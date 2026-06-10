Pacea dintre Iran și SUA, negociată la Teheran de o delegație din Qatar. Discuții după escaladarea conflictului în ultimele 48 de ore

Negociatori din Qatar s-au deplasat miercuri la Teheran pentru a încerca să depăşească ultimele obstacole rămase între Statele Unite şi Iran, informează Reuters şi AFP, citată de Agerpres. Iniţiativa vine în contextul în care discuţiile dintre cele două ţări par să fi ajuns la un impas.

„În urma consultărilor cu Statele Unite, negociatorii qatarezi au călătorit în această dimineaţă la Teheran pentru a se întâlni cu iranienii, cu scopul de a reduce diferenţele rămase” între cele două părţi, a declarat un diplomat familiarizat cu discuțiile, vorbind sub condiţia anonimatului, din cauza sensibilităţii discuţiilor.

Noua iniţiativă diplomatică vine după un schimb de focuri între Iran şi SUA, în urma doborârii unui elicopter american, un incident care a slăbit şi mai mult armistiţiul intrat în vigoare în aprilie.

Iranienii au lansat rachete şi drone asupra unor baze militare ale SUA din Iordania, Kuweit şi Bahrein în răspuns la loviturile americane asupra unor obiective iraniene din apropierea Strâmtorii Ormuz.

Atacurile de ambele părţi au avut loc după ce preşedintele american Donald Trump a acuzat Iranul că a doborât, luni, un elicopter Apache al armatei Statelor Unite. Miercuri, Trump a afirmat că Iranul a prelungit prea mult negocierile, iar acum „va trebui să plătească preţul”; la rândul său, purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că Iranul îşi va „reevalua” contactele diplomatice cu SUA după încălcarea repetată a încetării focului.

Escaladarea din ultimele 48 de ore este cea mai semnificativă după armistiţiul convenit de Washington şi Teheran în aprilie, potrivit Reuters.