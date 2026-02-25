Păcăleală pe OLX. Cum funcționa metoda „AWB dublu” pusă în practică de doi frați din Craiova

Doi frați din Craiova au păcălit mai multe persoane să le trimită fără să plătească, de fapt, telefoane și laptopuri

Polițiștii bucureșteni, cu sprijinul celor de la IPJ Dolj, au făcut miercuri dimineață o percheziție domiciliară în municipiul Craiova, într-un dosar penal de înșelăciune în formă continuată și tentativă la înșelăciune. La audieri au fost doi tineri.

„Din cercetări a reieșit că doi tineri de 21, respectiv 20 de ani, ar fi contactat telefonic persoane din municipiul București și din mai multe județe, care aveau postate anunțuri de vânzare pentru telefoane și laptopuri pe platforme online”, a transmis Poliția Capitalei.

Suspecții au folosit o schemă prin care au determinat mai multe persoane să le trimită produsele.

„Astfel, cei în cauză le-ar fi trimis persoanelor vătămate AWB-uri cu datele de identificare reale și cu plata ramburs, însă ulterior, fără știrea vânzătorilor, cei doi tineri ar fi generat un al doilea AWB și un cod QR, asociat datelor altor persoane vătămate, care nu mai prevedea plata ramburs. Astfel, bunurile au fost expediate în mod gratuit și au intrat în posesia bănuiților”, a mai precizat Poliția Capitalei.

Cum funcționa schema

Este vorba despre doi frați din municipiul Craiova, care ar fi vizat 12 persoane ce au scos la vânzare telefoane scumpe (iPhone, Samsung) și laptopuri pe platforma OLX, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

Cinci dintre aceste persoane i-au crezut că sunt cumpărători de bună-credință și au trimis bunurile, conform surselor citate, în timp ce celelalte nu au dat curs solicitărilor și nu au finalizat tranzacția.

Cei doi frați le propuneau vânzătorilor să se ocupe personal de transport, invocând faptul că astfel nu se pierde asigurarea coletului.

Pentru a câștiga încrederea acestora, le transmiteau inițial un AWB real, cu date corecte și plata ramburs activă, conform surselor din anchetă.

Ulterior însă, fără știrea vânzătorilor, generau un al doilea AWB și un cod QR asociat altor date de identificare, provenind, potrivit surselor citate, de la persoane înșelate anterior, însă fără opțiunea de plată ramburs.

Codul QR era trimis vânzătorilor, care depuneau bunurile în lockere, convinși că tranzacția este sigură.

În realitate, produsele erau expediate fără plata ramburs și ajungeau în posesia suspecților, gratuit.

Prejudiciu de 37.000 de lei

Apoi, tinerii mergeau la lockerele Easybox cu fețele acoperite ca să nu fie recunoscuți pentru a ridica produsele.

Prejudiciul total din acest dosar este estimat la 37.000 de lei.

Cei doi tineri au fost depistați și urmează să fie conduși la sediul Serviciului de Investigații Criminale Sector 1 pentru audieri. Față de aceștia vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.