipotecar mai dificilă

Chiar dacă îndeplinești condițiile minime publicate, aprobarea poate fi influențată de:

alte credite sau carduri cu limite mari;

întârzieri anterioare la plată;

popriri ori restanțe curente;

schimbarea recentă a angajatorului;

venituri fluctuante sau dificil de documentat;

contracte de muncă aflate aproape de expirare;

un avans aflat la limita minimă;

diferențe mari între prețul locuinței și valoarea din evaluare;

probleme cadastrale sau juridice;

clasa de risc seismic a imobilului;

construcții neintabulate sau modificări fără autorizație.

Uneori solicitantul trece de analiza financiară, dar creditul nu poate fi acordat pentru locuința aleasă. De aceea, aprobarea venitului și aprobarea imobilului trebuie tratate ca două etape distincte.

Cum îți crești șansele de aprobare

Solicită preaprobarea înainte să alegi locuința

Preaprobarea îți arată suma maximă estimată și reduce riscul de a semna un antecontract pentru o proprietate pe care nu o poți finanța.

Închide limitele de credit pe care nu le folosești

Cardurile de credit și descoperirile de cont pot influența capacitatea de împrumut chiar dacă nu utilizezi integral limitele disponibile.

Pregătește un avans mai mare decât minimul

Un avans de peste 15% reduce suma împrumutată și rata lunară. În unele oferte poate conduce și la o dobândă mai bună.

Evită schimbarea locului de muncă înainte de aplicare

O schimbare recentă poate întrerupe continuitatea cerută de bancă sau poate impune așteptarea finalizării perioadei de probă.

Adaugă un codebitor doar după o simulare

Venitul codebitorului poate crește suma eligibilă, dar și datoriile sau istoricul acestuia intră în analiza dosarului.

Verifică actele locuinței înainte de antecontract

Cere actul de proprietate, cadastrul, intabularea, extrasul de Carte Funciară și certificatul energetic. Pentru case pot fi necesare autorizația de construire și procesul-verbal de recepție.

Cum alegi banca cu cele mai ușoare condiții pentru situația ta

Nu compara băncile doar după venitul minim sau numărul de luni lucrate. O condiție publicată ca fiind accesibilă poate fi însoțită de reguli suplimentare privind tipul contractului, vârsta, moneda venitului și codebitorii.

Cere minimum trei preaprobări folosind aceleași date și compară:

suma aprobată;

documentele solicitate;

avansul necesar;

perioada maximă;

rata lunară;

DAE și costul total;

condițiile pentru dobânda redusă;

timpul estimat pentru analiza imobilului;

posibilitatea încărcării documentelor online;

valabilitatea ofertei financiare.

Pentru un salariat cu venit raportat la ANAF, istoric bun de plată și cel puțin 3–6 luni de continuitate, un proces digital cu ofertă fermă, listă personalizată de documente și urmărirea dosarului în aplicație poate fi mai simplu decât o ofertă care presupune mai multe vizite și documente fizice.

După eligibilitate: verifică rata și rambursarea anticipată

Exemplu orientativ de rată pentru un buget de 110.000–130.000 EUR

Exemplele de mai jos sunt strict orientative și folosesc aceleași ipoteze pentru a arăta ordinul de mărime: avans 15%, credit pe 30 de ani, curs rotund de 5,10 lei/EUR și dobândă nominală de 5% pe an, considerată constantă doar pentru calcul. Nu sunt incluse comisioane sau asigurări, astfel că DAE și oferta reală vor fi diferite.

Preț locuință Avans 15% Credit estimat Credit în lei Perioadă Rată lunară estimată 110.000 EUR 16.500 EUR 93.500 EUR 476.850 lei 30 ani ≈ 2.560 lei 130.000 EUR 19.500 EUR 110.500 EUR 563.550 lei 30 ani ≈ 3.025 lei

Într-o ofertă reală, rata din perioada fixă poate fi diferită, iar după expirarea acesteia poate depinde de IRCC plus marja contractuală. Compară ofertele numai folosind aceeași sumă, același avans, aceeași perioadă și aceeași structură de rate.

Calcul propriu orientativ; pentru oferta reală se folosesc simularea personalizată și fișa ESIS a băncii.

Rambursarea anticipată la creditele ipotecare în 2026

Pentru creditele pentru bunuri imobile aflate în sfera OUG nr. 52/2016, consumatorul poate rambursa anticipat integral sau parțial. La rambursarea parțială, cadrul legal permite alegerea între reducerea perioadei, reducerea ratei sau reducerea ambelor.

„Creditorul nu are dreptul să aplice penalizări, să perceapă compensație sau orice alte costuri” la rambursarea anticipată.

Sursă oficială: OUG nr. 52/2016, art. 41 alin. (3), Portal Legislativ.

Sursă / bancă Ce este publicat Ce verifici practic BCR – Casa Mea / Help Center Pentru creditele imobiliare și ipotecare, cu dobândă fixă sau variabilă, BCR publică un comision de rambursare anticipată de 0 lei. Rambursarea poate fi totală sau parțială. Pentru rambursarea parțială, verifică în George efectul ales asupra ratei și/sau perioadei și noul grafic de rambursare. ING – Credit Ipotecar ING publică rambursarea anticipată parțială gratuită în Home’Bank, cu alegere între reducerea ratei și reducerea perioadei. Rambursarea totală este realizată prin ING Office. Verifică suma minimă necesară pentru reducerea perioadei și confirmarea noului scadențar. BT, CEC, Raiffeisen, UniCredit, BRD Pentru creditele ipotecare noi din sfera OUG nr. 52/2016 se aplică regula legală privind lipsa penalizărilor sau compensațiilor pentru rambursarea anticipată. Procedura operațională diferă: verifică în contract, ESIS și instrucțiunile băncii cum inițiezi plata și cum alegi recalcularea.

Surse oficiale: Portal Legislativ – OUG nr. 52/2016; BCR – Help Center și Casa Mea; ING Bank – Credit Ipotecar.

Întrebări frecvente

Care bancă acordă cel mai ușor un credit ipotecar în 2026?

Nu există date publice complete privind rata de aprobare a fiecărei bănci. BCR publică unele dintre cele mai accesibile criterii pentru salariați, inclusiv vârsta minimă de 18 ani, continuitate de 3 sau 6 luni și verificarea veniturilor la ANAF, dar aprobarea depinde de analiza individuală.

Pot lua un credit ipotecar după trei luni la actualul loc de muncă?

Unele bănci publică o vechime minimă de trei luni. BCR o aplică pentru clienții existenți, Raiffeisen solicită minimum trei luni la actualul angajator, iar BT menționează venituri stabile de minimum trei luni. Pot exista și alte condiții privind vechimea totală.

Pot obține credit dacă am contract pe perioadă determinată?

Da, la anumite bănci. BCR acceptă contracte pe perioadă determinată, iar Raiffeisen poate accepta un asemenea contract dacă acoperă creditul sau dacă există cel puțin două reînnoiri succesive.

Care bancă acceptă cele mai multe tipuri de venituri?

BT publică o gamă extinsă, care include salarii, pensii, chirii, dividende, PFA, profesii liberale, diurne, drepturi de proprietate intelectuală și anumite venituri din străinătate. BRD și UniCredit acceptă, de asemenea, mai multe categorii de venituri.

Este necesară adeverința de venit?

Nu întotdeauna. Pentru salariile și pensiile disponibile în baza ANAF, mai multe bănci pot verifica venitul automat. Documente suplimentare sunt solicitate când informațiile sunt incomplete sau venitul provine din alte surse.

Pot lua creditul împreună cu partenerul dacă nu suntem căsătoriți?

Unele bănci permit acest lucru. BT menționează explicit partenerul de viață fără grad de rudenie, iar UniCredit acceptă drept codebitor o persoană care devine coproprietar al imobilului, în funcție de produs.

Pot obține credit dacă lucrez în străinătate?

Unele bănci acceptă venituri externe în condiții specifice. BT solicită, pentru situația descrisă public, cetățenie română, contract pe perioadă nedeterminată și minimum un an vechime. CEC Bank permite aplicarea persoanelor cu domiciliul într-un stat al Uniunii Europene, dar venitul și documentele sunt analizate individual.

Avansul de 15% garantează aprobarea?

Nu. Avansul minim este doar una dintre condiții. Banca verifică venitul, gradul de îndatorare, istoricul de plată și imobilul adus în garanție.

Este mai ușor de obținut creditul Noua Casă?

Noua Casă poate avea un avans de numai 5% pentru anumite locuințe, dar dosarul presupune și verificarea de către Fondul de Garantare. Procesul poate include mai multe documente și poate dura mai mult decât un credit ipotecar standard.

Cât durează aprobarea unui credit ipotecar?

Aprobarea financiară poate fi obținută pe loc sau în câteva zile când veniturile sunt disponibile la ANAF. Aprobarea finală depinde și de evaluarea și verificarea juridică a locuinței. BCR comunică pentru fluxul digital posibilitatea finalizării procesului în cinci zile lucrătoare în dosarele eligibile.

Există comision de rambursare anticipată la un credit ipotecar nou?

Pentru creditele pentru bunuri imobile reglementate de OUG nr. 52/2016, creditorul nu poate aplica penalizări, compensații sau alte costuri pentru rambursarea anticipată. Procedura concretă și opțiunile de recalculare trebuie verificate în contract și în canalul pus la dispoziție de bancă.

Cât ar putea fi rata pentru o locuință de 130.000 EUR cu avans de 15%?

În exemplul orientativ din articol, cu un credit echivalent de aproximativ 563.550 lei, 30 de ani și o dobândă nominală ipotetică de 5%, rata egală rezultă la aproximativ 3.025 lei pe lună. Valoarea reală depinde de dobândă, DAE, asigurări, comisioane și profilul solicitantului.

Surse oficiale: BCR – Casa Mea, Help Center și comunicatul privind fluxul digital al creditului ipotecar; Banca Transilvania – Credit ipotecar; CEC Bank – Credit ipotecar; Raiffeisen Bank – Casa Ta; UniCredit Bank – credite ipotecare; BRD – Habitat; ING Bank – Credit Ipotecar; Portal Legislativ – OUG nr. 52/2016.

Date verificate în iulie 2026.